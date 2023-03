El modelo neoliberal de Reagan y Thatcher basado en la reducción de impuestos y en la consecuente disminución del papel del estado en la sociedad tuvo éxito en la mayoría de los países desarrollados desde los años 80 hasta comienzos de nuestro siglo. Era el resultado de la evolución del capitalismo democrático.

La crisis financiera e inmobiliaria de los años 2007-2008, la penosa gestión de la misma que hicieron gobiernos e instituciones internacionales y sus consecuencias sobre la población de algunos países, convencieron a una parte importante de los analistas de que ese modelo ya no servía para los nuevos tiempos, posición que quedó reforzada con el Brexit, los gobiernos de Johnson y Liz Truss, el covid, la invasión rusa de Ucrania y, anteriormente, el acceso al poder de Donald Trump.

Las recomendaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo, entre otros, se empezaron a centrar en la necesidad de mantener un estado con suficiente capacidad económica como para afrontar esas situaciones y especialmente, para apoyar a los más desfavorecidos. Ahora llega el soporte ideológico que justifica ese cambio de rumbo. Corre a cargo del veterano y prestigioso Martin Wolf del Financial Times, la biblia del liberalismo.

Para enderezar el rumbo y mantener la democracia, que es el eslabón débil del capitalismo democrático, son necesarias decisiones valientes. Las recomendaciones de Wolf evidencian su cambio ideológico. Cree Wolf que hay que reforzar a los sindicatos y subir los impuestos a los que disponen de mayores recursos. El objetivo es conseguir que los estados puedan ofrecer a sus ciudadanos seguridad, oportunidades, trabajo, prosperidad y dignidad, y terminar con los privilegios de unos pocos y con la corrupción.

Para que la democracia se refuerce es imprescindible que disminuya el poder del capital.

Y finalmente necesitamos medios de comunicación que apoyen activamente la democracia y no el populismo. El lenguaje de Wolf es sencillo y preciso, algo solo al alcance de los que dominan los asuntos sobre los que escriben. No es un libro sobre la economía actual, o no solo, sino sobre la política y cómo influye en la sociedad. Un trabajo extraordinario que nuestros dirigentes deben leer.