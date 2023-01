La Enterprise Europe Network es una red de apoyo a empresas promovida y cofinanciada por la Comisión Europea. Está presente en más de 50 países en todo el mundo, con cerca de 600 organizaciones participantes. Entre sus servicios destaca el asesoramiento experto sobre las oportunidades de mercado para ayudar a pymes y centros de investigación a expandirse internacionalmente, la generación de oportunidades de cooperación y negocio a nivel europeo y la promoción de eventos internacionales para generar sinergias entre los participantes. El client journey es la principal herramienta para gestionar las relaciones con las empresas clientes de la Red Enterprise Europe Network. Este recorrido se inicia con la información sobre sus necesidades y expectativas para elaborar un plan de acción con las actividades a desarrollar, los servicios que se le pueden ofrecer, los objetivos a alcanzar y el plazo en el que el cliente espera algunos resultados.

Un ejemplo de este recorrido de asesoramiento y apoyo que ha dado la Fundació Bit con la ayuda de los servicios de la red EEN es Kino_GreenToken, un proyecto de Teresa Benítez que ofrece soluciones tecnológicas para mejorar la circularidad de los proyectos audioviduales. El consorcio EEN Balears está formado por la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació Bit), la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (FUEIB) y la Cámara de Comercio Mallorca. Kino_GreenToken utiliza tecnología blockchain para monitorizar la factura energética de las producciones cinematográficas y propone un plan de reducción de emisiones que se compensen en el ámbito local.

"Me han informado de eventos, posibilidades de financiación...»,

explica Teresa Benítez, impulsora Kino_GreenToken.

«En Kino_GreenToken utilizamos una red neuronal de blockchain que se llama NDL que no genera impacto energético y ofrecemos la factura energética en tiempo real de las producciones audiovisuales. No solo medimos, sino que hacemos tres funciones: tenemos la trazabilidad de las emisiones, por lo que podemos proponer un plan de reducción de la huella de carbono del proyecto; fomentamos la circularidad, ya que la trazabilidad de todos los procesos nos permite alargar la vida útil de los materiales; y ofrecemos un modelo de compensación por cada token emitido. Ahora las producciones audivisuales compensan su huella en el Amazonas, pero si tenemos muchos rodajes en el torrent de Pareis tenemos que compensar las emisiones en Mallorca. Por ello ahora trabajamos en crear una granjas de absorción con objetivos específicos relacionados con la reforestación o el carbono azul. Estamos haciendo conferencias y eventos para buscar aliados, proyectos que permitan compensar. Hay que tener en cuenta que hoy en día para acceder a financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) se necesita un plan de reducción de la huella de carbono y una memoria de sostenibilidad», recuerda Benítez.

El apoyo que ha recibido esta emprendedora de la Red EEN ha sido constante y especializado. «Me han informado de eventos, concursos, posibilidades de financiación, también organizan seminarios del ámbito tecnológico... Ellos me facilitaron la información sobre el Startup Challenge del Festival de Cine de San Sebastián, que gané. Sin los asesores de la Fundació Bit no me habría enterado de la convocatoria», explica finalmente Teresa Benítez.