Será un gran año para el turismo nacional. El informe sobre hábitos y comportamientos del turista nacional, elaborado por ObservaTur, que fue presentado el pasado viernes día 21 de junio, anticipa una campaña de verano exitosa para la industria turística. En todo caso, el informe alerta también de las incertidumbres que rondan la industria. El estudio de ObservaTur analiza el turismo nacional desde dos perspectivas: la opinión de los viajeros y la opinión de las agencias.

Desde el punto de vista de los viajeros, señalar en primer lugar que cerca del 94% de los entrevistados viajarán este verano. De hecho, un 80% lo hará con total seguridad, mientras que un 14% asegura que aún no lo sabe, pero dicen que es muy probable. En torno al 7% de los consultados declara que no saldrá este verano. Concretamente, un 4% afirma estar convencido de que no viajará y un 3% lo considera improbable. Sobre la motivación del viaje, un 23% asegura que relajarse, descansar y desconectar es el factor de mayor peso a la hora de emprender las vacaciones de verano. Otros elementos impulsores de los viajes son que el alojamiento sea de calidad (15%), que el viaje sea barato (14%), que pueda hacer actividades en el destino (9%)… Un 8% declara que uno de los elementos determinantes es que el destino no esté masificado.

Las consideraciones económicas son la principal razón para no salir de vacaciones. El 55% aduce motivaciones económicas para no viajar, un 3% menos que en 2023. El 55% se explica con la suma del 40% que señala el incremento de los precios (un 12% más) y el 15% que alude a la caída de sus ingresos para explicar las razones por las que no viajará (un 11% menos que en 2023).

Agosto es el mes preferido por el 38% de los encuestados para ir de vacaciones, mientras que el 29% opta por julio. El 17% prefiere septiembre y el 12% asegura que junio es el mejor mes.

Además, el 34% de los viajeros se tomará una semana completa de vacaciones; el 25%, entre 8 y 12 días; el 13%, entre 13 y 15 días. Finalmente, el 10% se tomará más de 15 días de vacaciones y el 16% menos de una semana.

Respecto al alojamiento, el 77% afirma que viajará contratando alojamiento, mientras que el 23% asegura que pasará las vacaciones en casa de algún familiar o amigo, o en su segunda residencia. El tipo de alojamiento previsto alcanza el 57%, muy por delante del apartamento turístico (24%). A continuación figuran el hostal o la pensión (6%), la casa rural (3%), un apartamento o casa propia o de un conocido (3%), un camping (3%), un crucero (2%), un balneario (1%) y una autocaravana (1%). El hotel gana adeptos respecto al año anterior, cuando fue la opción del 49%.

Los viajeros que ya tienen planificado el medio de transporte elegirán en su mayoría el coche particular (49%). Por detrás, el 40% optarán por el avión. A continuación figura el tren (16%), el coche de alquiler (9%), el autobús (8%), el barco (2%) y otro medio de transporte (1%). El coche continua con una tendencia descendente desde 2020 y alcanza en 2024 su valor más bajo. En 2023 eran el 57% los que viajaron en coche y el 68% un año antes. En cambio, el viaje en avión se mantiene estable en el 40%, el mismo porcentaje que en 2023.

Entre los que tienen su destino decidido, el 65% opta por un enclave nacional. El 18% asegura que viajará a la costa mediterránea y el 17% apunta a Andalucía como destino. El tercer destino es el cantábrico, con el 12%, mientras que a continuación figura Canarias con el 9%. Balears, con el 5%, ocupa el quinto lugar en las preferencias.

El 80% de los encuestados tiene decidido viajar y el 14% lo considera lo más probable.

En este sentido, señalar que el turismo nacional es de gran importancia para Balears. De hecho, durante el pasado 2023 llegaron a las Islas un total de 3.430.469 turistas nacionales. España fue, de esta manera, el tercer mercado emisor en importancia para las Islas. El turismo español es también de gran importancia de junio a septiembre, los cuatro meses centrales de la temporada. En el pasado 2023, de hecho, el mercado nacional fue el que más turistas aportó a Balears durante agosto, si bien en el cómputo global de los cuatro meses quedó por detrás de Alemania y el Reino Unido.

El motivo principal de elección de destino es el coste (20%) justo por delante de la oferta de ocio y gastronómica (19%). A continuación, figuran como principales razones para escoger un destino el viaje pendiente desde hace tiempo (13%), un sitio recomendado (12%), un lugar escogido por experiencia propia (10%) y un lugar no masificado (10%). Las infraestructuras y equipamientos son el argumento esgrimido por el 7%, la cercanía a mi residencia habitual (5%) y el disponer de una segunda residencia (3%). Finalmente, reunirse con amigos o familia (1%) y ser un destino que no conoce (1%).

Respecto al tipo de viaje en los destinos decididos, el 42% de los consultados apuesta por los viajes de sol y playa. A continuación figuran los viajes de carácter cultural (22%), de naturaleza (11%) y familiares o para los niños (11%). En comparación con 2023, los viajes de sol y playa han aumentado tres puntos y los culturales se han incrementado también tres puntos.

El presupuesto medio por persona para las vacaciones de verano de 2024 será de 677 euros. De esta manera, el gasto medio previsto continúa su tendencia al alza, ya que ha aumentado 51 euros por persona respecto a 2023. Si tomamos el presupuesto excluyendo a los que se alojarán en una segunda residencia, el presupuesto medio por persona se eleva hasta los 706 euros. Por otra parte, el informe contempla también la opinión de las agencias. En este sentido, los empleados de las agencias consideran que los viajeros están ilusionados ante el hecho de viajar y hacerlo además con los mejores precios, intentando obtener el máximo ahorro.

Prevén que aumente el gasto por persona y viaje y advierten de una mayor inquietud en la búsqueda de sitios nuevos y emergentes. De cara al futuro, la subida de los precios se identifica como el principal riesgo a considerar (82%), aunque cae hasta 15 puntos en comparación con 2023. Además, la preocupación por los conflictos de Ucrania y Oriente Medio va en aumento.

La proporción de reservas ya realizadas se sitúa en torno al 41% de media. Contemplan también un crecimiento en playas insulares, mientras que los destinos peninsulares tienden a la estabilización.

Destacar, finalmente, que el asesoramiento es el servicio más valorado por los clientes.