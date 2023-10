The Leading Hotels of the World (TLHW) es un consorcio hotelero -propiedad de Hotel Representative- que reúne a numerosos establecimientos de lujo. Los hoteles que conforman la marca son establecimientos independientes o forman parte de diferentes cadenas. El sello se creó en 1928 a través de la iniciativa que impulsaron un grupo de hoteleros con el objetivo principal de ofrecer experiencias exclusivas a los viajeros. La empresa empezó con tan solo 38 hoteles que se encontraban, principalmente, en Europa y Egipto. Ahora la marca ya suma un total de 430 establecimientos de lujo repartidos en 80 países, entre los que se encuentra España. De hecho, TLHW cuenta con una sede en Madrid desde 1989.

En España hay 30 hoteles que tienen el distintivo de The Leading Hotels of the World. Balears, con siete establecimientos, es la comunidad más representada. Mallorca cuenta con cuatro hoteles, hay dos en Eivissa y uno en Menorca. Los hoteles Es Príncep, Cap Vermell Grand Hotel, Hotel de Mar Gran Melià, Castell Son Claret, Me Ibiza, Bless Ibiza y Villa Le Blanc son los que forman parte del sello de calidad y se les reconoce así como alojamientos de lujo.

Cada hotel de TLHW se caracteriza por tener una esencia única, que les diferencia del resto, y son conocidos por su arquitectura singular, una decoración peculiar y una oferta de servicios y comodidades de primera.

Isabel Mairata es la CEO de Món Hotels, que cuenta en su porfolio con el hotel Es Príncep. «Formar parte de The Leading Hotels of the World es una garantía de calidad y de servicio para nuestros clientes. Debemos cumplir con unos estándares muy claros relacionados con el servicio y con la estructura del hotel. Estos estándares con los que trabaja todo el equipo son un elemento diferenciador. Nuestros clientes los valoran muy positivamente», explica.

El hotel Es Príncep se integró en TLHW en 2018. «Fue el primer año de nuestra apertura, los reviews de clientes y la revisión por parte de TLHW nos hizo entra de forma directa como hotel leading. Para nosotros es un orgullo formar parte de esta certificación que tiene gran prestigio a nivel mundial», admite la CEO de la compañía. No todos los hoteles pueden pertenecer a la marca, solo aquellos que son de lujo, pero no es fácil, puesto que antes deben pasar una inspección y ser votados por el comité ejecutivo de la marca. «Entrar depende básicamente de la evaluación del equipo que forman los profesionales de Leading. Debemos cumplir con la normativa de calidad de The Leading Hotels of the World, que nos audita comprobando de manera exhaustiva la aplicación de todos sus protocolos». Este proceso debe superarse cada año. «Tenemos un mistery guest -huésped secreto- que viene al hotel y nos valora el servicio, el estado del establecimiento y nos evalúa sin que el equipo tenga conocimiento de que está siendo evaluado. La idea es ver cómo tratamos a nuestros clientes y revisar que cumplimos todos los estándares de Leading de manera natural», aclara Mairata.

Los hoteles, a través de la página web del sello, proporcionan diferentes experiencias según la demanda e intereses de los clientes. Sin embargo, los huéspedes tienen claro donde se alojan y algunos únicamente visitan el hotel porque forma parte de la marca. Mairata admite que «Leading tiene una base de clientes muy fieles a los que debemos atender con todos los estándares y que, por supuesto, aplicamos a todos los que nos visitan. Estos clientes son muy exigentes, ya que conocen exactamente cómo debe ser un servicio Leading. Sus expectativas están a la altura del prestigio de la marca The Leading Hotels of the World», indica.

Los hoteles destacan por su ubicación y arquitectura. «La calidad del servicio y de la infraestructura ha de ser excelente, debemos estar en condiciones de ofrecer experiencias únicas. Todo nuestro equipo tiene como punto unificador su capacidad para conectar emocionalmente con el cliente. Lo importante es que el huésped se sienta como en casa, con un trato cercano y siempre respetando los estándares de calidad», destaca Mairata.

Para sumar experiencias también destaca la gastronómica, puesto que algunos de los siete hoteles de Balears tienen restaurantes y cocineros de gran renombre. El restaurante Voro, situado en el Cap Vermell Grand Hotel, es el que tiene un mayor reconocimiento con dos estrellas Michelín. Por su parte, el Bless Ibiza cuenta también con un restaurante de gran prestigio. Es el Etxeko del chef Martín Berasategui, el único de España que acumula doce estrellas Michelín en sus restaurantes. Una de las estrellas es la del restaurante ibicenco que, además, tiene un Sol Repsol. En el hotel Es Príncep se encuentra el restaurante Zaranda, que también tiene una estrella Michelín.

No obstante, The Leading Hotels of the World es una gran marca internacional que se preocupa por el bienestar de cada uno de sus huéspedes. Así pues, el sello incluye una membresía para todos ellos. Leaders Club ofrece recompensas a través de puntos y beneficios, según las estancias de los usuarios. Los puntos se pueden canjear por futuras estancias gratuitas. Es decir, se les retribuye según el dinero que invierten en los establecimientos y se les concede un punto por cada dólar gastado en la reserva de habitaciones que se realice a través de los servicios de la propia página o de las agencias de viajes con las que tienen un acuerdo. A parte de puntos, los socios de Leaders Club también reciben otros beneficios en el propio hotel donde se hospedarán. Los privilegios pueden ser un desayuno continental para dos personas todos los días, hacer check-in una hora antes o check-out una hora más tarde de lo establecido.

En la gran marca de lujo también hay otra presencia mallorquina, HotelBeds. El banco de camas firmó un acuerdo con The Leading Hotel of the World el pasado enero. De esta manera, HotelBeds tiene acceso a una gran cartera de lujo y TLHW puede acceder al sistema de distribución de HotelBeds, que alcanza 195 países. Además, el acuerdo abrió a TLHW la lista de plataformas de reservas de HotelBeds, que incluyen 64.000 agencias de viaje minoristas y la oferta de propiedades de alta gama. Hotelbeds también ha pasado a formar parte del programa Leading Strategic Sourcing de la marca hotelera de lujo y que está encabezada por DayBlink GPO. El convenio ofrece un programa fundamental de compras en grupo para el porfolio de los hoteles independientes de la compañía de lujo para poder ayudar a todos los que forman parte del programa a abrir y ampliar su demanda.

Para concluir, Mairata cuenta lo que significa para el hotel Es Príncep formar parte de una marca de este calibre y ser uno de los siete hoteles de Balears, «esto nos aporta una garantía de marca y de servicio y una apuesta muy clara por la calidad, además del prestigio y reconocimiento que nos da la marca». Pero aunque la sede principal se encuentre en otro continente, «estamos en contacto con ellos, realizando visitas conjuntas de agentes y compartiendo dinámicas de trabajo», sentencia la CEO de Món Hotels.