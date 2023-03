Las reformas hoteleras no se paran. La modernización de la planta hotelera es imprescindible para mejorar la competitividad y la rentabilidad. El Consell de Mallorca informa de que un total de 38 establecimientos han experimentado obras de mejora en 2022 y durante los primeros meses de 2023 con su informe favorable. Los 38 establecimientos que recibieron el visto bueno de la institución insular en 2022 presentaron la solicitud antes del 30 de diciembre de 2021. Es decir, que todos se acogen al artículo 7 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, y al Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo. Es el artículo que se refiere a los incentivos para la mejora de los establecimientos turísticos. Permite, en algunos casos, aumentar los volúmenes saltándose los parámetros de planeamiento territorial urbanístico y turístico. No permite en ningún caso aumentar la altura existente ni incrementar las plazas. Por tanto, las reformas se amparan en normativa que hoy ya no está en vigor. De todos modos, algunas de las remodelaciones actuales pueden contar con el preceptivo informe favorable anterior a 2022.

El presupuesto de las reformas y ampliaciones de establecimientos hoteleros en 2022 asciende a 104.162.465,91 euros, de acuerdo con los datos del Consell. La inversión en cada caso es muy variable. Los presupuestos más altos son los del Hotel Formentor, de 26 millones, y del Punta Negra, de 23 milllones, mientras que el presupuesto más bajo es de 58.000 euros. Las reformas hoteleras son hoy imprescindibles, puesto que los clientes demandan establecimientos modernos y actualizados. Contar con spa o gimnasio es cada día más necesario, puesto que es una demanda generalizada de los clientes. Además, la práctica totalidad de las reformas hoteleras integrales contemplan la mejora de la sostenibilidad del establecimiento con medidas de eficiencia energética o de ahorro de agua y con la instalación de placas fotovoltaicas, entre otras mejoras. NORMATIVAS. La política turística marca las reformas hoteleras. La legislación aprobada por los diferentes gobiernos ha facilitado en mayor o menor medida las modernizaciones y actualizaciones de los establecimientos turísticos. En este sentido, la ley turística impulsada por el conseller de Model Econòmic, Turisme i treball Iago Negueruela, aprobada el pasado 2022, es restrictiva en muchos aspectos, puesto que suspende temporalmente la posibilidad de adquirir nuevas plazas. Además, aunque siempre con condiciones y un buen número de excepciones, prevé que las reformas hoteleras que supongan un aumento de edificabilidad conlleven la obligación de suprimir un pequeño porcentaje de las plazas, que oscila entre el 1% y el 5%. La actual legislación estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. La primera gran revolución fue la Ley 8/2012 del turismo de les Illes Balears aprobada durante el Govern de José Ramón Bauzá. Permitía en su disposición adicional curata el incremento de la edificabilidad en un 10% en establecimientos de menos de tres estrellas o tres llaves; del 15% si tenían tres estrellas o tres llaves, y del 20% para los hoteles y apartamentos de superior categoría.

Desde 2012 se han reformado más de 950 hoteles. Son muchos los establecimientos que no han sido reformados, aunque cada día son más abundantes los que ya han experimentado más de una modernización en los últimos años. Y cada vez más hoteles mejoran sus instalaciones para orientarlos a la calidad o al segmento de lujo. Este invierno están en obras varios establecimientos emblemáticos que forman parte de la historia contemporánea, como el Formentor, el Punta Negra o el St. Regis Mardavall. El incónico Hotel Formentor experimenta una gran reforma tras la compra del establecimiento por parte del fondo andorrano Emin Capital al grupo Barceló por 165 millones de euros. En los inicios de la remodelación se derribaron los interiores para dejar de pie el esqueleto, sin embargo posteriormente se procedió a hacer una demolición y reconstrucción integral. El Estudio Lamela trabaja junto a SCT Arquitectura en el proyecto. El presupuesto de la reforma y ampliación del hotel Formentor supera los 25 millones de euros. Diferentes complicaciones en la ejecución de la reforma han hecho retrasar la reapertura del Formentor hasta abril de 2024, cuando en un principio se esperaba poder abrir en 2023. El nuevo Four Seasons Resort Mallorca at Formentor tiene la ambición de ser el más sostenible de Mallorca. Será un cinco estrellas gran lujo de 112 habitaciones, ocho menos que las que tenía anteriormente. Ofrecerá una variedad de alojamientos, una amplia propuesta culinaria, actividades junto al mar o experiencias en el viñedo de la finca. Por su parte, el Mandarin Oriental Punta Negra abrirá sus puertas también en 2024. Será también un cinco estrellas gran lujo y la reforma está dirigida por el Estudio Lamela. En 2021 el fondo Blasson Property adquirió el establecimiento por 135 millones de euros. Será el primer resort de la cadena hongkonesa en Europa. Contará con 131 habitaciones, incluidas 44 suites y nueve bungalows al borde del mar. Dispondrá de varios restaurantes, espacios para eventos y un spa con piscina cubierta. Quiere especializarse en tratamientos de talasoterapia y en eventos corporativos y viajes de incentivos.

En el St. Regis Mardavall se actualiza cada año. Si el año pasado fue la reforma total del St. Regis Bar y del restaurante Michelin Es Fum en 2022, este año el resort ha remodelado su restaurante Terra, diseñado por el estudio Lázaro Rosa-Violán, y el nuevo Sea Club Mar, en manos de la empresa de arquitectura estadounidense HKS. La inversión total supera los dos millones de euros. Además, el hotel ha rediseñado el área de su piscina exterior y los jardines. Hipotels Hotels & Resorts realiza dos importantes reformas este año. En el Hipotels Mediterráneo se han remodelado de forma integral la totalidad de las habitaciones. La reforma empezó en septiembre y durará hasta finales de mayo. Mientras que el Hipotels Bahía Grande también ha sido reformado entre los inviernos de 2022 y 2023. Iberostar Hotels & Resorts reforma dos establecimientos: el Iberostar Club Cala Barca y el Iberostar Selection Albufera Playa. Mientras que Universal Beach Hotels ha remodelado dos hoteles de forma integral, el Aquamarín, que pasa de tres a cuatro estrellas, y el Don León, que pasa a llamarse Grand León & Spa, que aumentará de cuatro estrellas a cinco. El turoperador Allsun ha llevado a cabo la remodelación del Allsun Pil·larí Playa y del Allsun Cormorán.

Grupotel Hotels & Resorts acomete una reforma del 100% de las habitaciones del Grupotel Playa Camp de Mar, mientras que las zonas comunes se reformarán el próximo invierno. Asimismo, está siendo remodelado el hotel Zel Mallorca, que se convertirá en el primer establecimiento de la nueva cadena hotelera de Gabriel Escarrer y Rafel Nadal. Destaca la gran cantidad de nuevos hoteles que abrirán sus puertas esta primavera. Entre ellos, destacan el JS Palma Plaza en Palma, de cuatro estrellas; el Nobis Hotel Palma, de cinco estrellas situado en Palma; el hotel Son Bunyola, de cinco estrellas, en Banyalbufar, y el The Lodge Hotel Spa, de cinco estrellas, en sa Pobla.