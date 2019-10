Los anuncios económicos copan los mensajes de los líderes en su precampaña

Las promesas y anuncios económicos que o bien sigue haciendo el presidente en funciones, Pedro Sánchez, o bien avanzan otros líderes como el de Cs, Albert Rivera, están copando buena parte de esta precampaña y han centrado los discursos de los candidatos en esta jornada.

Un día en el que, además, se van conociendo más detalles de los cambios en las listas con respecto a abril, que no en todos los casos han sido tan mínimos como prometían la mayoría de partidos.

Pedro Sánchez ha dedicado toda la jornada de hoy a hacer campaña por Andalucía, con una comida mitin en Jaén, paseo por Córdoba y un acto esta tarde en Granada.

En Jaén, el líder socialista ha anunciado un plan de acción para el sector agroalimentario y ganadero afectado por los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos españoles, con una medida específica para Andalucía y Extremadura: Se reducirán las peonadas para acceder al subsidio agrario.

Sánchez, que estos días está mucho más activo que sus rivales buscando apoyos por España, ha advertido por otra parte de que el PP «prácticamente no está haciendo campaña» porque «no le interesa» la movilización de los votantes.

Al PP, ha continuado, «no le interesa que la izquierda se movilice, no le interesa que aquellas personas que el pasado 28 de abril votaron para que España avance no se sientan interpelados el próximo 10 de noviembre».

Al sector agrario ha prestado atención también este martes el líder del PP, Pablo Casado, con su visita a la Feria Internacional Ganadera de Zafra (Badajoz).

Casado ha anunciado allí que el PP apoyará una subida de las pensiones si el Gobierno decide aprobarla de forma urgente, aunque ve «demagógico y electoralista» el anuncio que hizo ayer Sánchez de revalorizarlas en diciembre según el IPC.

En cualquier caso, para Casado el presidente en funciones ha creado expectativas que «no va a poder cumplir». Según sus cálculos, la revalorización que compromete Sánchez supone una subida media de cuatro euros y es «pan para hoy y hambre para mañana», ya que lo que hay que hacer es garantizar el futuro del sistema creando empleo.

En todo caso, ha admitido que el real decreto que pueda llegar al Congreso para revalorizar las pensiones, si el Gobierno decide hacerlo de forma urgente mientras se encuentra aún en funciones, «contará con el apoyo del PP».

De economía ha llenado sus mensajes también el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien ha prometido una bonificación del 40 % de la cuota de la Seguridad Social a los autónomos y trabajadores del mundo rural.

«Sabemos que esa cuota a la Seguridad Social puede ser decisiva para montar una empresa o contratar», ha dicho el líder de Ciudadanos en el encuentro «Vamos de cañas con Albert Rivera» en un bar de Guadalajara.

El menos activo en actos públicos en esta precampaña sigue siendo Pablo Iglesias y el mensaje del partido lo ha dado este martes la portavoz parlamentaria, Irene Montero, quien ha puesto en duda la promesa de Sánchez sobre las pensiones.

Montero se ha preguntado, en declaraciones en Antena 3, el motivo por el que Sánchez no ha aprobado esta actualización antes y ha precisado que las pensiones son un «tema de Estado» del que el líder socialista debería hablar como presidente y no como candidato.

Ha considerado, en definitiva, que la promesa es una «mentira bochornosa», porque en el marco del Pacto de Toledo los socialistas no querían hablar de esa posibilidad, como tampoco querían discutir sobre las fuentes de financiación y la necesidad de subir las prestaciones mínimas.

En esta jornada, por otra parte, se han conocido más detalles de las candidaturas, como que Podemos ha cambiado a diez de sus cabezas de lista, cifra que se eleva a doce en el caso del PP.

Más País ha anunciado por su parte al cabeza de lista por Barcelona: se trata de Juan Antonio Geraldes, quien en las pasadas municipales concurrió en la candidatura de Guanyem de Sant Boi de Llobregat.

El partido de Íñigo Errejón aseguró ayer que cree tener recabadas las 5.000 firmas que necesitaban para presentar su lista ante la Junta Electoral de Barcelona, que tendrá que comprobar ahora la validez de esos apoyos.