José Guillermo Díaz Montañés, CEO de Artiem Hotels, da gran importancia a la Mesa del Pacto Social y Político por la Sostenibilidad. «Debería servir para aunar voluntades entorno a un proyecto común y de largo plazo», afirma. Díaz Montañés tiene claro algunas de las medidas que propondría al Pacto. «Generar una imagen atractiva de futuro compartida e ilusionante de lo que queremos para nuestra comunidad para los próximos 10 años, declinada para cada isla. Además, que hubiese una especie de comisionado, elegido por consenso, que lidere el proceso junto un equipo de personas que representen lo público y lo privado cuyo mandato asegure la continuidad de los proyectos más allá los tiempos electorales. También debería asignarse como mínimo el 100% de lo recaudado por el ITS durante los próximos cinco años para hacer realidad la visión», explica y añade que «debe adecuarse la legislación para facilitar la consecución de la visión».

El CEO de Artiem Hotels se declara partidario de la desaparición de las plazas ilegales y alegales. «Las plazas ilegales y las alegales deberían desaparecer, han sido las causantes de la situación actual que además de hacer una competencia desleal han sido el principal causante de la reducción de la oferta de vivienda de alquiler para todo el año y, como consecuencia, de su encarecimiento», señala. Respecto a la posibilidad de limitar los vehículos de alquiler, Díaz Montañés aboga por mejorar la movilidad. «Creo que hay que preguntarse porque tenemos esta situación e ir a la causa del problema. En mi opinión hay que hablar de cómo mejoramos la movilidad tanto para los que nos visitan como para los que residimos en Balears», asegura.

El CEO de Artiem Hotels explica que la temporada ha sido buena. «Hacemos un balance positivo, se ha conseguido alargar la temporada sustancialmente, como consecuencia de mejorar la ocupación global del año y de los precios medios, con más y más estable empleo, junto con la mejora de la creación de valor añadido», indica. Díaz Montañés, en todo caso, tiene claro que hay que continuar trabajando. «Creo que hay que seguir trabajando en lo que sí podemos hacer: mejorar la satisfacción de los equipos y de los clientes, mejorar las instalaciones y servicios, invertir en formación e innovación, dedicar recursos a la promoción y comercialización, entre otras cosas. De esta manera, podremos afrontar la inestabilidad geopolítica, la desaceleración económica… en fin los factores externos que no están a nuestro alcance y que pueden ser consideradas como amenazas», indica. Las manifestaciones contra la masificación son fruto de no haber hecho los deberes en los años precedentes. «Lo que ahora vivimos es fruto de no haber implementado políticas y medidas para prevenirlo durante los últimos años», señala.