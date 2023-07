La economía es transversal y cualquier decisión del Govern tiene una trascendencia pecuniaria. En todo caso, El Económico reunió el pasado martes en la sede del Grup Serra a tres consellers de gran importancia para la economía balear. Antoni Costa, vicepresidente y conseller d’Economia, Hisenda i Innovació; Jaume Bauzà, conseller de Turisme, Cultura i Esports, y Alejandro Sáenz de San Pedro, conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, centraron su conversación sobre las principales líneas de trabajo que desarrollarán durante la legislatura. La reforma fiscal, las nuevas deducciones en el IRPF, la elaboración de un presupuesto para 2024 con déficit cero o superávit y sin recortes, la reforma de la ley turística, el carácter finalista del impuesto a las estancias turísticas o la necesidad de abordar una contundente simplificación administrativa fueron algunas de las cuestiones abordadas.

«La reforma fiscal es una prioridad para nosotros. De hecho, ya hemos comenzado a trabajar y a aplicar nuestro programa electoral en esta materia. Hemos respondido a una demanda de la ciudadanía y hemos suprimido el impuesto de sucesiones y donaciones en la inmensa mayoría de los casos y lo hemos reducido en un 50% en otros. Era una promesa electoral y ha sido lo primero que hemos hecho. Incluye también algunas medidas en materia de vivienda como es la eliminación del impuesto de transmisiones patrimoniales para jóvenes menores de 30 años. Además, se rebaja a la mitad a los menores de 35 años y también a las personas con discapacidad, a los que tienen a su cargo algún discapacitado, a las familias numerosas y a las monoparentales. Es un primer paso», explica Costa.

La reforma fiscal del Govern no se quedará en las medidas ya aprobadas, sino que tendrá un mayor recorrido. «Tocaremos el IRPF y aprobaremos algunas nuevas deducciones, que figuran en el programa electoral del Partido Popular y también en el acuerdo que firmamos con Vox. Crearemos una nueva deducción por nacimiento. Los niños que nazcan en Balears vendrán con un pan debajo del brazo. Además, intentaremos que esta deducción se pueda anticipar. El primer hijo recibiría una ayuda de 800 euros; el segundo, 1.000; el tercero, 1.200; y a partir del cuarto, 1.400. Habrá limitaciones por renta, pero pretendemos que puedan acceder a la ayuda alrededor del 90% de las familias. Este dinero se descontaría del IRPF, pero ofreceríamos también la posibilidad de anticipar la deducción», asegura el vicepresidente.

Paula Serra, directora de Medios Audiovisuales y editora de El Económico; Antoni Costa, vicepresidente y conseller d’Economia, Hisenda i Innovació; Jaume Bauzà, conseller de Turisme, Cultura i Esports; Pep Verger, director de El Económico; y Alejandro Sáenz de San Pedro, conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, durante el Encuentro celebrado en la sede central del Grup Serra.

Costa habla con soltura y desprende convicción. Destila seguridad cuando continúa mostrando el catálogo de intenciones fiscales del Govern. «Habrá también una nueva deducción para intentar que salgan más viviendas al mercado de alquiler. Queremos que tengan un incentivo. Y también pondremos en marcha una nueva deducción por autoocupación y proyectos de segunda oportunidad, que podría llegar a 2.500 euros. Estamos también estudiando fijar una deducción para plazas de difícil cobertura en la comunidad autónoma», augura Costa, que indica que esta deducción no está solo ideada para el sector sanitario. «El personal sanitario, evidentemente, podrá beneficiarse de esta deducción, pero también los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado… Estas plazas de difícil cobertura pueden incentivarse incrementando y pagando el complemento de insularidad, que exigiremos a Madrid, y también con una deducción fiscal», señala.

El Partido Popular se ha mostrado partidario de la eliminación del impuesto de Patrimonio, aunque Costa matiza que su desaparición ha de ir asociada de forma obligada a la desaparición del impuesto a las grandes fortunas implantado por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Tenemos el compromiso de eliminar el impuesto de patrimonio de forma gradual, pero no tiene sentido si se mantiene el impuesto a las grandes fortunas. Es decir, mantendremos el impuesto de patrimonio mientras no se elimine el de las grandes fortunas. Para que recaude Madrid podemos recaudar nosotros», señala.

