Una nueva edición de los premios Best Lawyers se ha dado a conocer recientemente, distinguiendo a los abogados españoles considerados como los mejores en sus respectivos campos.

Best Lawyers 2023 ha escogido a Joan Buades, socio director de Buades Legal, entre los 195 mejores letrados de España distinguiéndole como 'Best Lawyer of the year' 2023, en dos relevantes áreas de práctica en Baleares, como son «Derecho de Sociedades, Fusiones y Adquisiciones» y «Derecho de la Hostelería y el Turismo».

El reconocimiento 'Best Lawyer of the year' se concede a un único abogado por ciudad o territorio y por especialidad, repartidos en un total de 23 ciudades.

El directorio jurídico Best Lawyers ha reconocido a un total de 5 abogados de Buades Legal, entre los que se encuentran, además de Joan Buades, el también socio director de la firma, Miguel Reus, en el área de Derecho de la Construcción; Gabriel Buades (socio) en la categoría de derecho Fiscal; Mateo Juan (socio), en las especialidades de Gobernanza Corporativa junto con Procesal y tribunales; y Luis Huerta (socio) en Derecho Laboral y en Derechos Fundamentales de las Personas.