PSOE y ERC se reúnen esta jueves para abordar la investidura

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Adriana Lastra, y el de ERC, Gabriel Rufián, tienen previsto reunirse durante la mañana de este jueves en las dependencias del Congreso, a las que el diputado de la formación independentista llegó a las 10.30 horas.

Fuentes de ERC han informado de que la reunión no comenzó a esa hora; ésta tendrá lugar durante la mañana, pero «aún no ha comenzado», han puntualizado. Rufián, que no ha hecho declaraciones a su llegada al Congreso, trasladará a la dirección socialista las exigencias de los republicanos que pasan por el compromiso de crear una mesa de negociación política «entre iguales» para abordar el conflicto catalán, si los socialistas quieren contar con la abstención de ERC en la investidura.

Además, en esa mesa, según ERC, se deberá poder discutir de todo, y aquí los republicanos contemplan el derecho de autodeterminación. La abstención de ERC es fundamental para que el PSOE salve la investidura de Sánchez.

De momento, la investidura cuenta sólo con los 120 votos de PSOE y los 35 de Unidas Podemos. Faltan apoyos para que la investidura supere los 'noes' ya anunciados del PP, Cs y Vox y los probables de formaciones independentistas como ERC, JxCat, Bildu, la CUP, así como los de Navarra Suma.

Desde ayer, la dirección socialista se reúne en el Congreso para recabar apoyos. Hoy, además de ERC, el grupo socialista tiene previsto un encuentro con ¡Teruel Existe!, que ha conseguido un escaño en las elecciones.