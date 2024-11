El programa de emprendimiento, Santander X Explorer UIB, tiene como objetivo facilitar las herramientas y recursos necesarios para convertir una idea de negocio en un proyecto empresarial. El programa tiene una duración de 12 semanas y durante este tiempo se ofrecerá formación y acceso a una comunidad global para poder llegar a desarrollar la idea de negocio que presenten los participantes. Además, al finalizar los integrantes serán capaces de desarrollar una solución sólida, viable y sostenible que cuente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 fijados por las Naciones Unidas. Las personas interesadas se pueden apuntar al programa hasta el 10 de diciembre y se desarrollará de forma semipresencial. El proyecto está impulsado por el Banco de Santander y coordinado por UIBEmprèn y la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (FUEIB).

De este modo, el programa está centrado en un enfoque práctico y en dinámicas de aprendizaje social. Asimismo, Explorer busca que las personas participantes se conviertan en una parte activa del cambio mediante la creación de proyectos que sean económicamente sostenibles en diferentes industrias y sectores. Los participantes, al terminar el programa tendrán la capacidad de desarrollar un pensamiento creativo orientado a la búsqueda de soluciones, incluso podrán saber si la idea con la que se inscribieron al programa se puede convertir en un negocio viable, y, también, cada proyecto contará con un mentor que les ofrecerá orientación y apoyo durante todo el programa para desarrollar la idea.

Aitor Roca participó en 2019 en el programa y ahora cuenta con su propia empresa de la que es cofundador, Voltic. Roca cuenta que «había escuchado hablar de Explorer, pero nunca me había atrevido a dar el paso, hasta 2019 que junto con mi hermano nos presentamos con una idea sólida que creíamos que era viable». No obstante, Roca explica que «a lo largo del programa estuvimos desarrollando la idea, pero al final no surgió. Aunque, todo lo que aprendimos en Explorer durante ese tiempo nos ha servido ahora para crear Voltic». La empresa consiste en controlar el consumo de las habitaciones de hotel de forma remota. Por ahora solo se han centrado en este sector, pero no descartan ampliar su público.

Finalmente, Roca admite y anima a que todas las personas que tengan curiosidad sobre el mundo empresarial se apunten a Explorer. «Aunque no tengas una idea muy definida, pero te llame la atención el mundo de las startups y la empresa, vale la pena apuntarse, ya que dentro del programa aprenderás a saber por dónde ir. Hay que quitarse el miedo», concluye.