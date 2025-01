Esta semana, IAB Spain ha presentado su «Informe Top Tendencias Digitales 2025», patrocinado por Adevinta, una lectura imprescindible para entender hacia dónde vamos en este vertiginoso mundo digital. En la edición de este año la protagonista es la inteligencia artificial, que ya no es solo una herramienta, sino casi un compañero de trabajo. Los chatbots, los algoritmos de personalización y las infinitas posibilidades creativas que ofrece están cambiando la forma en la que trabajamos y nos relacionamos con los usuarios.

Por otro lado, las redes sociales están en plena metamorfosis, con una apuesta clara por la autenticidad y los contenidos que conectan de verdad. El marketing de influencia, por ejemplo, ha dejado de ser ese territorio un poco salvaje de hace unos años y se ha convertido en una disciplina profesionalizada y esencial para las marcas.

El informe también pone el foco en el audio digital y la televisión conectada, que están revolucionando cómo consumimos entretenimiento. Estos formatos ofrecen a las marcas la posibilidad de llegar al público de una manera más personalizada y menos invasiva. Y hablando de personalización, el retail media y el ecommerce están llevando la experiencia de compra a otro nivel, integrando datos y tecnología para crear recorridos de usuario que parecen hechos a medida.

No podemos pasar por alto la sostenibilidad, que ya no es una tendencia sino una demanda ineludible de los consumidores. Las marcas que no integren la sostenibilidad en su estrategia corren el riesgo de quedarse fuera de juego.

Y si miramos hacia el futuro, los espacios virtuales y los esports son las nuevas fronteras de la interacción digital, ofreciendo oportunidades increíbles para las marcas que quieran conectar con audiencias más jóvenes y tecnológicamente avanzadas.

En definitiva, este informe es una invitación a reflexionar y a estar preparados para un futuro que ya está aquí.