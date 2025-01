Alfonso Rojo, presidente de Pimeef, durante su discurso en los Premios Pimeef 2024 hizo una radiografía exhaustiva y muy contundente sobre la realidad a la que se están enfrentando las pequeñas y medianas empresas de Eivissa y Formentera, así como del resto del país. En este sentido, destacó que en las Pitiusas se ha conseguido una «buena temporada, pero que no ha sido de excelente bonanza para todos».

Destacó que «es difícil» identificar un sólo factor «al que achacar lo que está pasando» con «plantillas amplias desde el principio de temporada, desviación al alza de los sueldos, aumento de todo tipo de oferta, que hace que seamos más a repartir». Así, hizo hincapié en una realidad a la que se enfrentan todas las empresas del país: «muchas empresas constatamos incrementos en la partida de ‘costes de personal’», al tiempo que enumeró una serie de amenazas que, según destacó, «acechan» a las pymes.

«Las pequeñas y medianas empresas estamos perdiendo cada vez más rentabilidad debido a los incrementos de costes impositivos y cotizaciones. Los costes de cumplir con un exceso de regulación y normas hace que la productividad y el crecimiento de nuestras pymes sea imposible», apuntó Rojo, que como dato descriptivo de lo que está pasando señaló que los costes han aumentado un 18% desde el año 2019. «No tenemos un panorama esperanzador a corto plazo», afirmó. En este contexto, la subida del salario mínimo interprofesional con «negociaciones casi unilaterales» no ayudan, al tiempo que quiso recalcar que en las Pitiüses «las pymes pagamos muy por encima de esas cantidades».

Otro factor que, sin duda, marcará el devenir de la pequeña y mediana empresa es la reducción de la jornada laboral, algo que por las características económicas de Eivissa y Formentera será difícil de aplicar y animó a los sindicatos a no «ponerse de perfil», pues conocen «de primera mano cuál es la realidad económica de vuestros asociados. Sabéis de las necesidades que tienen que para alcanzar un sueldo que les permita subsistir en la isla. Y eso, con una ley que no permita hacer más de 40 horas extras en un contrato de seis meses, no es realista. No es normal que no puedan hacer más horas en su puesto habitual de trabajo y, sin embargo, puedan realizar otra media jornada en otra empresa». La situación es tan surrealista que, incluso, los propios empleados piden hacer más horas extra, ya que necesitan más ingresos.

Otro factor que ha influido en la cuenta de resultados este año en las Pitiüses han sido las bajas de corta duración, aquellas de uno o dos días. En muchos de estos casos, comunicadas incluso «prácticamente en el inicio de la jornada», dejando a las empresas «sin capacidad de reacción», lo que provoca un aumento en la carga de trabajo sobre quienes sí que han acudido al trabajo.

PROBLEMAS. En cuanto a problemas endémicos en Eivissa y Formentera como son la falta de viviendas a precios asequibles y el intrusismo expandido en todos los sectores económicos, el presidente de Pimeef pidió medidas más valientes en ambos segmentos. En la lucha contra los ‘piratas’ de cualquier tipo, alabó el nombramiento de Enrique Gómez Bastida, exteniente en jefe de la Guardia Civil ahora ‘fichado’ como director general de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo del Consell d’Eivissa. «Es un profesional de mostrada valía», destacó y pidió que se le facilite al máximo su trabajo para poder combatir la lacra del intrusismo. En vivienda, el presidente de Pimeef recordó que las empresas «hacen lo que pueden» alquilando vivienda para sus trabajadores, lo que a su vez «encarece el mercado». El esfuerzo empresarial, sin embargo, sirve de poco «mientras haya gente sin escrúpulos alquilando a precios abusivos y mercernarios alquilando sin el menor pudor. Hay que perseguir sin miramientos estas prácticas abusivas que, además de incumplir múltiples normativas, son el caldo de cultivo de un empobrecimiento social», concluyó tajante.