Hiper Centro es una empresa de botiguers. De capital mallorquín, cuenta hoy con 27 supermercados en Balears -catorce en Mallorca, dos en Menorca y once en Eivissa- y un milenar de trabajadores. Fundada en 1985, se encuentra en continua expansión. Crece sin pausa pero sin prisa. Casi todos los locales son en propiedad y casi siempre compran con recursos propios. Hacen una apuesta radical por la calidad, lo que les ha llevado a contar con granjas de cerdos o a controlar la alimentación de los bueyes que venden en sus centros. Distribuyen la marca blanca de IFA, Eliges, pero ofrecen a la vez las mejores marcas al clientes y, además, con una extensa gama de productos. Hiper Centro hace ofertas y con gran aceptación por parte de los clientes.

Josep Lluís Aguiló es el portavoz de Hiper Centro y uno de los cinco consejeros delegados. Los otros cuatro son Antoni Font, Pedro Font, Cristina Nicolau y Joan Aguiló. Forman parte de la segunda generación, aunque la primera continúa en activo. Los socios fundadores principales fueron Bernat Font, Catalina Rosselló, Pedro Nicolau, Petra Suñer, Pere Gonçal Aguiló y Maria Veny, que en 1985 decidieron dejar sus colmados o negocios para embarcarse en una arriesgada aventura empresarial.

Inicialmente, adoptaron el nombre de Hiper Manacor, pero no tardaron en unificar todos sus centros bajo la marca Hiper Centro. El grupo es competitivo, pelea con las grandes empresas de la distribución y, con mucho trabajo y persistencia, ha conseguido hacerse con un hueco en un mercado complicado. «El negocio de la alimentación ha evolucionado muchísimo en los últimos 50 años. Todos los socios de Hiper Centro tenían un colmado o un comercio», asegura Aguiló, que confiesa que se hizo mayor en el interior de la pequeña tienda de comestibles que atendían sus padres.

EXPANSIÓN. A mediados de los años 80, las grandes superficies comerciales comenzaron a proliferar. Los fundadores de Hiper Centro, todos ellos amigos, detectaron que era entonces habitual que los manacorins se desplazaran cada fin de semana hacia una gran superficie comercial en las inmediaciones de Palma. «Un grupo de amigos, todos vinculados con el mundo del comercio de alguna manera, unieron fuerzas y montaron el primer supermercado. Fue un gran éxito. Hombres y mujeres se implicaron en el trabajo. Nuestras madres, que toda la vida habían trabajado en su pequeño colmado, se convirtieron en las jefas de compras de una serie de secciones. Y la empresa fue consolidándose y creciendo. Primero, fuimos a Cala Millor y poco después a Felanitx, compramos Hiper Loric en Inca y llegamos a Eivissa. Y han pasado los años y siempre hemos avanzado», asegura Aguiló.

La empresa establece la decidida voluntad de crecer, de aumentar de tamaño, aunque no dudan en cerrar un supermercado si los resultados económicos no son buenos. «Es muy importante saber cerrar un establecimiento en el momento adecuado. Tenemos una cadena fácil de manejar que, a pesar de las dificultades que se han padecido en los últimos años, es muy sólida. Tenemos casi todos los inmuebles en propiedad y si vamos a algún lugar y no nos va bien, no dudamos en cerrar», advierte.

Hiper Centro no es un supermercado orientado al mercado extranjero, aunque tiene presentacia notable en zonas turísticas.

Hiper Centro no tiene previsto abrir un nuevo establecimiento en Palma -solo tiene uno-, pese a que concentra casi el 50% de la población de Mallorca. En todo caso, Aguiló asegura que siempre están atentos a las posibilidades que ofrece el mercado. «Si surge una oportunidad, compraremos», afirma.

La empresa ha abierto su último establecimiento en Portocolom hace solo unas semanas. Además, ha adquirido ya un local de unos 700 metros en Montuïri, cerca de la carretera y justo al lado del campo de fútbol. No hay fecha de apertura, puesto que la falta de suministros provoca considerables retrasos en la entrega de la maquinaria adquirida. «Nos gustaría abrir antes del verano», matiza Aguiló. No tienen decidido aún si cerrarán el actual supermercado de Montuïri, de reducidas dimensiones, aunque si es rentable continuará abierto. Además, Hiper Centro ha comprado un terreno en Santanyí, que piensa desarrollar en el mínimo tiempo posible. Abrirá, previsiblemente, en el último trimestre del año que viene o en el primero de 2024.

