‘Encantados de conectarnos’ es la traducción de Gladtolink, una herramienta no-code que impulsa la transformación digital de las empresas, automatizando sus procesos de trabajo mediante la generación de aplicaciones sin necesidad de conocimientos de programación. Gladtolink es una empresa mallorquina que nació en noviembre de 2012 de la mano de Marga Martínez. La misión de la empresa era favorecer la colaboración a través de la digitalización de todos los departamentos de la misma compañía, pero, a la vez, facilitar el flujo de información entre diferentes negocios, pero mediante la transformación digital, automatizando procesos y sin tener que pasar por el papel.

El proyecto estuvo tres años desarrollándose antes de salir a la luz. Su fundadora y CEO cuenta que «la idea era conectar empresas a través de la digitalización, por ello, empezamos con un proyecto de desarrollo, en el que trabajamos cerca de tres años con unos clientes piloto que quisieron ayudarnos y probar la plataforma. En esa época la nube era una cosa muy novedosa y las empresas desconfiaban, no quería trasladar su información a la nube, a la vez que tenían miedo de trabajar con una startup, que pensaban que podía desaparecer de un día a otro. Nuestro trabajo fue ir generando confianza en las empresas para que estuvieran dispuestas a compartir la información en el cloud de Microsoft y también que confiasen en nosotros».

Gladtolink es, básicamente, una plataforma de gestión empresarial para tramitar, compartir y procesar datos mediante documentos digitales definiendo los flujos de trabajo de cada proceso, de una manera sencilla e intuitiva. Martínez explica que «el objetivo de la empresa es conectar el flujo de información. Nuestra aplicación se llama igual que la empresa, Gladtolink, y es una plataforma en la que confluyen en un mismo producto seis potentes funcionalidades totalmente relacionadas entre sí, para poder ofrecer una plataforma ‘todo en uno’. Estas seis funcionalidades: el gestor documental ‘gladtoDoc’ es un repositorio donde se almacenan clasificados por etiquetas estructuradas, todos los documentos que se generan digitalmente a través de los datos recogidos; ‘gladtoFlow’ donde creas los flujos de trabajo para definir cómo quieres que la información fluya en la organización; ‘gladtoForm’ para crear formularios, y solicitar datos a usuarios externos, que a su vez generan documentos clasificados y ordenados en el mismo repositorio; ‘gladtoPlugandPlay’ es la capacidad de conectarse para intercambiar datos con sistemas internos o externos, es decir, poder compartir los datos mediante otros departamentos, plataformas o empresas; ‘gladtoData’ ofrece todo el entorno de datos estructurados, y ‘gladtoApp’ ofrece la capacidad de configurar APPs. Nosotros tenemos dos entornos de trabajo, la plataforma, donde nuestras empresas clientes pueden crear aplicaciones para sus trabajadores sin necesidad de saber programar y lo pueden hacer de forma totalmente personalizada, adaptada a sus necesidades».

Gladtolink tiene trabajadores en Madrid, Barcelona y Sudamérica.

Así usuarios de negocio pueden configurar las aplicaciones de forma sencilla y sin tener conocimientos de programación, ya que solo es necesario entrar con su usuario y contraseña en la plataforma para ello. «En la plataforma los usuarios configuradores pueden definir su aplicación según su preferencia, y la comparten con aquellos trabajadores que la usarán a través de la App G2L Capturedata, para que recojan esa información que les demande. Es decir, con una sencilla creación de etiquetas y formularios, definen toda aquella información que los trabajadores deben recoger, como puede ser los datos del cliente, fecha, fotos, geoposición, etc. Así por ejemplo, con esta información se genera un reporte automático de la visita a un cliente y el documento sigue vivo y se irá actualizando a medida que se añada o modifique la información según el flujo definido», aclara su fundadora.

