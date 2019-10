Casado se compromete en Palma a «bajar todos los impuestos»

El candidato del PP en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, Pablo Casado, se ha comprometido este miércoles en Palma a «bajar todos los impuestos» porque «bajar impuestos siempre ha reactivado la economía». «El PSOE siempre ha sido sinónimo de paro, impuestos y despilfarros», ha espetado.

Casado ha centrado parte de su intervención en la vivienda y ha anunciado la construcción de 100.000 viviendas en toda España, gracias al suelo público que tienen las instituciones. En su opinión, esto permitirá reactivar el sector de la construcción, junto con un plan de rehabilitación.

Para los jóvenes ha prometido empleo juvenil para que pueden emanciparse, con una serie de medidas como ampliar la tarifa plana y que el impuesto de actos jurídicos documentados se elimine para los que accedan a su primera vivienda habitual.

En materia de vivienda social ha propuesto volver a prorrogar la moratoria de desahucios para familias con hijos hasta 2023 y que haya seguros de arrendamiento para los colectivos que tienen más dificultades para acceder a la vivienda. También ha apostado por la declaración responsable y por la simplificación normativa para que haya más oferta de vivienda y se abaraten los costes.

Otra de las novedades es la reducción fiscal a los arrendadores para que se puedan deducir lo que han recibido del alquiler a jóvenes y jubilados. También ha explicado que hará una ley antiokupación. «El PSOE hizo que las penas fueran faltas y nosotros planteamos penas de cárcel de uno a tres años por okupar una vivienda» y que se puedan desalojar una vivienda en un máximo de 24-48 horas, al tiempo que prohibir el empadronamiento de okupas y que las entidades que promuevan la okupación no puedan recibir ayudas. «Esta ley antiokupación no afectará a las familias que no pueden pagar su casa, esto afecta a las mafias», ha explicado.

También ha propuesto que la vivienda se contemple en las retribuciones de los funcionarios para poder tener la mejor función pública, ya que muchos no quieren venir a Baleares porque es más cara.

El cabeza de lista del PP ha destacado que Eurostat ha dicho que el índice de confianza se está desplomando, «los españoles tienen miedo». También ha subrayado que se han concedido un 30 % menos de hipotecas.

El candidato del PP ha criticado la gestión del Pacte, se ha comprometido con Baleares y ha pedido que «dejemos lo que nos puede separar y planteemos una apuesta de futuro en todo lo que nos une, incluso que votantes socialistas y nacionalistas pueden compartir».

Así, ha hablado de las carencias de infraestructuras y se ha referido a los problemas de las carreteras. Se ha comprometido a paliar los efectos de la insularidad y a mantener la bonificación del 75 % del descuento de residente. En este punto, ha lamentado que el Ministerio de Fomento ahora lo ponga en duda.

La financiación autonómica ha sido otro de sus compromisos, ya que «aquí hay una capacidad especial para competir» y se ha referido al REB; ha criticado que la izquierda no lo utilice para competir y permitir que los grandes touroperadores tengan su base en Baleares. En este punto, se ha comprometido a bajar los impuestos, en espacial en las autonomías que sufren la insularidad.

En relación al turismo, se ha preguntado cómo es posible que haya partidos que estén en contra con lo que supone para las Islas y ha advertido que empiezan a llegar menos turistas, de lo que ha responsabilizado a la turismofobia y a la ecotasa. «El turismo para nosotros es fundamental», ha asegurado, al tiempo que ha denunciado la gestión de la crisis de Thomas Cook. Casado ha dicho que hay que apostar por la digitalización y por la seguridad jurídica con una ley nacional.

El líder popular ha reconocido estar preocupado por el medio ambiente y ha defendido la gestión del PP en este asunto. «Lecciones de ecologismo a nosotros ninguna, la izquierda se envuelve en la bandera verde y no protege el medio ambiente». En este punto, se ha referido al cierre de las playas de Palma debido a los vertidos y se ha comprometido a hacer lo que haga falta para evitarlos y para garantizar el suministro de agua en veranos áridos.

También ha tenido presente al sector educativo,quiere que se pueda elegir en libertad y ve las lenguas propias de cada Isla como una riqueza. «Yo no quiero que los padres tengan que elegir, apostamos por una educación en libertad y por el trilingüismo». Además, ha señalado que le preocupan los funcionarios. «Tenéis la suerte de tener lenguas cooficiales y que hay más gente que está más cómoda si se les atiende en mallorquín, pero eso no debe ser un requisito sino un mérito para poder tener a los mejores profesionales». En este punto, ha puesto como ejemplo temas relacionados con la sanidad.

Casado ha expresado su preocupación porque Més haya firmado un manifiesto con Torra y ha asegurado que Pedro Sánchez no puede seguir en el fonambulismo. «Las Islas Baleares no sois el apéndice de ningunos países catalanes, España no puede prescindir de las Islas Baleares y vosotros no pertenecéis a ningún invento de ingenieria social, porque es desconocer la historia que os intenten poner en ese proyecto de ruptura».

Además, ha asegurado que por presiones del PSC, Sánchez ha tenido que volver a la plurinacionalidad y ha recordado cuando el también socialista Patxi López le preguntó que si sabía qué es una nación. En este punto, se ha preguntado si tan cara es la factura de los nacionalistas y si tanto manda el secretario general del PSC, Miquel Iceta.

