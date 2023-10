Onofre Pascual, CEO de Pabisa Hotels, habla claro, sin tapujos. Reconoce que existe la masificación, especialmente de junio a agosto, se muestra poco partidario de leyes turísticas sin consenso amplio y aboga por un plan de renovación y modernización obligatorio para los hoteleros.

«El balance de la temporada es positivo. La subida de los precios ha compensado el efecto de la inflación», asegura y recuerda la apuesta por la economía circular. «La economía circular es una forma de vertebrar el tejido empresarial, por lo tanto, entendemos que es muy relevante en nuestra empresa», indica el máximo responsable de Pabisa.

Pascual reconoce la existencia de la masificación y aboga por canalizar los flujos de cruceristas para evitar una gran concentración en el centro de la ciudad. «De junio a agosto, especialmente, existe la masificación turística. A nivel de oferta y demanda se ajusta subiendo los precios de los productos y servicios turísticos en ese período. La turismofobia es una consecuencia del fenómeno turístico en general, pero es difícil de resolver en una isla donde la actividad económica principal es el turismo. Respecto a los cruceros, su limitación es un tema complejo, se debería estudiar bien cómo canalizar los flujos de turistas de un día en la ciudad de Palma para poder evitar una concentración enorme en el centro de la misma. Otro tema es evaluar el impacto medio ambiental de los cruceros en sí», señala.

El Govern ha anunciado su intención de modificar la ley turística. Pascual se muestra reticente a leyes sin un amplio consenso y es contundente al asegurar que no son necesarias más plazas hoteleras ni de alquiler vacacional. «Soy poco partidario de Leyes Turísticas sin consenso amplio. Es mejor aplicar normas específicas para temas específicos, en caso necesario, si no existe ese consenso. Deberíamos tener una Ley Marco estable -a 10 años vista- en materia turística en Balears. No, no son necesarias más plazas ni hoteleras ni de alquiler vacacional, y si las tuviera que haber, las plazas hoteleras que se dieran de baja se deberían poder comprar 2 por 1 (por cada dos se puede construir 1), siempre de categoría mínimo 4 plus o superior», argumenta.

Pascual se muestra partidario de un plan de renovación obligatorio para los establecimientos hoteleros. «Debería establecerse un plan de renovación y actualización obligatorio en los establecimientos hoteleros y si el mismo no se cumpliera, en un plazo razonable, las plazas deberían darse de baja», indica y asegura que deberían limitarse los vehículos de alquiler. «Sí, númerus clausus, vehículos eléctricos y pequeños», afirma finalmente el CEO de Pabisa Hotels.