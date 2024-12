La falta de agua es uno de los grandes problemas con los que se enfrenta la isla de Eivissa, donde la escasez de precipitaciones y la sobrexplotación de los acuíferos han hecho saltar todas las alarmas. Sin embargo, existen proyectos empresariales que ayudan tanto a particulares como a administraciones públicas a consumir el agua necesaria para poder ahorrar al máximo este preciado bien. Es el caso de Irrigatio, una empresa dedicada a la instalación de sistemas de riego fundada en 2007 que pone su experiencia y la última tecnología al servicio de sus clientes para que no gasten una gota de agua de más.

Su fundador y propietario es Daniel Castillo, un técnico agrónomo que llegó a la mayor de las Pitiusas en 2005 y vio un nicho de mercado en la isla para poder desplegar sus conocimientos adquiridos en Argentina a través de una empresa israelí afincada en el país sudamericano. «Somos conscientes del problema que hay en Eivissa, pero no hay que prescindir de un espacio verde solo porque haya poca agua sino controlarlo. Nosotros aconsejamos cómo regar, nos juntamos con el jardinero o el productor para ver qué tipo de plantas podemos tener con la menor necesidad hídrica», explica Daniel Castillo. «Pretendemos que puedas seguir disfrutando de tu jardín, tu espacio verde o tu huerto sin que implique un sobreconsumo de agua o un perjuicio al medio ambiente», añade.

La actividad principal de Irrigatio es el diseño y construcción de sistemas de riego por aspersión y goteo de jardines, fincas y todo tipo de conducciones de agua presurizada para riego implementando la última tecnología a nivel de automatismos. «La base de un sistema de riego viene de un asesoramiento agronómico al cliente de las especies que cultivan. Adaptamos el sistema de riego a esa necesidad donde la consigna principal es el buen uso y el ahorro del agua», destaca Castillo. Irrigatio echa mano de los sistemas de monitorización y control de riego de la marca catalana Samcla. «Hemos encontrado ese punto de poder regar sin derrochar agua a través de la medición, el control y los accesos remotos acompañado de la propuesta agronómica y de la nutrición vegetal: aconsejamos cómo nutrir las plantas para que tengan un desarrollo en fortaleza, vigor y apariencia con la menor cantidad de agua posible dentro de lo que necesita», apunta el fundador de Irrigatio.

AHORRO. Para implantar la tecnología que ofrece Irrigatio es necesaria una inversión «que se amortiza en el corto plazo gracias a que, hoy por hoy, es muy accesible, mientras que hace diez o quince años aún te lo planteabas». Unos avances que permiten un ahorro en el consumo de agua de entre el 30 y el 40%. «El operario tiene un registro permanente en un teléfono móvil o un ordenador de lo que ocurre con el agua en su propiedad con notificaciones por si hay una avería, por lo que evitas el desplazamiento de un fontanero sin sentido; tenemos un sistema de control de cantidad de agua en las cisternas, que es lo que más se utiliza en las casas de Eivissa y muchas de ellas se rellenan con camiones. Cuando están vacías notifican a los propietarios y a las compañías para que envíen un camión, por lo que también reducimos la huella de carbono de los camiones que se desplazan por si acaso», afirma Daniel Castillo.

La sede de Irrigatio en Sant Jordi de ses Salines.

La plantilla de Irrigatio está compuesta por un ingeniero agrónomo, un técnico agrónomo y dos técnicos oficiales en sistemas de riego con más de diez años de experiencia. En total, ocho personas que «nos dedicamos únicamente a esto y lo hacemos de la mejor manera posible». Castillo considera que su gran punto fuerte es «la experiencia de más de 20 años en el sector de los sistemas de riego: acompañamos en el reconocimiento del terreno, llevamos a cabo un asesoramiento agronómico, usamos los mejores materiales y marcas del mercado y la mejor tecnología que permite ahorrar agua».

CLIENTES. Entre los clientes de Irrigatio se encuentran instituciones públicas como el Consell d’Eivissa o el Ayuntamiento de Eivissa, para quien se ha instalado el sistema de riego en los dos únicos campos de césped natural con los que cuenta la isla. Castillo destaca que la empresa que se ocupa del césped, Royalverd, se encargó de varios campos de fútbol de estadios que albergaron partidos tanto de la Copa del Mundo de Catar 2022 y de Brasil 2014, además de multitud de campos de fútbol de Primera y Segunda División en España. «Es una empresa muy profesional. Son muy conscientes de lo que hay y usan elementos y productos para que el césped no necesite tanta cantidad de agua. Para tener un césped bonito no es que tenga mucha agua sino que está controlado su uso, aportando los milímetros que corresponde», señala Castillo.

Empresas como Aqualia, centros de jardinería con los que combinan sus proyectos, constructoras o jardineros profesionales «y exigentes que si están vendiendo un servicio de buena calidad, que vaya acompañado de empresas colaboradoras que cumplan con lo que pretenden». Unos clientes que saben que si cuentan con Irrigatio para sus sistemas de riego tienen la garantía de que «a largo plazo son los mejores». En este sentido, muchas de las actuaciones que lleva a cabo Irrigatio son para reparar instalaciones recientes que ha ejecutado gente inexperta.

Un cliente final que, a lo mejor, tiene la idea o el deseo de prescindir de su jardín para no gastar agua, mientras que la opción que le presenta Irrigatio es la posibilidad de adaptarlo a las nuevas tecnologías para que el consumo sea mucho menor. «Siempre hemos intentado aplicar esos conocimientos y técnicas de cómo se debe de hacer un sistema de riego y año tras año hemos implementando tecnologías hasta hoy, que tenemos todo más evolucionado a nivel de consultoría y automatismo», destaca Castillo. La gran lucha diaria de Irrigatio la libran con los deseos de sus clientes o de los paisajistas. «No renunciamos a ofrecer nuestra experiencia en cómo adaptar un jardín para que no tenga una demanda muy alta de agua. Gente pone plantas para cubrir los mismos metros cuadrados, pero sea césped u otra plantación, la demanda será la misma. Lo que hay que hacer es estructurar el jardín para que no haya tanta demanda de agua», incide. Además de su cartera de clientes en Eivissa, Irrigatio también ha instalado sistemas de riego en Formentera y tiene en cartera un proyecto de viñedo en Mallorca. «Se están recuperando fincas abandonadas hace 50 años, pero las condiciones climáticas no son las mismas que entonces: hay una necesidad mayor de agua», sentencia Castillo.