«Señores del PSOE aclárense, yo quiero las comunidades autónomas que nos han dado el Estado más descentralizado», ha señalado. «Necesitamos un gobierno de verdad, un gobierno serio y no esta broma de la plurinacionalidad, de la nación de naciones».

Casado ha pedido a Sánchez que cierre las embajadas del Diplocat y que vuelva a activar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para controlar las cuentas de la Generalitat para «saber quién paga los explosivos», las manifestaciones, el piso de Puigdemont, etc. También ha instado a los socialistas a romper sus acuerdos con los independentistas y con Bildu, pero ha advertido que no lo hará porque «quiere seguir gobernando con ellos».

El candidato a la Presidencia del Gobierno ha asegurado que en Baleares se va a duplicar la representación parlamentaria el 10N, «las cosas van a ir bien». En este punto, ha confesado que le gustan muchos las Islas Baleares. Además, se ha referido a las inundaciones del Llevant y ha recriminado que el PSOE sigan sin pagar las ayudas comprometidas a los afectados: 11 millones de euros. «No entendemos por qué el Gobierno de España no está ayudando a esas familias. A mi también me duele», ha lamentado.

La candidata del PP al Congreso por Baleares, Margalida Prohens, ha abierto el acto con un saludo para el sector de la construcción, al que estaba enfocado. Prohens ha agradecido a Casado que haya venido a Palma a hablar de una de las principales preocupaciones de los ciudadanos: la vivienda. «Nos duele que los jóvenes en este país lo tengan cada vez más complicado y que el Gobierno de Pedro Sánchez esté negando la crisis económica como ya lo hizo el de Zapatero». «Nos une la creación de puestos de trabajo y que Baleares está ahora en el furgón de cola».

También se ha referido a los problemas de Cataluña y ha asegurado que le duele «que sea el modelo que algunos partidos quieren importar a Baleares y el silencio cómplice de Armengol», de la que ha asegurado que es rehén de algunos partidos, en alusión a Més.

La candidata del PP por Baleares ha asegurado que «el PP es el único que puede hacer que el 10 de noviembre Pedro Sánchez salga de la Moncloa» y ha pedido que el centro-derecha vote unido. Prohens ha pedido que «el 10N Baleares haga posible que Casado sea presidente del Gobierno» y «dar una lección por nuestros hijos y por nuestros abuelos a aquellos que nos quieren dividir en dos bandos».

Por su parte, el presidente del PP balear, Biel Company, ha manifestado que la vivienda es uno de los principales problemas. Además, le ha agradecido a Casado que vuelva a estar en Mallorca y ha recordado que lo hizo a principios de octubre por el aniversario de las inundaciones; ha destacado que fue el único líder nacional que lo hizo. «No vino Sánchez ni nadie del Gobierno Sánchez, para mayor vergüenza de ellos, para estar al lado de la gente».

«Estamos en unas nuevas elecciones porque así lo ha querido el fracasado de Sánchez», ha asegurado Company, que tiene la impresión de que «no le va a salir tan bien como deseaba».

En su opinión, Sánchez ha sido el peor presidente de España y también en sus relaciones con Baleares. En este punto, ha recordado que el PP pactó con Montoro un REB, que Armengol no aceptó, y ha lamentado que el socialista no haya dado «ni un euro» y se ha alegrado de que no entrasen en vigor los presupuestos porque quitaban dinero a Baleares.

También ha lamentado que Sánchez haya quitado 100 millones para la nueva depuradora y ahora «tiene la desfachatez de querer quitarnos el 75 % del descuento de residente». En este punto, ha advertido que el PSOE «no nos va a quitar ni un euro».

El líder del PP balear también ha sido muy crítico con la gestión de Armengol, a la que ha acusado de no invertir en depuradoras, de tener más barracones y ha sido muy duro con «el doble lenguaje de la izquierda». También ha criticado «los mensajes contra el turismo» y ha reprochado que Armengol no haya condenado los ataques contra el turismo.

En relación a la vivienda, ha desgranado sus propuestas. «Queremos viviendas dignas, pero asequibles, para las rentas medias». El sector ha dicho que se necesitan 16.000 viviendas y Armengol no ha hecho ninguna VPO, pero se ha comprometido a hacer 500 VPO y «con eso lo da por solucionado».

En su opinión, no es suficiente, ya que cree que hay que poner viviendas en el mercado, facilitándoles los trámites a los constructores. Company ha destacado la necesidad de que las viviendas sean accesibles, pero ha precisado que el problema es que los jóvenes no logran el 100 % de su coste, por lo que propone que el Govern los avale.

También ha criticado que se haya destinado dinero de la ecotasa a hacer VPO, ya que considera que con el aval se puede poner vivienda en el mercado sin tener que destinar dinero público.

Company también ha recriminado a Armengol que «quiera dialogar aunque sea fuera de la Constitución» y ha advertido que no van a permitir «que traigan a Baleares el problema de Cataluña y la confrontación social entre padres e hijos». Además, ha acusado a la socialista de dar cobijo a los partidos independentistas y de mantenerlos vivos con dinero público.

«Pablo somos españoles de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera, queremos seguir siendo españoles, mallorquines, menosquines, ibicencos y formentereses», ha declarado. Company también ha acusado a Armengol de estar cerca de los postulados independentistas. El presidente del PP balear ha finalizado pidiendo aglutinar el voto en el PP.