Jaume Bauzà, conseller de Turisme, Cultura i Esports, fue alcalde de Montuïri y años atrás llegó a postularse a la presidencia del Partido Popular de Balears, aunque retiró su candidatura para facilitar la elección de Gabriel Company. Cuenta con la máxima confianza de la presidenta Margalida Prohens.

LEY TURÍSTICA. «Señalar en primer lugar que no es gratuito que la Conselleria sea de Turisme, Cultura i Esports. Pensamos que tanto la cultura como el deporte pueden convertirse en elementos de desestacionalización turística», indica Bauzà y, rápidamente, alude a uno de los grandes compromisos del Govern. «Vamos a modificar la ley turística», señala con rotundidad. Y explica los grandes trazos de una reforma que considera imprescindible. «Queremos recuperar el espíritu de la ley de 2012, que se prime la modernización y se incentive la desaparición de las plazas obsoletas. La calidad será premiada. Escucharemos a todo el sector turístico y nuestra intención es que la ley sea consensuada», explica Bauzà. El conseller de Turisme no titubea cuando indica su apuesta por levantar la moratoria existente y recuperar la bolsa de plazas turísticas. «Nuestro compromiso es levantar la moratoria y recuperar la bolsa de plazas», explica.

Alejandro Sáenz de San Pedro, Antoni Costa y Jaume Bauzà, poco antes de iniciar el Encuentro de El Económico.

ECOTASA. La mal llamada ecotasa, el impuesto sobre estancias turísticas, no será derogado. «La ecotasa tendrá un carácter finalista y no se utilizará para comprar patinetes o financiar conciertos», señala el conseller de Turisme. El Partido Popular siempre se había mostrado contrario al impuesto del turismo sostenible y había defendido con vehemencia que restaba competitividad al sector turístico. Costa explica la decisión sin titubeos y alude a razones económicas. «La ecotasa servirá para financiar proyectos concretos. Se queda por razones económicas. Hoy, la prioridad es retirar o rebajar otros impuestos, como ya ha quedado demostrado», manifiesta Costa.

Alejandro Sáenz de San Pedro, conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, se muestra como un firme defensor del diálogo y el consenso. Facilitar el trabajo de las empresas, mejorar la formación y calidad de los trabajadores, así como reforzar la apuesta por la energía limpia son prioridades innegociables para Sáenz de San Pedro. «La Conselleria tiene tres grandes ejes, que son empresa, empleo y energía. El espectro de competencias es muy amplio y va desde industria, comercio, promoción económica, emprendedores, autónomos… Queremos incentivar la actividad empresarial. Vamos a mantener e impulsar la mesa de diálogo social. Es básico. El Govern debe ejercer una labor de tutela, pero los acuerdos deben llegar entre las patronales y los sindicatos. Ellos han de ser los protagonistas. Hay que crear el ambiente propicio para que se llegue a acuerdos. Y dentro del empleo pensamos impulsar la formación profesional», afirma el conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, que apunta a la falta de mano de obra como uno de los grandes problemas. «Hay muchas empresas de diferentes sectores que no encuentran el personal necesario para poder desarrollar su actividad de la mejor manera», señala.

Costa pide la palabra y complementa las afirmaciones de Sáenz de San Pedro. «Es muy importante pensar en otros sectores económicos, que permitan a Balears crecer en productividad y competitividad. Y estoy pensando en el sector tecnológico, por ejemplo. En este sentido, vamos a potencia el Parc Bit. La parte de innovación y transformación digital es un objetivo absolutamente prioritario para el conjunto del Govern. Hay que diversificar. Hay que intentarlo. Debemos impulsar también, entre otros, el sector náutico. Y no puedo dejar de hablar de los fondos europeos. No pueden dedicarse solo a proyectos públicos. Han de llegar a la iniciativa privada. Son abundantes, hay cuantías elevadas y debemos hacer posible que el dinero llegue a las empresas», argumenta. Antoni Costa, que fuera director general de Pressuposts con el Govern de José Ramón Bauzá, tuvo que lidiar entonces con una severa crisis económica.

