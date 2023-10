Jaume Horrach, CEO de Eix Hotels, asegura que la temporada ha sido buena, reconoce que no hacen falta más plazas hoteleras ni de alquiler turístico e indica que no es partidario de grandes modificaciones en la ley turística. «En términos de demanda turística y flujo de reservas se trata de una buena temporada», asegura y manifiesta que la inflación ha provocado una mengua en los beneficios. «La subida de los precios de alojamiento no han sido los suficientemente potentes como para contrarrestar la inflación. Pensemos que nuestra subida ha sido moderada en comparación con la relevante y más que notoria alza general de gastos», afirma.

Horrach reconoce una sensación de agobio y reclama una gestión más eficiente de la movilidad. «Sería absurdo obviar que durante los meses centrales del verano se nota una sensación de agobio que se ha visto intensificada por la ingente cantidad de vehículos circulando por las carreteras y calles de todos los rincones de la isla. Precisamente es la gestión de la movilidad, y no solamente en temporada alta, el gran problema a solventar de una manera inminente. La turismofobia emerge como un grito de auxilio que busca parar aquello que parece incontenible y en ciertos momentos la isla pueda dar la sensación de incontinencia», señala. El CEO de Eix Hotels se muestra contrario a que se produzcan grandes cambios en la ley turística, al tiempo que asegura que no hacen falta más plazas turísticas, ni hoteleras ni de alquiler vacacional. «No soy partidario de grandes modificaciones en la ley turística, el espíritu de circularidad y sostenibilidad que emana de ella debe permanecer. En todo caso, facilitaría aún más el cambio de uso de edificios turísticos en residenciales de venta libre, equipamientos de oficinas o locales comerciales. Por otro lado, un vaivén constante en el número de plazas no es lo más deseable porque uno ya no sabe a qué atenerse. No hacen falta más plazas hoteleras ni de alquiler vacacional. Si decrecer es para quitar plazas obsoletas, bienvenido sea», señala finalmente el CEO de Eix Hotels, partidario de que el Govern facilite la modernización de los establecimientos.