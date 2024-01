El SOIB-Servei d’Orientació Laboral se gestiona a través de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (FUEIB) mediante un encargo del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). Su objetivo es la mejora de las estrategias de búsqueda de empleo, potenciación de la marca personal y el perfil profesional, así como en la definición del itinerario de inserción laboral. Su servicio es personalizado, gratuito y está a disposición de cualquier persona interesada tanto a distancia como de forma presencial en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

Caterina Celià es orientadora del SOIB-Servei d’Orientació Laboral en Palma desde 2018. Como ella, hay tres personas más en Mallorca, una en Menorca y una en Eivissa que orientan a personas estudiantes, a tituladas universitarias y a tituladas superiores de Formación Profesional para que puedan mejorar su empleabilidad y conseguir sus objetivos profesionales.

«Ayudamos a las personas a conseguir los objetivos profesionales que tienen. Trazamos un plan junto a cada persona, según sus potencialidades, necesidades y puntos a mejorar y podemos hacer desde una sesión a varias, todas las que sean necesarias para conseguir estos objetivos», indica. Hay personas que necesitan apoyo para saber a qué tipo de empresas pueden aplicar o qué procesos de selección se están llevando a cabo, otras quieren hacer autocandidaturas (enviar el currículum a empresas sin que haya un proceso de selección), otras preguntan qué hacer si quieren presentarse a alguna oposición... El SOIB-Servei d’Orientació Laboral puede atender cualquier cuestión relacionada con la inserción laboral. El único requisito es estar de alta en el SOIB como demandantes de ocupación o mejora de la ocupación actual.

Con las sesiones se definen los objetivos profesionales, se mejora el CV, se aprenden las claves básicas para afrontar una entrevista y se resuelven todas las dudas sobre el mercado laboral y el potencial personal. Además, en todos los casos se analiza el currículum de las personas aspirantes. «A partir de ahí, se establecen los objetivos en función de cada persona. No es lo mismo un currículum del sector educativo que del ámbito de las matemáticas. Las demandas también varían, hay personas que necesitan reorientar o perfeccionar el currículum, otras preparar mejor la entrevista personal, o también puede servir para detectar habilidades que se demandan en ese sector y que pueden ayudar a la persona a tener más posibilidades de encontrar empleo», indica Celià.

Uno de los objetivos es que las personas estudiantes y tituladas superiores de cualquier universidad, así como las tituladas en de grado superior de FP, tengan un personal técnico de orientación de referencia al que puedan acudir a lo largo de los años, afrontando las diversas situaciones que se presenten en su trayectoria laboral.

«En general, diría que es cierto que buscar empleo es un trabajo en sí mismo. En ocasiones no es suficiente entrar una o dos veces a la semana a portales de empleo. Orientamos a las personas a dar los pasos correctos para que puedan conseguir el trabajo que quieren», señala la orientadora.

«Lo que más valoro de mi trabajo es el feedback y la gratitud de las personas que acuden al servicio. Me alegra cuando me escriben y me cuentan que han conseguido lo que querían», concluye Celià.