La política turística del Govern de Marga Prohens es valiente. La oposición parlamentaria pensará con toda seguridad que la presidenta del Partido Popular encabeza un ejecutivo errático, con medidas más cosméticas que efectivas, y Vox, que ya no es la muleta firme y fiable del Govern, nadie sabe hacia dónde avanza y cuál es su destino final. Sea como sea, la realidad es que la política turística del Govern ha dado un giro radical en esta legislatura. No se asemeja a la del ejecutivo de Francina Armengol, que tenía a Iago Negueruela de estilete turístico y mucho menos a la que desarrollaron anteriores governs del Partido Popular.

El Govern fomenta valores tan universales en estos tiempos como la sostenibilidad ambiental, económica y social, pero la gran novedad es que ha situado al residente en el centro de su política turística. Los ciudadanos de Balears son los protagonistas, también de la política turística. Garantizar la convivencia y el respeto entre el visitante y el residente se ha convertido en el eje central y en la mejor fórmula para superar la cacareada masificación. El Govern de Marga Prohens, Antoni Costa, Jaume Bauzá y compañía sabe que una política turística tradicional ya no es suficiente para solventar los problemas de Balears. Ahora, hay que legislar, también desde el ámbito turístico, para mejorar la vida de los ciudadanos de Balears.

La presidenta Marga Prohens fue la encargada de presentar la campaña del Govern «La razón eres tú» en Fitur.

La primera gran novedad turística del Govern fue el anuncio, que realizó la presidenta en primera persona, de un incremento de la 'ecotasa', aunque nunca se cuantificó el aumento ni se explicó cuando se aplicará. En todo caso y, aunque es posible que no sea esta temporada estival, el impuesto de turismo sostenible aumentará de precio en los meses centrales de la temporada alta. Y bajará en temporada baja. En este sentido, el Ejecutivo tiene decidido cumplir con lo anunciado, siempre y cuando cuente con el apoyo parlamentario suficiente. El cambio de parecer de los populares es radical, puesto que desde el primer momento, como los hoteleros, se habían mostrado radicalmente contrarios al nuevo impuesto.

La gran sorpresa de la política turística del Govern fue la creación de la Mesa para el Pacto por la sostenibilidad, creada con la intención de trazar las líneas fundamentales de la política turística de Balears. «La razón eres tú», reza el eslogan del Govern, que ha dado un giro radical a la política tradicional turística de Balears. Es importante que vengan turistas, que se encuentren bien atendidos, que cuenten con unas instalaciones turísticas adecuadas, que las playas estén limpias, que se encuentren con una oferta complementaria diversa y de calidad, pero es trascendental que el residente se encuentre a gusto con los visitantes. Los turistas no pueden ser vistos como un enemigo, como un invasor... La masificación ha provocado que aquellos de «un turista, un amigo» haya pasado a mejor vida.

Joan Simonet, conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural; Artal Mayans, conseller de Turisme, Innovació i Habitatge de Formentera; Alfonso Rodríguez, delegado del Gobierno en Balears; Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo; Jaume Bauzá, conseller de Turisme, Cultura i Esports; Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo; Antoni Costa, vicepresidente del Govern y conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, y Antònia Roca, vicepresidenta y consellera de Cultura i Patrimoni.

«La razón eres tú» explica que el Govern haya movilizado más de 1.120 millones de euros para la mejora de la sostenibilidad y la modernización de Balears. Prohens explicó en Fitur que los recursos se han aplicado ya en 2023 y 2024 y que se alcanzarán los 1.200 millones de euros en este año. El dinero proviene de los fondos Next Generation y el impuesto de turismo sostenible. El Govern, concretamente, gestiona 260 millones de los fondos europeos y 860 millones recaudados desde 2016 con el impuesto de turismo sostenible. El Govern pretende que la campaña de comunicación «La razón eres tú» sirva para explicar a turistas y residentes en qué consisten las inversiones y sus beneficios para las Islas.