SIN RECORTES. Ahora, todo apunta a que llegarán directrices de la Comisión Europea para reducir el déficit público. Costa, en todo caso, es contudente al rechazar la necesidad de recuperar la senda de los recortes. «No tenemos aún los objetivos de déficit, porque no están aún definidos. Tenemos ya un objetivo de referencia para 2024, que es un déficit cero. Y nosotros haremos un presupuesto de déficit cero o superávit. Y sin recortes», afirma e insiste en explicar que han bajado impuestos y no habrá recortes. «Hemos realizado una reforma fiscal que bajará la recaudación de algunos impuestos. ¿Esto implica que en 2024 tendremos menos ingresos tributarios? No, porque la actividad económica, previsiblemente, se incrementará. ¿Recaudaremos más de IVA? Sí. ¿Recaudaremos más de IRPF? Previsiblemente, sí. Los ingresos, como consecuencia del incremento de la actividad económica, aumentarán y compensarán la rebaja la rebaja fiscal. Hay evidencias empíricas de que es así. Andalucía es un claro ejemplo. La actividad económica y, sobre todo la inflación han provocado que los ingresos de la Comunitat se hayan incrementado en 1.000 millones de euros», argumenta el vicepresidente.

Costa es consciente de que la inflación parece ya controlada, aunque continúa alta, pero explica que el crecimiento provocará que la recaudación tributaria sea elevada. «Es la gran diferencia respecto a hace ocho años. Entonces, la recaudación caía en picado como consecuencia de una crisis financiera profundísima. Ahora, no», señala.

Carmen Serra, presidenta del Grup Serra, dialoga con el vicepresidente Antoni Costa.

Costa no puede predecir el futuro, pero se muestra confiado en la fortaleza de la economía de Balears. «No tengo una bola mágica, pero en 2024, como mínimo, no creo que haya una reducción de los ingresos tributarios. En 2024 se hace la liquidación del sistema de financiación de 2022, cuando estábamos con la inflación disparada. La recaudación en concepto de IVA e IRPF de aquel momento fue muy superior a las previsiones. En todo caso, seremos prudentes. Sea como sea, que quede claro que no hay una equivalencia entre rebajas de impuestos y recortes. Hay que considerar que ya hay una recomendación para 2024 que puede convertirse en una obligación, para alcanzar el déficit cero. El Govern hará un presupuesto con déficit cero o superávit. Y si es necesario se incrementará el presupuesto de educación y sanidad», asegura.

MASIFICACIÓN. Uno de los grandes retos de Balears es abordar una cuestión tan delicada como la masificación y eliminar el peligro de morir de éxito. Bauzà explica la postura del Govern. «Nosotros no apostamos por el decrecimiento, pero tampoco por el crecimiento desmesurado», indica y explica que no considera que el alquiler vacacional sea un peligro. «No apostamos por el decrecimiento, tampoco en el alquiler vacacional. El gran reto de la Conselleria es elaborar una nueva ley turística, que englobará a todos los sectores. El alquiler vacacional, en lugares donde no llega la hostelería tradicional, como es el Pla de Mallorca, por ejemplo, beneficia a muchos ciudadanos. Y no me refieron solo a los propietarios de viviendas vacacionales, sino a la estructura empresarial de las Islas», indica.

Bauzà recuerda que la lucha contra la oferta ilegal es determinante y apunta que la competencia está transferida a los Consells. «Lo que masifica de verdad es el intrusismo. Es uno de los aspectos clave que debe combatirse. Una de las ideas es introducir una reforma en la ley turística que permita combatir de una forma más eficaz el intrusismo. Estudiaremos la petición del Consell d’Eivissa, que pretende precintar pisos turísticos cuando estén realizando una actividad ilegal. Entendemos que la masificación está provocada mayoritariamente por el alquiler turístico», señala el conseller de Turisme, Cultura i Esports.

Costa reconoce que la percepción del turismo ha empeorado de forma notable en los últimos años e incide en la necesidad de recordar las bondades de la primera industria de Balears. «Es evidente que durante los últimos años la percepción de la ciudadanía respecto al turismo ha empeorado. Hemos de ser conscientes que todos los sectores tienen externalidades negativas. Y el turismo, también. Ahora se pone mayor énfasis en las externalidades negativas del turismo, pero apenas se ha incidido en su gestión… Y casi no se ha hablado de las externalidades positivas, que son numerosas», manifiesta el vicepresidente.

Bauzà asiente y recuerda que es necesario que se cumpla la normativa vigente en todos los ámbitos. «No hace tanto tiempo que nos quedamos sin turistas y no fue una buena experiencia. Hemos de poner en valor la parte positiva del turismo. Para mí, el peor turista es el que no viene. Se necesita regulación, espojamiento en algunos lugares, pero debemos proteger el turismo. Es nuestra principal industria», asegura Bauzà. En este sentido, Costa recalca la importancia de gestionar bien. «Hemos de apostar por la calidad y no por el volumen. Hemos de retomar el camino de la ley turística de 2012. El proceso de modernización debe afectar a toda la cadena de valor turístico», argumenta el vicepresidente.

