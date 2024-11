El comercio de Formentera ha sido el gran damnificado de este 2024, con un descenso en sus ventas para el 56% del sector que ha respondido a la encuesta elaborada por Pime Formentera sobre la temporada actual. «Los resultados no indican una mala temporada a nivel global porque el porcentaje de ventas ha subido para un 36% de los encuestados, mientras que para un 32% han bajado», explica la secretaria general de Pimef, Lidia Álvarez. La Encuesta de temporada 2024 de Pime Formentera se ha realizado entre 85 empresas de la isla de diferentes sectores de actividad, siendo el comercio el que peores resultados presenta.

«Para el comercio, los mejores meses de la temporada han sido mayo, junio y octubre, mientras que ha flojeado en los meses fuertes de la temporada alta», señala Álvarez. Entre las razones que esgrime la secretaria general de Pimef están el poco dinero que les queda a los turistas en el bolsillo y la gran cantidad de excursionistas que visitan la isla sin alojarse en ella. «El turista que nos visita invierte mucho dinero en el billete de avión, el del barco y en alojamiento y le va quedando menos dinero para la oferta complementaria e ir de compras. Además, el turismo de un día que viene de la Península con su coche como si fuéramos una playa no ayuda a que se conozcan los comercios de Formentera, ni siquiera los restaurantes. Y esto se nota», apunta Álvarez.

EXPECTATIVAS. Entre las pymes de Formentera existe un cierto pesimismo de cara a la próxima temporada, ya que más del 22% cree que será peor o mucho peor que la de 2024, mientras que tan solo el 18% considera que será mejor. El resto, el 59%, afirma que será igual. Casi un tercio de los encuestados asegura haberse planteado liquidar o traspasar su negocio, mientras que uno de cada cuatro ha pensado en emprender en otro territorio. «Los datos no son preocupantes de momento, pero el tejido local tiene que sobrevivir y buscar fórmulas para que exista relevo generacional», afirma la secretaria general de Pimef.

PERSONAL. Un 70% de las pymes de Formentera han tenido dificultades para encontrar personal adecuado y los motivos que han apuntado son la falta de vivienda y la baja cualificación de los aspirantes a ser contratados. En este sentido, seis de cada diez empresarios ha optado por ofrecer alojamiento a sus trabajadores, ya sea arrendando una o en viviendas propias. En cuanto a la conciliación familiar, dos de cada tres empresarios asegura haber implantado medidas de conciliación familiar en su negocio.

COSTES. Otro de los hándicaps que han tenido las pymes formenterenses han sido los costes. Más del 98% de los encuestados aseguran haber sufrido un incremento en los costes de las materias primas, mientras que al 82% le han subido la factura de la luz y el agua y el 85% ha notado un incremento en las mercancías. En este mismo sentido, dos de cada tres empresarios asegura haber tenido sobrecostes de más de un 10% debido a la triple insularidad. «Estos sobrecostes provocan quizá el retraso del sector del comercio en dar el salto digital y poder vender su producto online», sostiene Lidia Álvarez.

De cara a 2025, un 26% de los encuestados asegura que incrementará los precios de venta, mientras que un 35% no tiene previstos aumentarlos y un 39% aún no lo sabe. Las pymes de Formentera han puntuado el estado de diferentes servicios e infraestructuras de la isla, así como las instituciones públicas. Las conexiones marítimas en temporada alta son las que mejor puntuación obtienen (8), mientras que el aparcamiento en el puerto de la Savina suspende claramente (2,5). Para la secretaria general de Pimef, «la falta ‘parking’ en la Savina es un problema grave porque es nuestra única puerta de entrada y de salida. Nos quedamos con un puerto sin vida porque no hay sitio para dejar el coche y esto es grave tanto empresarial como socialmente». La crisis política en el Consell de Formentera también ha provocado que los pequeños y medianos empresarios formenterenses suspendan tanto la gestión de la institución insular como la del Govern balear.

HOTELES. El 55% de los alojamientos hoteleros que han contestado la encuesta de Pimef han señalado que la estancia media en su establecimiento esta temporada ha sido de entre cuatro y seis noches. Unas estancias que en mayo y junio tenían un precio de entre 100 y 200 euros la noche en dos de cada tres establecimientos y de más de 200 euros en el 78% de los alojamientos en julio y agosto. En septiembre y octubre los precios bajaron y en uno de cada tres establecimientos las noches tenían un precio de menos de 100 euros.

RESTAURACIÓN. Un 78% de los encuestados del sector de la restauración considera que es necesaria más oferta de ocio en Formentera. Por otro lado, casi el 85% de los encuestados a nivel general cree que no se le ofrece al turista una buena relación calidad-precio, tanto en restauración como en alojamiento. «Nos lo tomamos como una autocrítica: si aumenta el precio tiene que haber más calidad», sentencia Álvarez.