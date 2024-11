Balears va bien. La temporada turística ha sido buena, los bancos están saneados y disponen de liquidez para atender la demanda. Las islas avanzan a buen ritmo y las previsiones, aunque apuntan a un crecimiento más moderado, son optimistas.

El Económico reunió la semana pasada a los principales directivos de las entidades bancarias con mayor presencia en Balears. Fue el décimo encuentro y, en esta oportunidad, contó con la presencia de Maria Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Balears; Celia Torrebadella, directora territorial de Banco Santander en Balears; Joan Garí, director territorial de Balears de banca comercial y privada de Banca March; Bartomeu Matemales, director regional de Banco Sabadell en Balears; Andreu Pons, director comercial de Bankinter en Balears, y Gabriel Bauzá, director general de Colonya Caixa Pollença. El Grup Serra estuvo representado por Pedro Rullán, consejero delegado del Grup Serra; Paula Serra, directora de Medios Audiovisuales y editora de El Económico, y Pep Verger, director de El Económico. El encuentro tuvo lugar en el restaurante Caballito de Mar del Passeig Sagrera de Palma.

La reunión estuvo marcada por la tragedia provocada por la DANA en Valencia. Hubo consenso general en señalar que la tragedia ha provocado una ola de solidaridad en toda España, al tiempo que todas las entidades han puesto en marcha diferentes iniciativas para mejorar la situación de los damnificados. Maria Cruz Rivera fue la primera en tomar la palabra para expresar su solidaridad con los afectados por la DANA. «Quiero mostrar mi apoyo a todas las personas que han sufrido la DANA y agradecer el trabajo de tantos miles de voluntarios. La banca se encuentra fuerte, perfectamente saneada y ha activado con rapidez diferentes medidas como moratorias, donaciones... Hemos de estar cerca de los clientes cuando necesitan una ayuda», señala y Torrebadella recuerda que «cada entidad financiera ha realizado donaciones en función de sus presupuestos».

«La pandemia provocó que un buen número de negocios tuvieran que cerrar sus puertas, pero estaban allí y en el momento en el que se activase la economía, como así sucedió, podían reactivarse. En esta oportunidad, son demasiados los negocios que han desaparecido, que no ha quedado nada», indica. La economía de Balears va bien y así lo corroboran los principales ejecutivos de la banca en las islas. «Balears crece por encima de la media estatal y tenemos unas excelentes previsiones para cerrar el año. El sector turístico es el motor de una Comunidad que crecerá en torno al 3,2%, mientras que España lo hará al 2,8%. Para el 2025 habrá una cierta ralentización del crecimiento, pese a que continuaremos por encima de la media española», explica Rivera.

De izquierda a derecha, Pedro Rullán, consejero delegado del Grup Serra; Paula Serra, directora de Medios Audiovisuales y editora de El Económico; Andreu Pons, director comercial de Bankinter en Balears; Maria Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Balears; Joan Garí, director territorial de Balears de banca comercial y privada de Banca March; Celia Torrebadella, directora territorial de Banco Santander en Balears; Gabriel Bauzá, director general de Colonya Caixa Pollença, y Bartomeu Matemales, director regional de Banco Sabadell en Balears.

«La temporada turística ha sido muy buena y, además, se está alargando», asegura Garí, mientras que Torrebadella matiza que «somos una comunidad, nos guste o no, de sol y playa. Vivimos del turismo». Bauzá introduce en la conversación la variante del crecer en valor y no en volumen. «Hoy está en la calle el debate sobre si debemos crecer en valor y no en volumen. Hay estudios que indican que Balears está perdiendo competitividad», asegura, mientras que Pons se suma al parecer general. «La economía de Balears va muy bien. Hay mucha liquidez. Además, desde la COVID, la gente quiere viajar», manifiesta. Los principales mercados emisores de turistas hacia Balears son Alemania y Gran Bretaña. Ambas economías están lejos de su mejor momento, pese a lo que no han dejado de llegar turistas. «Después de la pandemia, la gente quiere viajar. Nadie renuncia al ocio, a su viaje. Esto nos favorece como destino», explica Matemales.