SIMPLIFICACIÓN. Alejandro Sáenz de San Pedro defiende la necesidad de simplificar la normativa. «Existe una amalgama normativa compleja, con procedimientos administrativos muy complejos. España no estaba preparada para crear una estructura administrativa para gestionar los fondos europeos. El sistema es complejo. La simplificación administrativa es un tema prioritario que este Govern se va a tomar muy seriamente. No estamos hablando de una ventanilla única, sino que es una cuestión mucho más compleja. Andalucía es pionera en la simplificación administrativa. Ha aprobado ya cuatro decretos-ley para reducir la maraña legislativa. Es una cuestión de la que se ha hablado mucho, pero no es fácil de resolver», indica el conseller d’Empresa, Ocupació i Energia.

En este sentido, en demasiadas oportunidades las exigencias en favor de la economía circular y la transición energética son vistas como exigencias administrativas. «No ha de ser así. Cuando se habla de sostenibilidad siempre se alude a la económica, social y medioambiental. Me gusta hablar también de la sostenibilidad emocional. Es decir, que nos lo hemos de creer. En el sector turístico, hay ejemplos empresariales modélicos. La economía circular y la competitividad van de la mano. Quien no aplique fórmulas de economía circular dejará de ser competitivo. El valor de un producto que no sea de economía circular será más bajo, menos competitivo. Y economía circular y fondos europeos van también de la mano», explica Sáenz de San Pedro y añade que la sostenibilidad es importante que sea sostenible desde el punto de vista económico. Sáenz de San Pedro, como no podía ser de otra manera, incide en la necesidad de descarbonizar las Islas. «Solo en los polígonos de Son Castelló y Can Valero podrían instalarse parques solares de 70 megawatios. Y hay 53 polígonos en Balears. Hay que dar facilidades al empresario», indica el conseller d’Empresa, Ocupació i Energia.

Antoni Costa pide la palabra para recordar hacia dónde debería avanzar la normativa. «Parece evidente que no todo el suelo rústico es apto para la instalación de parques solares. Ahora bien, de igual manera, hay que considerar que hay parques fotovoltaicos con un tamaño relativamente reducido, que deberían poderse instalar en rústico. En 2014 ya se decía que cubriendo el 1% del suelo de Balears de placas fotovoltaicas se abastecería a las Islas», argumenta el vicepresidente.

MADRID. El pasado domingo se celebraron elecciones generales y ahora se abre un periodo de incertidumbre. Nadie sabe si podrá constituirse un nuevo gobierno o serán inevitables unas nuevas elecciones. «La incertidumbre no beneficia ni a las administraciones públicas ni a las empresas ni a los ciudadanos. Hubiera sido mucho mejor que hubiera habido otros resultados. Es fácil imaginarse cuáles eran mis deseos», manifiesta Costa.

El vicepresidente, con independencia del resultado final, tiene ya una lista de peticiones para el nuevo gobierno de Madrid. «Es urgente el desarrollo reglamentario del Régimen fiscal de las Illes Balears. Es una de las primeras peticiones que realizaremos. Y solicitaremos también a Madrid que los presupuestos generales del estado sean más favorables para Balears de lo que lo han sido en los últimos años. Y, evidentemente, es imprescindible que se reforme el sistema de financiación. La presidenta Marga Prohens y todos nosotros jugamos en el equipo de les Illes Balears. Defendemos, como hemos hecho siempre, el principio de ordinalidad», sentencia.

Balears hace ya demasiados años que pierde posiciones en el conjunto de España en referencia al PIB per cápita. «Es una situación que evidencia que tenemos problemas estructurales. Balears ha pasado de ser una de las regiones más competitivas de Europa a ser una más. Debemos mejorar en competitividad. En este sentido, la simplificación administrativa facilita la competitividad. Además, tenemos un problema de infraestructuras. Estoy hablando, por ejemplo, del ciclo del agua. Es evidente que tenemos un problema grave con el ciclo del agua que nos resta competitividad. Es una obviedad que no vale lo mismo una noche de hotel ante una playa con el agua limpia o sucia», acaba sentenciando el vicepresidente.