Gloria Rodríguez, de MallorcaSite.com, es la presidenta del Mallorca Design District (MADD) y una ferviente defensora de un proyecto tan novedoso como ambicioso. No duda en asegurar que su objetivo es aumentar el número de socios y asegura que tienen un enorme potencial de crecimiento.

¿Cuáles son los planes de futuro de MADD?

Nuestro objetivo es aumentar el número de socios para fortalecer la posición de MADD como el distrito de referencia en el sector living. Queremos que el distrito esté a la altura de las empresas que lo componen, impulsando la zona comercial y de negocio, además de expandirnos en sectores como el lifestyle para agregar aún más valor al distrito. Además, buscamos ser una fuente de inspiración para otros empresarios del sector y ofrecer una plataforma de networking a través de eventos como Madd Talks.

¿Puede continuar creciendo MADD?

Definitivamente, creemos que MADD tiene un gran potencial de crecimiento. Actualmente, nuestros miembros aúnan a más de 1.000 empleados y generan una facturación de más de 250 millones de euros, pero creemos que hay espacio para crecer aún más. Según la tipología de empresas en el distrito, estimamos un potencial de crecimiento del 200%.

¿Hay sinergias entre las diferentes empresas?

Sí, en el código postal 07180, sin una estrategia previa, se han unido empresas del sector living; constructoras, inmobiliarias, showrooms de interiorismo, y lifestyle.

Hay un ligero parón en la venta de inmuebles. ¿Lo han notado las empresas de MADD?

La pata inmobiliaria es una de las más importantes del distrito, las agencias inmobiliarias vemos venir las tendencias antes que el resto; si no se venden solares no habrá proyectos de viviendas que diseñar, y, en consecuencia, no habrá obras que cotizar para las constructoras. Esta tendencia es la que se ha ido viendo desde el segundo semestre de 2023 debido a numerosos factores, pero parece que se está reactivando el sector de compraventa y se podrá seguir con la actividad este 2024 sin altibajos.

¿Continúa la buena sintonía con el Ajuntament de Calvià?

Mantenemos una estrecha colaboración con el Ajuntament de Calvià. Estamos alineados en áreas de trabajo como mejoras en el mantenimiento de la zona y el desarrollo del pulmón verde.

¿Qué principales peticiones haría MADD a las diferentes administraciones públicas?

Nuestras principales peticiones se centran en diferentes mejoras de la zona, que puedan beneficiar a todos.