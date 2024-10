Un ‘project manager’ es la persona encargada de dirigir y gestionar el equipo que se centra en un proyecto específico. Su labor consiste en definir, ejecutar y planificar las tareas necesarias para desarrollar la actividad prevista. «Gestionar un proyecto es, en primer lugar, planificar todas las actividades que son necesarias para llegar a conseguir el resultado del proyecto y cumplir los objetivos. En segundo lugar, es comprobar si esta planificación ha sido correcta o ha habido desviaciones o cambios, que es lo más habitual», explica la directora del curso, Antònia Mas.

Para desempeñar dicho cargo es necesario tener una formación y conocimientos concretos. La Universitat de les Illes Balears ofrece la octava edición del Curso de Especialista Universitario en Dirección de Proyectos (Project Management), en el que «se impartirán los conocimientos, técnicas y herramientas necesarias para ayudar a gestionar un proyecto», aclara Mas. El plazo de inscripción termina el 9 de octubre y las clases empezarán el 16 de octubre hasta el 4 de abril. Además, el próximo 7 de octubre, a las 18.30 horas, en el aula 3B del Edifici Antoni M. Alcover de la UIB, se realizará una sesión informativa con los diferentes directores del curso, quienes explicarán en detalle el contenido del programa y sus salidas laborales.

El objetivo principal de los estudios es mejorar las capacidades y habilidades de los profesionales, además de prepararlos para ampliar su horizonte profesional y enfrentar nuevos retos.

Para alcanzar los objetivos se aplica la metodología ‘learning by doing’ y se completa con la transferencia de conocimientos. «Ocupamos cerca de 130 horas del curso para la transferencia de conocimientos que imparten profesionales especialistas en cada una de las áreas de gestión y utilizamos casos prácticos. Además, los alumnos deben realizar un proyecto de gestión que deberán defender a final de curso. Los proyectos pueden abarcar desde construir un puente hasta poner en marcha una campaña electoral», detalla la directora.

La formación solo tiene plaza para 20 alumnos, puesto que de esta forma se asegura de poder aplicar el método de aprendizaje. Mas cuenta que «aceptamos entre 15 y 20 alumnos porque queremos que las clases sean muy participativas y que las entregas de proyectos sean personalizadas. Con más estudiantes no sería posible mantener esta dinámica». Al finalizar el curso los alumnos entran en la bolsa de trabajo, pero todos los egresados consiguen trabajo rápidamente, «estoy muy contenta porque podemos decir que no hay desempleo de esta profesión, no tenemos a gente en la bolsa que no tenga trabajo. Además, en nuestra página tenemos muy buenas reseñas de los graduados», concluye Mas.