Prohens aprovechaba su intervención en Fitur para anunciar una nueva reunión el próximo 27 de febrero de todos los agentes implicados en el Pacto por la Sostenibilidad de Balears para finalizar la primera fase con un documento de objetivos. Curiosamente, minutos antes, Cosme Bonet, secretario de organización del PSIB-PSOE, había anunciado en Palma la salida de los socialistas del Pacto, que se sumaba al adiós anunciado también semanas atrás por el Fòrum de la Societat Civil, el GOB o la Federació d’Associacions de Veïns de Palma. Y Podemos anunció su adiós días después. Evidentemente, Més per Mallorca anunció también su salida del Pacto, que al menos políticamente ha quedado casi muerto.

Sara Rodríguez, de Airbnb; Josep Aloy, director general de Turisme; Jaume Bauzá, conseller de Turisme, Cultura i Esports; Gabriel Pérez, de Roomonitor; Maria Gibert, gerente de Habtur; y Pere Joan Planes, de la AETIB.

De esta manera, el PSIB-PSOE dinamitaba el Pacto e intentaba ganar protagonismo. Eso sí, en la previa de la feria, y también desde Palma, los socialistas anunciaban que no se desplazarían hasta Madrid para participar en la feria. Y es cierto que los diputados del PSIB-PSOE no acudieron a Fitur y tampoco lo hicieron los miembros del Consell de Mallorca y el Ajuntament de Palma, todos en la oposición. En cambio, sí fueron hasta Madrid un buen número de alcaldes socialistas como Virgilio Moreno (Inca) o Martí March (Pollença). Y también acudieron hasta la feria madrileña, como no podía ser de otra manera, la palmesana Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, y la presidenta del Congreso de los Diputados y líder socialista en Balears, Francina Armengol, además del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

El Pi no falló a su cita con la feria madrileña, aunque no se dejó ver Joan Miralles, flamante coordinador del partido y expresidente de la Obra Cultural Balear y de la patronal del alquiler vacacional Habtur. En cambio, Antoni Salas, diputado insular y líder de facto del partido, dejó claro que no han de venir más turistas y reclamó que se trabaje para que aparten más valor a la economía balear. Xisca Mora, alcaldesa de Porreres, y Pep Melià, exdiputado y cerebro del partido, también estuvieron presentes en Madrid.

La visita de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, levantó gran expectación. Los numerosos cargos populares de Balears desplazados hasta Madrid ‘pugnaron’ por dirigirse y fotografiarse con el líder.

El Govern, además de los consells y ajuntaments gobernados por el Partido Popular, acudieron en masa a Madrid. Además de la presidenta Prohens y el conseller de Turisme, Cultura i Esports Jaume Bauzá, se desplazaron hasta Madrid, Antoni Costa, vicepresidente y conseller d’Economia, Hisenda i Innovació; Alejandro Sáenz de San Pedro, conseller d’Empresa, Ocupació i Energia; José Luis Mateo, conseller d’Habitatge, Territori i Mobilitat; Juan Manuel Lafuente, conseller de la Mar i del cicle de l’aigua, y Joan Simonet, conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural. Es decir, más de medio Govern. La ocasión, debían pensar, valía la pena.

Los populares congregados en el estand de Balears vivieron un momento de tensión y alegría cuando fueron informados de la llegada en breves minutos de Alberto Núñez Feijóo. Hubo hasta algún pequeño empujón para coger un buen sitio para intentar saludar al líder. Tiempo después llegó Cuca Gamarra, secretaria general del partido, pero la expectación fue ya mucho menor. Los diferentes consells insulars acudieron también, evidentemente, a Fitur. Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca; Adolfo Vilafranca, presidente del Consell de Menorca; Vicent Marí, presidente del Consell d’Eivissa, y Óscar Portas, presidente del Consell de Formentera, encabezaron las respectivas delegaciones.

