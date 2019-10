Ultima Hora es el periódico más leído por los baleares para informarse de política o noticias electorales, según se desprenden del barómetro del CIS publicado este martes, poco más de una semana antes de las elecciones generales del 10 de noviembre.

En concreto, el 32,8 % de los ciudadanos encuestados responde que lee Ultima Hora para informarse de política o actualidad electoral. De lejos le siguen El País, elegido por el 17,2%, y el Diario de Mallorca, también por el 17,2 %.

Un 15,5 % de los encuestados responden que leen otros periódicos digitales, aunque no se precisa cuáles en la encuesta del CIS. El Mundo lo escogen un 8,6 % y La Vanguardia un 1,7 %.

La macroencuesta también señala que el 55 % los ciudadanos de Baleares eligen las televisiones para informarse sobre asuntos políticos y de campaña electoral; la televisión más seguida es TVE1 (27,1 %).

Además, el 16,6 % no se informa porque no le interesa la política; el 14,3 % eligen las redes sociales; el 7,5 % la prensa; el 3,8 % las radios; y el 2 % lo hacen a través de contactos personales y reuniones, mítines, etc.