Hiper Centro ha contado durante años con una cadena de supermercados en la isla canaria de La Palma. «Un socio de la central de compras del grupo IFA nos ofreció la posibilidad de entrar en el accionariado de una cadena de supermercados en La Palma. Hemos estado allí más de 18 años, pero traspasamos el negocio a la cadena canaria HiperDino poco antes de que el volcán de Cumbre Vieja entrara en erupción. Mantenemos la propiedad de todas las instalaciones, aunque están alquiladas», afirma.

LA CARNE. Los productos de proximidad y de calidad son una obcecación en Hiper Centro. Frutas y verduras de temporada forman parte del ADN de la empresa, que tiene una gran reputación en productos cárnicos. De hecho, Hiper Centro cuenta con sus propias granjas de cerdos y producen unos 10.000 al año. «Tenemos granjas de cerdos para controlar el producto desde el primer momento y hasta que llega al consumidor. Además, compramos cereales a productores mallorquines y elaboramos la alimentación de nuestros cerdos. También engordamos bueyes. Durante los tres últimos meses los alimentamos con nuestro pienso. Así conocemos a la perfección las características del producto que vendemos. Esto nos diferencia de la competencia», explica. Hiper Centro ofrece al cliente una extensa variedad de bovino, desde Black Angus a vaca vieja madurada, cebón y en Navidad también el preciado buey de Kobe. «No queremos que nuestros clientes solo puedan comprar un producto, aunque sea muy bueno. Les queremos dar diferentes opciones», asegura.

Las granjas de cerdos abastecen de carne a los diferentes centros y, además, elaboran todo tipo de productos. «Hacemos la matanza en Manacor y elaboramos sobrasada, camaiot, botifarrons, fuet y todos los productos tradicionales e incluso elaboramos sopa rellena durante todo el año, que tiene un gran éxito», explica Aguiló. Hiper Centro ha trabajado también durante años con una granja de Extremadura para vender cerdo ibérico. Elaboran con su producción de cerdos de la península jamón, que tras tres años en proceso de secado se vende en los supermercado a muy buen precio. «Es de origen ibérico y sirve como reclamo», asegura.

El empeño en controlar la calidad de la carne de cerdo o los bueyes se prolonga a todos los productos de Hiper Centro. En este sentido, un producto tan demandado como el pollo es también objeto de una rigurosa selección. «En Balears, el único matadero de pollos que se ha consolidado se encuentra en Eivissa. Vendemos un pollo ibicenco excelente, de gama alta. En Mallorca se ha intentado, pero hasta ahora no ha cuajado. Evidentemente, vendemos también otro tipo de pollos, que abarcan una extensa gama de precios», indica. En cambio, en Hiper Centro sí comercializan cordero mallorquín. «Es muy importante que no xotegi. Nosotros los matamos con el peso ideal, a la mallorquina. En otros lugares son de mayor tamaño», indica.

El pescado fresco es otra de las grandes apuestas de Hiper Centro. De hecho, es uno de los mayores compradores de OpMallorca, la lonja de Palma. En Hiper Centro ofrecen una amplia gama de pescado fresco con una apuesta por el producto balear (gallo, cap roig…).

Hiper Centro prioriza los productos de Balears en la venta de alimentos frescos. «La inmensa mayoría de nuestros productos frescos son de Mallorca. En alguna oportunidad, incluso, contratamos toda la producción a un determinado agricultor porque su producto nos convence. Garantizamos la compra de toda su producción», señala. Fuera de temporada es más difícil encontrar producto local y optan por otros orígenes para garantizar que el cliente pueda encontrar todo lo que necesite.

Hiper Centro cuenta en su sede central de Manacor con un obrador en el que elaboran todo tipo de productos dulces y salados, pero no pan. «En Mallorca, el pan es una religión. A cada uno le gusta de una manera. Así que vendemos pan de diferentes hornos en todos los establecimientos», manifiesta. Las panades son uno de los productos más demandados. En 2019, entre el primero de abril y día 22, que fue la segunda fiesta de Pascua, Hiper Centro vendió unas 120.000 panades. De hecho, en una de las salas de trabajo del obrador se concentran una decena de mujeres con la principal labor de elaborar la quincena de variedades que comercializa Hiper Centro. «El proceso de elaboración de las panades es artesanal. Es de capital importancia el proceso de ultracongelación que se hace de dentro hacia fuera», explica.

MARCAS Y GAMA. La distribución alimentaria tiene numerosos y poderosos actores, sin embargo Hiper Centro ha conseguido hacerse un hueco con una pequeña pero creciente cuota de mercado. La fórmula de Hiper Centro es ofrecer al cliente género de primera calidad, precios muy competitivos y productos que la competencia no pueda ofrecer. «Contamos con muchas marcas. Nuestra oferta es siempre generosa con la gama de productos más extensa posible. Tenemos, además, la marca propia del grupo IFA. Necesitamos grandes superficies, aunque hacemos que la gama se adapte a la superficie», asegura.

