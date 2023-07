En 2021, un grupo de personas que ya usaba la tecnología blockchain decide juntarse e impulsar el proyecto Ibiza Token. «Ibiza Token es una plataforma, un ecosistema, de web3 que se compone de varias piezas y conecta a empresas locales, creadores de contenido y turistas para promover el desarrollo económico sostenible y mejorar la calidad de vida de los residentes de Eivissa», explica Remo Frizina, CEO de Ibiza Token. Pero, antes de nada, es preciso entender qué es la tecnología blockchain. «Es un registro público distribuido; estamos hablando de una infraestructura informática en la que los datos no se pueden modificar. Desde el punto de vista informático, es la única estructura a nivel técnico que no se puede modificar, osea los datos están ahí y se quedan ahí transparentes», explica el CEO de Ibiza Token. Si bien es un proyecto relativamente joven, el impulsor de esta idea recuerda que en 2021 no fue fácil transmitir lo que querían hacer y, años después, siguen insistiendo porque tienen claro que es el futuro y que es fácil desarrollarlo en Eivissa. «Fue muy difícil empezar; fue todo autofinanciado por nosotros. Hemos puesto todos nuestros recursos para poder llevarlo hacia adelante; lo que sí hemos tenido un buen soporte institucional que han entendido la importancia de este mundo para Eivissa. Hay gente que no lo veía claro y después de dos años seguimos insistiendo en ello porque sabemos que es algo que puede aportar cosas positivas».

¿Y qué es lo que puede aportar a la isla? Ibiza Token, según explica, se puede ver como «un programa de fidelidad tanto para turistas como para residentes, que a través de nuestro networking de partners pueden gastar y tener un descuento. Serían descuentos a nivel comercial para particulares, por ejemplo». En el caso de las empresas, «a través de Ibiza Pay daremos otro tipo de ingresos con otro tipo de usuarios». LAS PARTES. El ecosistema de Ibiza Token está formado por diferentes subproyectos. IBZ NFT Marketplace es uno de ellos y consiste en una plataforma en línea que muestra lo mejor de los artistas en línea, ya sean fotógrafos, artistas más tradicionales, músicos y DJ. IBZ NFT Marketplace verá la luz a final de este año con el objetivo de «promover y apoyar a los creativos locales, proporcionándoles una audiencia global y una nueva fuente de ingresos». Otra de las patas de Ibiza Token es Ibiza Pay, que ya han presentado en sociedad este verano. Se trata de una aplicación de vanguardia, que ha desarrollado Ibiza Token y que ha cobrado vida a través de asociaciones estratégicas con Bitnovo, Vibrant y Bitsacard, referentes en el mundo de las criptomonedas y su gestión desde hace años. «El objetivo final es transformar Ibiza en una isla pionera de blockchain, creando un ecosistema sin fisuras donde los usuarios puedan convertir sin esfuerzo sus monedas fiduciarias a criptomonedas líderes como Bitcoin, Ethereum e Ibiza Token ($IBZ), y viceversa», explica el CEO de Ibiza Token. En otras palabras, se trata de abastecer a los negocios de Eivissa de sistemas de pago que permitan y acepten el pago con diferentes monedas bitcoin con la ventaja de que el comercio recibe el dinero en euros. «Ibiza Pay está diseñado para brindar a los negocios de Eivissa la capacidad de expandir sus opciones de pago de manera sencilla y sin esfuerzos, alcanzando así una audiencia más amplia que quiere comprar bienes y servicios tanto en cripto como en euros». La principal ventaja de Ibiza Pay, según explica, es que los negocios no tienen por qué ser expertos en criptomonedas, pues el pago lo reciben en euros. «Les proporcionamos un método de pago con el que ellos cobran directamente en euros; la cripto no la ven. El usuario paga en cripto y al comercio le llega en euros. Todo ello con el respaldo del Banco de España y con toda la documentación en regla. Este tipo de transacciones están en el mercado desde hace ocho años y, además, es la empresa más grande España que está apostando con nosotros en este tema porque vemos que es el futuro». Para que se entienda aún más el sistema de Ibiza Pay, su creador precisa que actúan «como una casa de cambios, pero sin tocar el dinero de los usuarios porque lo cambiamos directamente en la cuenta bancaria». Este proyecto pionero en Eivissa ya cuenta, por el momento, con una decena de empresas. Antes de que se acabe el año, quieren conseguir el medio centenar y entonces presentarán todo el networking. El próximo mes de octubre, además, organizarán una conferencia sobre web3 y tecnología blockchain (el evento se llamará IBZ NXT) en la que dedicarán un amplio apartado al sistema de pago Ibiza Pay. «En el mundo de los sistema de pago, los contactless y criptomonedas son las tendencias crecientes. Nosotros con Ibiza Pay podemos aportar a las tiendas y negocios herramientas útiles aa nivel de producto porque presentamos múltiples métodos de pago», precisa Remo Frizzina. Tal es el éxito y el buen hacer del proyecto Ibiza Token que la Universidad de Harvard destacó en un artículo dedicado a la tecnología blockchain en el mundo el proyecto Ibiza Token.