MAC Hotels anunció en Fitur junto a sus socios Grupo Puntacana y Marriott International, la próxima apertura de reservas de W Punta Cana All-Inclusive, un proyecto que eleva el lujo y redefine el concepto Todo Incluido en República Dominicana bajo la marca W Hotels. Acudieron a Madrid los ejecutivos de Grupo Puntacana Frank Elias Rainieri, presidente y CEO; Frank Rainieri, fundador; Haydée Ranieri, miembro del Consejo de Directores; Paola Rainieri, Chief Marketing Officer, y Francesca Rainieri, Chief Financial Officer. Por parte de Marriott estuvo presente Paula Cerrillo, Senior Director, Development, Marriott International Caribe y Latinoamérica, así como el ministro de Turismo dominicano, David Collado. MAC Hotels estuvo representada por Miguel Amengual Delgado, director comercial, y Aina Amengual Delgado, directora de operaciones.

El departamento de Turisme del Consell de Mallorca, encabezado por Marcial Rodríguez, claro, tuvo una presencia activa en Fitur. Las graves acusaciones de un funcionario a Rodríguez en el sistema interno de información no afectaron, al menos a simple vista, al conseller, que estuvo acompañado por la también señalada Clara del Mora, directora insular de Turisme per a l’Oferta i la Qualitat; Susanna Sciacovelli, directora insular de Turisme per a la Demanda i l’Hospitalitat, y Pedro Mas, director insular de Turisme per a la Governança i la Sostenibilitat. Y también estuvo en Fitur Antonia Roca, vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera insular de Cultura i Patrimoni, así como Pedro Bestard, conseller insular de Medi Ambient, Medi Rural i Esports.

Llorenç Galmés y Marcial Rodríguez, en compañía de Antonio del Toro, representante de United Airlines, presentaron en Fitur la ampliación de frecuencias y plazas de los vuelos directos entre el aeropuerto de Palma y Nueva York. Este año habrá vuelo los martes, miércoles, viernes y domingo desde el 23 de mayo y hasta el 24 de octubre. El incremento de plazas aumenta así más de un 50%, aunque continúa siendo un objetivo obtener un vuelo diario, como sí tiene la ciudad de Málaga. La delegación del Ajuntament de Palma estuvo encabezada por el alcalde Jaime Martínez, que se desplazó hasta Madrid en compañía de Javier Bonet, 1er teniente de alcalde de Turisme, Cultura, Esports, Restauració i Coordinació Municipal.

El pasado viernes se fotografiaron a primera hora de la mañana todo el equipo de la AETIB. El conseller Jaume Bauzá se encuentra en el centro de la imagen.

Martínez recibió en el estand de Balears el galardón que acredita a Palma como uno de los 30 mejores destinos a nivel mundial en 2025, según la editora Lonely Planet. Emily Huff fue la representante de la reconocida editora de viajes que entregó el galardón al alcalde, que estuvo acompañado de Javier Bonet y Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador general de Cultura i Turisme del consistorio. El alquiler vacacional ilegal se ha convertido en el peor de los enemigos del sector turístico. Es considerado por muchos como el gran responsable de la masificación y de los problemas de convivencia entre residentes y visitantes. Maria Gibert, gerente de asociación de alquiler vacacional Habtur, presentó el plan piloto ‘We Respect’ en compañía de Sara Rodríguez, de Airbnb, y junto al conseller Jaume Bauzá. La iniciativa pretende potenciar el compromiso de los propietarios del sector del alquiler turístico con la convivencia. Gabriel Pérez, responsable de relaciones públicas de Roomonitor, fue el encargado de presentar el plan. Explicó que se creará una línea de teléfono a disposición de los vecinos mediante la cual podrán informar de cualquier incidencia de convivencia. Además, en una reunión entre Govern y Airbnb, la plataforma turística se comprometió a sumarse a la lucha contra la oferta ilegal.

Por otro lado, Antoni Riera, en presencia de Marga Prohens, Antoni Costa y Jaume Bauzá, entre otros políticos, presentó en Fitur el Índice de Desarrollo Turístico, que sitúa a Balears en la undécima posición en un ranking de 325 regiones de 45 países. En el tramo muy alto figuran también las comunidades autónomas de Madrid (1), Catalunya (2), C. Valenciana (5), Andalucía (6) y Canarias (7).