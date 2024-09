Ser una persona joven en Balears no es fácil. Y es que de acuerdo con el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, Balears registró una tasa de emancipación de este colectivo del 18 % en 2023. Para entender este porcentaje, hay que poner el foco en el salario medio de una persona joven en España, el desempleo juvenil, la tasa de abandono escolar temprano y el precio de la vivienda, ya sea de compraventa o de alquiler.

Respecto al salario medio de una persona joven, en el último semestre de 2023, éste fue de 1.050,77 euros netos al mes, siendo los contratos, en muchos casos, inestables con remuneración baja, generalmente situados en el mismo límite del Salario Mínimo Interprofesional. Este hecho, dificulta la independencia económica, en especial en un contexto como el actual, en el que la inflación sacude la economía española y los precios de determinados bienes y servicios. En cuanto al desempleo juvenil, a nivel Balears, la tasa de paro subió 2,4 puntos porcentuales. Se trata de uno de los grandes problemas que arrastra la economía de nuestro país desde hace bastante tiempo, y no parece que vaya a mejorar en un futuro próximo. Las cifras van oscilando ligeramente con el paso de los años, pero se mantienen altas sin que nada parezca poder resolverlo. Además, no hay que olvidar que las Balears fue la comunidad con mayor abandono escolar temprano en España en el año 2023. Éste se situó en un 19,1%, porcentaje que solo fue superado por la ciudad autónoma de Ceuta, con una tasa de abandono de 19,2%.

A todo ello, hay que sumar que en el Archipiélago el precio medio del alquiler era el más alto de España, después de Madrid. En Balears, en el año 2023, el metro cuadrado se cotizaba a 16,90€ al mes, situación que desplazó a Cataluña a la tercera posición. Del mismo modo, también hay que tener presente, que el alquiler de una habitación en Mallorca el precio medio al mes es de 500€ y que el precio medio de una vivienda en Balears se situó en 295.770€. En ese sentido, si la persona joven vive en las Pitiusas y quiere emanciparse, este hecho se convierte en una autentica entelequia inalcanzable, dado que todos sabemos, que en dichas islas la crisis habitacional es la más acuciante de todo el Archipiélago. Así las cosas, no es extrañar que los jóvenes vivan con sus padres pasados los 30, momento en que una persona deja de ser considerada oficialmente joven. Sin embargo, lo triste de esta situación es que este hecho no es nuevo. Llevamos así muchos años y no parece que dicha realidad se revierta. Es cierto que en el 2023 las personas jóvenes tenían a su disposición el Bono de Alquiler Joven. Sin embargo, si leíamos los requisitos para acceder a dicha bonificación, el precio del alquiler de la vivienda debía de ser inferior a 900€. Por tanto, una misión imposible, actualmente.

Por todo ello, es fundamental impulsar políticas destinadas a la juventud para el progreso de nuestra sociedad. En este sentido, todos somos conscientes que la juventud es el futuro de cualquier nación y para ello, hay que hacer un esfuerzo entre todos para promover políticas que de permitan la emancipación de este colectivo, como empleo digno, vivienda pública asequible, programas de capacitación, fomentar el emprendimiento juvenil, entre otros aspectos. Asimismo, es vital apostar por políticas que fomenten la inclusión social y la participación activa de los jóvenes en la vida política y comunitaria, dado que solo así los jóvenes podrán ser los auténticos protagonistas de sus vidas. Y es que una sociedad que deja atrás a las personas jóvenes es una sociedad que se pone en riesgo a sí misma.