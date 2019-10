Los principales partidos solo confían en hombres para presidir el Gobierno

Todos los aspirantes a la presidencia del Gobierno de España en las elecciones del próximo 10 de noviembre son hombres. Los seis partidos políticos que cuentan con más posibilidades son el PSOE, el PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, Vox y Más País. Se trata de los mismos que concurrieron el pasado 28 de abril, salvo el partido de Íñigo Errejón, Más País, que se presenta por primera vez.

Las encuestas señalan que el ganador de las elecciones volverá a ser el socialista Pedro Sánchez. Sin lugar a dudas, si hay un político con capacidad de resistencia en España ese es el candidato del PSOE. Llega a tal punto que ha superado obstáculos políticos insalvables para muchos otros. Cuando muchos lo daban por muerto políticamente logró recuperar las riendas del PSOE y tras lograr los peores resultados de la historia de su partido consiguió convertirse en presidente del Gobierno de España, por primera vez tras una moción de censura. El próximo 10N se sabrá si continúa alimentando su leyenda o si se desinfla.

El candidato del PP, Pablo Casado, es el gran beneficiado de la repetición electoral, según los sondeos. Tras cosechar el peor resultado de su historio el pasado 28 de abril, pasaron de 137 a 66 escaños, Casado ha cogido fuerza y se presenta ante el electorado como un hombre de Estado, capaz de afrontar de la mejor manera posible la crisis económica; a la vez que como el guardián de las esencias del PP. El líder popular ha dejado en un segundo plano al 'aznarismo', sin renunciar a él, y ha dado más protagonismo al 'marianismo'.

El cabeza de lista de Ciudadanos, Albert Rivera, vuelve a hacer gala de su faceta más camaleónica. Si en 2016 firmó un pacto con Sánchez -aunque no se pudo formar gobierno por la falta de apoyo de Pablo Iglesias-, en la primer mitad de 2019 se negó a pactar con el socialista y en la segunda mitad del mismo año ha vuelto a abrir las puertas de un posible acuerdo con el líder del PSOE. Las encuestas señalan que la formación naranja es la más perjudicada por la repetición electoral, muchos ciudadanos lo responsabilizan de ello porque la única suma posible, sin tener que contar con el apoyo de nacionalistas e independentistas, era la de PSOE y Ciudadanos. Además, era la preferida de los poderes económicos.

El número 1 de la lista de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, parece que no ha resultado muy perjudicado por impedir por segunda que Sánchez sea presidente del Gobierno. Parece ser que Iglesias no ha perdido la batalla del relato y ha sabido explicar por qué rechazó una vicepresidencia social y tres ministerios. La irrupción del partido de Íñigo Errejón, Más País, era esperada por Iglesias, aunque puede que no para estas elecciones sino para otras futuras. De momento, los podemitas están adoptando un perfil bajo hacia el nuevo partido y sus críticas sueñen ser bastante moderadas. El resultado de la formación morada podría condicionar el futuro político de Iglesias.

El candidato de Vox, Santiago Abascal, sigue con su intención de hacer la reconquista de España, aunque su protagonismo ha bajado bastante respecto a los comicios celebrados el pasado mes de abril. Entonces logró poner en la agenda temas tan polémicos como la inmigración, la tenencia de armas... Además, el partido de Abascal ha tenido que hacer frente a escándalos muy sonados, como el abandono de la formación política por parte de Malena Contestí, que ha calificado a Vox de ser un partido «homófobo» y «dogmático». El próximo 10N se verá si este y otros factores han causado desgaste.

La gran novedad de estas elecciones en la que repiten todos los candidatos de los principales partidos políticos es la irrupción de Más País, que tiene de cabeza de lista a Íñigo Errejón. Se daba por hecho que Errejón, tarde o temprano, lanzaría un nuevo partido político, pero la repetición electoral ha precipitado los acontecimientos. Errejón era uno de los fundadores de Podemos, partido que abandonó por sus discrepancias con Iglesias. El líder de Más País despierta bastantes simpatías, aunque en muy poco tiempo ha tenido que hacer frente a críticas internas por la elaboración de las listas electorales. El 10N se conocerá si Errejón logra captar el voto de los abstencionistas, y logra sumar al bloque de izquierdas, o si divide, y lo perjudica.