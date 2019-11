El PSOE vence en Mallorca y el PP mejora

Los resultados de las elecciones generales 10N en Mallorca indican de momento, con el 91,71% de los votos escrutados, que el PSIB-PSOE es el partido más votado para el Congreso este 10 de noviembre de 2019, obteniendo el 25,05% de los votos.

Le sigue el Partido Popular (PP) con el 22,28%; Vox, con el 18,33% Unidas Podemos contabiliza de momento el 17,58%; Ciudadanos, el 7,44%; Més-Esquerra reúne el 4,27%; Más País obtiene un 2,29%, y PACMA el 1,34%.

Además, Recortes Cero-GV suma el 0,20% de los votos; Partido Libertario el 0,08% y Por un Mundo más Justo, un 0,13%.

En la anterior convocatoria, celebrada el pasado 28 de abril de este mismo año, los resultados electorales en Mallorca quedaron de la siguiente manera. El PSIB-PSOE fue el partido más votado y clarísimo ganador, reuniendo 106.441 sufragios (25,96%).

Le siguió Ciudadanos, con 72.118 votos (17,59%); Unidas Podemos contabilizó 70.287 (17,14%); el Partido Popular (PP), certificando su descalabro, pasó al cuarto lugar con un total de 67.242 votos (16,40%); Vox obtuvo 49.265 (12,02%); Veus Progressistes, formación integrada por Més per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa y ERC, sumó entonces 21.195 (5,17%); El Pi -que no ha acudido a esta nueva convocatoria- contó con 10.913 (2,66%) y PACMA con 6.797 (1,66%). Por su parte, Recortes Cero-GV sumó 941 votos (0,23%); Actúa -también ausente en esta nueva llamada a las urnas- reunió 647 votos (0'16%) y Por un Mundo más Justo, 544 (0,13%).