La Universitat de les Illes Balears y la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, a través del Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) y el Club d’Emprenedors de la UIB organizan las ‘Cápsulas en línea de éxito profesional’. El próximo ocho de noviembre se llevará a cabo la tercera conferencia online del ciclo, que tendrá lugar de 12:00 a 13:30. En esta ocasión, la conferencia se titula ‘Cómo convertir una idea en un negocio real: Diseño y lanzamiento de modelos de negocio’.

El ponente es Javier González, consultor y formador especializado en el crecimiento empresarial. Además, es el fundador de Visual Factori y ha colaborado con la UIB desde 2017 en el programa Explorer UIB. De esta manera, no es la primera vez que imparte esta cápsula, sino que es una de las más demandadas. «Esta es una conferencia en la que se explica la metodología para saber cómo convertir una idea en un negocio real y, aunque se lleva impartiendo desde hace varios años, siempre se van incorporando nuevos aspectos y actualizando otros», explica González.

Una cápsula que, según su ponente, siempre tiene éxito. «Es una formación muy demandada porque siempre hay gente que tiene ideas de nuevos negocios y todo empieza cuando esa persona encuentra o ve algún problema en la sociedad. Entonces piensa alguna respuesta o solución y es cuando tiene la iniciativa de crear un negocio», argumenta González. También señala que emprender brinda libertad, puesto que convierte a los alumnos en autónomos, sin otra atadura que su propio criterio.

Esta formación representa el primer paso para adentrarse en el mundo del emprendimiento, ya que establece las bases y enseña los pasos iniciales que se deben seguir.

«Hay muchas más personas que deciden emprender y no ser trabajadores por cuenta ajena. El perfil de los asistentes son jóvenes de entre 25 y 35 años que deciden crear su propio proyecto», señala el ponente. «Cada día hay muchos más jóvenes que difunden en redes su experiencia personal y muestran como consiguen montar un negocio con éxito», asegura. Sin embargo, González confiesa que «es un camino fascinante, pero lleno de trampas». Emprender un negocio no es fácil y «nueve de cada diez negocios no llega a los cuatro años». «Impartimos esta cápsula porque es esencial comprender las claves para lograr el éxito. La formación es imprescindible. Un emprendedor debe capacitarse», indica.

Por este motivo, la cápsula incluye las nuevas tendencias que van surgiendo, como la inteligencia artificial o la utilización del modelo CANVAS. «Siempre hay nuevas tendencias, demandas y movimientos del mercado y y es importante ir a favor de ellas. La Inteligencia Artificial es una herramienta más en la que los emprendedores deben poder apoyarse para ser más creativos, atisbar problemas reales y generar ideas que se conviertan en soluciones», admite González.

Las ‘Cápsulas online de éxito profesional’ se impartirán hasta marzo de 2024. Para poder asistir a estas formaciones online los interesado pueden inscribirse a través de la página web de la FUEIB.