De esta manera, en los establecimentos de mayor tamaño, Hiper Centro vende también electrodomésticos, menaje de hogar, ropa, zapatos... Los establecimientos de mayor tamaño cuentan con una zona en la que venden y se pueden consumir platos preparados. «Es la evolución de la alimentación. Empezamos a vender crudo, después precocinado y más tarde adobados. En la actualidad, en todos los supermercados nuevos hay una cocina para poder servir comida ya preparada. Pensamos que cada día son más los clientes que no tienen tiempo de cocinar y que nosotros, de esta manera, les facilitamos la vida», comenta.

El eslogan ‘D’aquí, de confiança’ se ha convertido en el distintivo de Hiper Centro. «Adoptamos este lema hace ya más de una decena de años, cuando comenzamos a promocionar el producto local». Otro de los mensajes publicitarios que adoptó hace ya un buen número de años Hiper Centro es «Tenim de tot i molt». «El supermercado Hiper Loryc de Inca se daba a conocer con el lema ‘Tenim quasi de tot’ y nosotros lo evolucionamos hasta el ahora conocido ‘Tenim de tot i molt’. Fue un gran éxito», significa.

Hiper Centro mantiene una dilatada colaboración con el cocinero Miquel Calent. La campaña ‘D’aquí’ sirve para dar a conocer la apuesta de la empresa por el producto local porque, tal y como explica Aguiló, Calent es un «gran comunicador» capaz de explicar detalles e iniciativas de nuestra organización que si no, pasarían desapercibidas.

La pandemia fue un momento muy duro para Hiper Centro y las personas que forman la empresa. Aguiló recuerda los problemas iniciales de desabastecimiento de mascarillas, gel hidroalcohólico... y pone en valor el comportamiento de los trabajadores. «Teníamos algunos supermercados medio desmontados, puesto que no nos dejaban vender electrodomésticos, libros, revistas... Fue muy duro, ya que no sabíamos si acabaríamos enfermando todos», explica.

INFLACIÓN. Hoy, aunque por circunstancias bien diferentes, también son momentos complicados. El incremento del precio de la electricidad, la falta de algunos suministros, las dificultades para encontrar personal cualificado y una alta inflación disminuyen la competitividad. «Estamos haciendo un esfuerzo importante para no repercutir el incremento a nuestros clientes. Hemos reducido al máximo el margen comercial», asegura. Aguiló explica que desde el pasado febrero se padece una grave recesión en el consumo, que atribuye en parte a la incertidumbre sobre el futuro inmediato y al incremento de los tipos de interés que provoca un aumento de las hipotecas y disminuye así el dinero que cada familia puede destinar al consumo.

De todas maneras, el hecho de que los tipos de interés suban no incide directamente en Hiper Centro. «Somos una empresa saneada. Realizamos nuestra expansión con fondos propios. No nos hipotecamos para abrir un nuevo supermercado. Va en contra de nuestra filosofía empresarial», indica, aunque reconoce que no siempre ha sido así y que cuando se compró la cadena de Eivissa sí que se tuvo que recurrir a la financiación externa.

Aguiló recuerda que entre 2000 y 2008 se produjo una gran concentración de supermercados y que muchas empresas familiares desaparecieron al ser adquiridos por grandes cadenas. «Nosotros tuvimos numerosas ofertas, nos reunimos y decidimos que queríamos continuar. Somos botiguers», argumenta.

Buscar la sostenibilidad es obligado. Hiper Centro pretende generar pocos residuos y reciclar al máximo. En este sentido, los supermercados procuran minimizar los desperdicios y, además, colaboran con distintas instituciones de beneficiencia para no tirar nada a la basura. La empresa pretende ser neutra en emisiones. «Este año hemos iniciado un proyecto para cubrir todos los parkings de nuestros centros y los techos de nuestras instalaciones de placas solares. Comenzamos con el almacén de congelados que tenemos en Santa Margalida e iremos avanzando. Son inversiones muy elevadas que, además, tienen ahora el problema añadido de la carestía de material. Queremos acelerar, pero no es fácil», argumenta.

Facilitar la compra por internet es obligado, aunque en la compra de alimentación son muchos aún los clientes a los que les gusta ver el producto. «Tenemos el dominio tuhiper.com. Comenzamos a vender por internet en Eivissa y ahora ya se puede comprar tanto en Mallorca como en Menorca. Es posible adquirir producto fresco entero y al corte. De momento, las ventas online no son aún una parte significativa, aunque somos conscientes de que año tras año irán aumentando», argumenta finalmente Josep Lluís Aguiló, uno de los CEO de la empresa.