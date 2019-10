¿Qué proponen hacer los principales partidos con las pensiones?

Las pensiones se han convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, tanto de los que las perciben ahora porque la mayoría son bajas, como de los que esperan cobrarlas en un futuro. ¿Qué proponen hacer los principales partidos que concurren a las elecciones generales del 10N para solucionarlo?

El PSOE aborda este asunto en el punto número 1 de sus 35 compromisos electorales. Los socialistas prometen «pensiones protegidas cada año y para siempre». En concreto, explican que «pensiones justas significa blindar en la Constitución el sistema público de pensiones, abordando las reformas que garanticen sus sostenibilidad y su suficiencia, actualizándolas de acuerdo con el IPC real y aumentando las pensiones mínimas y no contributivas, en atención al diálogo social y en el marco del Pacto de Toledo».

Además, aseguran que «el próximo mes de diciembre actualizaremos las pensiones de 2020 de acuerdo con el IPC real».

El PP se compromete a impulsar «el equilibrio en las cuentas públicas» y a consolidar «las reformas implementadas en el sistema público de pensiones para asegurar su sostenibilidad y suficiencia». Además, aseguran que eliminarán «el déficit de la Seguridad Social profundizando en la separación de fuentes de financiación y a través de una política económica dirigida a la creación de empleo».

Los populares consideran que «las pensiones deben mantener su poder adquisitivo. La revalorización tendrá en cuenta tanto el IPC como otros indicadores que garanticen el cumplimiento simultáneo de los principios de mantenimiento del poder adquisitivo y sostenibilidad». También se comprometen a ser más transparentes para que los cotizantes sepan el importe de su pensión.

Además, seguirán aproximando el período de cálculo a toda la vida laboral de forma progresiva, «para evitar que los años de la crisis afecten a la cuantía de las pensiones» e impulsarán «los pilares complementarios del sistema, planes de empresa y planes voluntarios de pensiones». Por último, reducirán la brecha por la maternidad en pensiones ampliando el Complemento de Maternidad a todas las madres e incrementándolo a las que ya lo disfrutaban.

Ciudadanos propone «recuperar el Pacto de Toledo para acabar con los engaños políticos y que las personas puedan trabajar y cobrar la pensión completa a la vez». Además, quieren destacar la importancia de «fomentar políticas que favorezcan la natalidad y el empleo, porque para pagar las pensiones necesitamos a gente que trabaje».

Unidas Podemos se compromete a establecer «por ley la actualización de las pensiones al IPC de manera inmediata y buscaremos blindar esta garantía constitucional de manera expresa». La formación morada también promete incrementar las pensiones mínimas y las no contributivas. Por eso, la intención es establecer un ingreso básico garantizado de al menos 600 euros por persona, que podrá incrementarse.

También aseguran que subirán las pensiones de viudedad y «elevaremos de manera inmediata las pensiones mínimas a partir de un suelo de 750 euros». También revisarán el actual sistema de reducciones de cuotas a la Seguridad Social y de bonificaciones. Su intención es que las personas que hayan cotizado al menos 35 años puedan jubilarse anticipadamente sin penalización en sus pensiones.

Vox apuesta por «medidas pronatalistas y de apoyo a la familia» destinadas a la «reducción del gasto público innecesario para invertir en lo realmente importante». Proponen que las pensiones estén exentas de IRPF, así como impulsar un plan de pensiones mixtas para complementarlas con planes de ahorro personales.

La intención es hacerlo «con la implantación paulatina de un plan de ahorro personal en el que cada trabajador aporte de forma obligatoria parte de sus ingresos y que se administrará por un gestor privado supervisado por el Gobierno. Se capitalizará en activos productivos de riesgo moderado y en caso de fallecimiento, el remanente pasaría a sus herederos».

Més Esquerra propone «impulsar la modificación de la legislación de las pensiones no contributivas para que las ayudas de servicios sociales finalistas y de rentas sociales (rentas garantizadas o rentas mínimas) no computen para calcular la cuantía de la pensión no contributiva». Además, reclaman el cumplimiento de la Carta Social y «aumentaremos la intensidad de cobertura de las pensiones mínimas hasta el 60 % del salario mínimo».

También apuesta por aprobar complementos especiales para igualar el importe de las pensiones que se cobran en Baleares respecto a las pensiones medias que se perciben en el resto del Estado, así como del importe de las pensiones de las mujeres con las de los hombres.

Más País apuesta por blindar en la Constitución española la subida de las pensiones, derogar la reforma de las pensiones del PP, eliminando el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y suprimiendo el Factor de Sostenibilidad.

Para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones apuestan por reactivar el Pacto de Toledo para aplicar los consensos alcanzados hasta febrero de 2019. Así como suprimir los topes máximos de cotización para aumentar la sostenibilidad del sistema reforzando sus ingresos. Además, aseguran que «ninguna pensión se situará por debajo del umbral de pobreza» y quieren dejar claro que las mujeres serán las más beneficiadas con sus propuestas.