«Balears es un lugar seguro. El conflicto de Ucrania o la invasión de Gaza por parte de Israel transmiten inseguridad. Las Islas son un lugar cercano, con muy buenas conexiones, si bien es cierto que los viajes cada vez son más cortos, con menos estancias. El perfil del turista va cambiando y ahora es de mayor calidad. De hecho, los precios han subido mucho», asegura Garí. Rivera explica las dificultades de Alemania, pero se muestra convencida de que Balears continuará recibiendo un buen número de turistas de aquel país. «La economía alemana está sufriendo, tiene retos estratégicos de enorme calado. El sector automovilístico, de gran importancia en el país, tiene ahora una gran competencia con la irrupción de los vehículos de fabricación china. Además, la inversión pública es muy baja», afirma Rivera, que continúa con un mensaje positivo al asegurar que «creo que no tendremos grandes dificultades para mantener el nivel actual de turistas alemanes». Incide también en el mal momento del turismo nacional, que está experimentando un severo retroceso. Torrebadella, por su parte, pone en valor el hecho de que los turistas alemanes de menor valor añadido van a Turquía. «El incremento de precios provocado que los turistas alemanes de menor valor añadido se desvían a Turquía», manifiesta. Bauzá, por su parte, se refiere al turismo británico y recuerda que no ha experimentado notables cambios. «El turismo británico ha tenido un comportamiento más que notable tras el brexit», señala.

Los tipos de interés van ahora a la baja, por lo que, al menos en teoría, el negocio bancario será más complicado. Los bancos, de forma unánime, aseguran que el sector se encuentra saneado y que cuenta con liquidez para cubrir las necesidades de los clientes. «Será un poco más complicado porque los tipos de interés más altos favorecen el negocio bancario», indica Matemales. Torrebadella destaca que el descenso de los tipos era esperado y que el sector ha tenido tiempo más que suficiente para prepararse. «Hace mucho tiempo que sabemos que los tipos de interés bajarán. Todos hemos buscado vías de ingreso alternativas. Afectará, pero de forma moderada», señala Torrebadella, mientras que Garí destaca que «los bancos hicimos los deberes cuando los tipos estaban a cero».

Rivera, además, recuerda que las previsiones apunta a que los tipos de interés continuarán bajando y recuerda que un buen número de préstamos ya son a tipo fijo. «Está previsto que en 2025 bajen más. En todo caso, el 70% de la nueva producción hipotecaria ya es a tipo fijo. Es evidente que habrá una caída de margen financiero, que puede mitigarse aumentando el volumen», indica. Pons fija su atención en la inflación y recuerda que ahora está controlada. «Controlar la inflación es prioritario. La economía está creciendo, los beneficios empresariales van al alza, el paro está más que controlado… Soy optimista», afirma. Bauzá, por su parte, señala que «las oscilaciones de tipos de interés hacen daño cuando son muy rápidas y bruscas».

Maria Cruz Rivera, a la izquierda, conversa con Paula Serra y Celia Torrebadella.

La Mesa para el Pacto Social y Político por la Sostenibilidad, constituida por el Govern, cuenta con la aprobación unánime del sector bancario. Los bancos no están en la Mesa y explican que su misión es acompañar a sus clientes. El Govern ha anunciado ya alguna medida concreta como el incremento del Impuesto de Turismo Sostenible, mientras que el Consell de Mallorca ya ha explicado que considera necesario limitar el número de vehículos.

Bauzá explicó el pasado año que Colonya Caixa Colonya tenía pensado abrir dos nuevas oficinas, en Ferreries y Sóller. En esta oportunidad, el director general de Colonya asegura que continuarán creciendo en 2025. «Ahora estamos realizando un cambio de ubicación de dos oficinas, una en Palma y otra en Alaior. Además tenemos previsto abrir alguna oficina más, pero ya será durante 2025», augura. El resto de directivos bancarios explican que no han cerrado ninguna oficina en el último año e indican que proceso de reconversión, en este sentido, puede darse por finalizado. «Nosotros no cerraremos oficinas. Hay una serie de clientes que valoran tener una oficina cerca, con personas que te ayuden», explica Rivera y Matemales asegura que «es un compromiso con la ciudadanía". Torrebadella recuerda la apuesta de Banco Santander por la digitalización. «Nuestra presidenta dijo que el modelo era ir a un banco digital con oficinas. No es cerrar oficinas. Hicimos un intento para reducir el horario de caja y nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocada. Rectificamos sin problemas», indica.

La OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell también fue motivo de comentario durante el encuentro. Matemales se mostró convencido de la viabilidad y bondad del proyecto de Banco Sabadell en solitario. «Vivimos un momento complicado. Será un proceso largo. No es una OPA normal, sino que al ser hostil es inevitable que haya una cierta rivalidad. Creo que nosotros hemos realizado un buen trabajo durante muchos trimestres para poder continuar en solitario. Estamos esperando que la CNMV de el pistoletazo final. Limitar la competencia, al final, no es bueno. Creo que ganaremos», dijo el máximo responsable de Banco Sabadell en Balears.