La aplicación es transversal y se puede adaptar a cualquier empresa, dentro de su cartera de clientes forman parte compañías como pueden ser farmacéuticas, compañías aéreas, hoteleras, touroperadores, sector industrial, náutico, administraciones públicas, etc. Martínez pone como ejemplo a Iberia, «nos compró licencias de operaciones vuelo para sus flotas de pilotos, y se fue extendiendo de una forma natural a otras áreas como los tripulantes técnicos de cabina, o para la gestión del handling en tierra. Desde el departamento de operaciones configuran los informes que los pilotos y tripulantes de cabina deben rellenar en cada vuelo, ya sea de catering, incidencias o seguridad. A través de sus dispositivos móviles recogen la información off-line y cuando tienen cobertura los documentos generados se envían. Antes toda esta información se hacía en papel, entonces hasta que no llegaban a tierra y lo metían en el sistema, la información no se procesaba. Ahora toda esta información que se recoge se envía a través de diferentes flujos a los departamentos pertinentes».

PARTNERS. Hoy en día la empresa opera en España, Portugal y Latinoamérica, pero su propósito es llegar a todo el mundo. Martínez explica cómo es posible poder llegar a tantos países, «nosotros ya no vendemos al cliente final, sino que buscamos distribuidores que se encargan de vender nuestras licencias al cliente final. Para ello nos estamos enfocando en el mundo Microsoft, son los proveedores de software independientes (ISV) al estar en su nube, y esta alianza permite a sus distribuidores en todo el mundo poder comprar nuestras licencias directamente a través de su marketplace. Si lo tuviéramos que hacer nosotros moriríamos en el intento». Aunque en los últimos años han ido creciendo exponencialmente, son conscientes de que este incremento debe ser controlado. Además, Gladtolink también tiene empleados en Madrid, Barcelona y en Latinoamérica que buscan nuevos distribuidores, cosa que, según Martínez «no es una tarea sencilla».

Momento de la presentación de la plataforma en Refineria Web.

«El papel del partner no es fácil porque tú le das un producto con el que puede hacer de todo y él tiene que convertirlo en una solución para el cliente. El primer paso es hacerle una demostración y si al posible distribuidor le interesa le damos formación y le entregamos un starter kit con varias licencias tipo. Cuando el partner distribuidor finaliza la formación recibe el ‘Certified Partner’ que garantiza que tiene los conocimientos necesarios sobre Gladtolink para comercializarlo. Los partners reciben licencias para vender y otras para su uso interno, puesto que esta es la forma para terminar de conocer la plataforma en profundidad», narra la CEO. Asimismo, todas las empresas partners de Gladtolink también entran a formar parte de su accionariado si así lo desean, lo que genera confianza para todos.

FINANCIACIÓN. Angel24 fue uno de sus socios que le ayudó en sus inicios a darles el empujón y la confianza a los clientes para adentrarse al mercado. Unos años más tarde se le compró la parte que tenían de Gladtolink, aunque no se desvinculó al completo, sino que a día de hoy continúan comercializando su producto con mucho éxito. Después de la recompra lanzaron una ronda de financiación de más de dos millones de euros que consistía en una parte en ampliación de capital de un millón de euros y 300.000 euros de financiación bancaria, que se lanzaron con éxito. La fundadora y CEO narra que «el millón trescientos mil lo conseguimos a finales de 2023. El resto son ayudas de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) y del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) para incorporar inteligencia artificial y también para seguir creciendo. Aunque el producto es muy completo todo lo que incorporamos es para seguir mejorando y creciendo». Además, la aplicación necesita siempre supervisión, «la plataforma debe funcionar siempre a la perfección y por ello requiere de un mantenimiento. Aquí se conectan miles de usuarios al día, sobre todo en horas punta, por ello debe tener un rendimiento óptimo para todos los clientes, independientemente del país en el que estén».

En los planes de futuro de Gladtolink se incluye buscar nuevos clientes y partners para añadir a su cartera. Un hecho que hacen a través de demostraciones, como la que realizaron en la sede de Refinería Web, uno de sus partners. También pretenden expandirse a otros países europeos como Italia, Francia o Alemania, en algunos ya se han empezado a hacer negociaciones para adentrarse en su mercado. Otro de sus planes de futuro es salir a la bolsa BME Growth, «ya estamos apuntados al programa ‘Entorno Premercado’ para prepararnos para poder salir a bolsa en 2028. Queremos lanzar otra ronda de financiación en 2026 donde apuntaremos a 10 millones de euros. Sabemos que es difícil, pero lo queremos intentar», concluye Martínez.