La ciberseguridad o la inteligencia artificial son argumentos que están sobre la mesa de todas las entidades bancarias. «La banca está preocupada por los temas de ciberseguridad. Invertimos mucho en la protección del cliente. Otra de las cuestiones con una fuerte inversión es la inteligencia artificial. Nos puede ayudar a ser más eficientes y a llegar con una propuesta diferentes al cliente. La digitalización, además, es una apuesta imprescindible», señala Rivera. En los países nórdicos, el efectivo, prácticamente, ha desaparecido. Continúa existiendo, pero su uso es completamente residual. De hecho, los directivos coinciden en señalar que el uso del móvil y las tarjetas son cada día más habituales. «Es muy complicado que desaparezca por completo», asegura Torrebadella y Garí explica que «tiene su público». Rivera, por su parte, asegura que «hay una serie de clientes que continúan sacando dinero por caja para utilizarlo». «La sociedad va evolucionando y, cuando nos referimos al efectivo, es evidente que cada día se utiliza menos. La tarjeta o el móvil han ganado adeptos y nosotros nos hemos de adaptar a los hábitos de la ciudadanía», explica Garí. Bauzá, por su parte, argumenta que «el proyecto del euro digital podría afectar al futuro del efectivo».

El sector bancario contempla como aparecen nuevos actores (Amazon, Google, Revolut, N26...). Nadie teme a la competencia, pero hay unanimidad en demandar que todos tengan las mismas reglas.

«Si tienen las mismas reglas que nosotros, ningún problema», asegura Matemales. Rivera insiste en la idea y recuerda la enorme inversión de la banca en ciberseguridad. «Si han de cumplir con la misma regulación que el resto… La inversión que hacemos los bancos en ciberseguridad es enorme, aportamos tranquilidad al cliente», asegura y Garí apunta que «la banca tradicional aporta solvencia». Pons explica que «la gente joven tiene otra manera de vivir la banca» y asegura que «debemos adaptar nuestra oferta a su forma de proceder».

La falta de vivienda es uno de los grandes problemas de la ciudadanía. Las entidades bancarias están preparadas para responder a las necesidades de financiación de los clientes. «La banca se encuentra en un gran momento, está completamente saneada. Es muy bueno que España tenga un conjunto de entidades financieras fuertes», señala Rivera. Matemales apunta a que el problema de la falta de vivienda tiene una solución complicada. «La vivienda es uno de los principales problemas. Hay una oferta escasa y los precios son muy elevados. Hay una gran demanda, y no solo de ciudadanos mallorquines, sino que también hay numerosos extranjeros que quieren comprar. De esta manera, el precio se encarece», señala.

Joan Garí, en el centro, se explica ante Pedro Rullán, izquierda, Gabriel Bauzá y Bartomeu Matemales.

«Los bancos estamos preparados. Hay dinero más que suficiente para financiar», apunta Rivera.

Matemales explica que Banco Sabadell realiza prácticamente el 50% de las operaciones de crédito con no residentes y extranjeros. «En nuestra regional, prácticamente el 50% de las operaciones que hacemos es con no residente y extranjeros. Además, son las operaciones de mayor importe», asegura. Bauzá indica que Colonya tiene firmado un convenio con el Ibavi por el que financia el 100% del importe de la vivienda. «Hemos realizado unas 160 operaciones. En principio, se quiere renovar el convenio y aumentar ligeramente el importe máximo. En Eivissa casi no se han firmado operaciones, puesto que hay poca vivienda y de precio más elevado», señala. Rivera explica que CaixaBank también firmó el convenio con el Ibavi y recuerda su completa oferta para promotores. «Tenemos una gama diversa de productos para atender la demanda de los promotores que pretenden construir y la de las familias que pretenden adquirir una vivienda», indica.

Torrebadella recuerda que «hay demanda, las entidades financieras disponemos de dinero, pero falta suelo». Pons explica que la demanda es muy fuerte, pero que hay poca oferta. «Desde que un proyecto se inicia hasta que puede empezar a ejecutarse pueden pasar años. El precio es alto, puesto que existe una inflación de demanda y, además, hay políticas restrictivas que provocan un aumento del coste», manifiesta y recuerda que la compra-venta de una vivienda, aunque sea una primera residencia, está gravada con multitud de impuestos.

Bauzá, por su parte, explica que el 99% de las compras de vivienda que financian son de residentes. «El 99% de las compras de viviendas que financiamos son de residentes. Difícilmente superan los 800.000 euros de coste», explica Bauzá, que explica que Palma y Pollença son los dos núcleos urbanos en los que tienen mayor número de clientes. «Estamos creciendo en otros municipios, si bien Palma y Pollença son aún fundamentales», indica.