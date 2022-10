Miquel Llompart, presidente de MLL Hotels, centra su discurso en la necesidad de combatir la oferta turística ilegal, que considera que debería haberse incluido en la nueva ley turística. «Si nos centramos en dos de los aspectos más significativos de la ley, por un lado, en la necesidad de mejorar nuestra relación con el medioambiente creo que estamos todos de acuerdo. Por otro, si de verdad se quiere frenar el crecimiento en plazas, echo en falta un plan contundente para combatir la oferta ilegal, muy bien dotado con medios y financiación», menciona. «No debe haber crecimiento de plazas destinadas al turismo. Pero ello no pasa solo por limitar el crecimiento de las plazas turísticas legales, sino, principalmente, por eliminar las ilegales y aquel tipo de crecimiento urbanístico que acaba convirtiéndose, de hecho, en uso turístico ilegal o de segunda residencia para personas de fuera de la isla», insiste.

Llompart considera que la temporada ha sido positiva en comparación con los años previos. «Después de dos años muy difíciles debido a la pandemia en los que se registraron resultados negativos, el año 2022 ha marcado un cambio positivo muy importante. Desde el punto de vista de los ingresos, no así de la rentabilidad, la temporada 2022 ha sido mejor que la de 2019. El incremento de precios no ha podido compensar el de los costes, por lo que no llegaremos a la rentabilidad de 2019», comenta. Asimismo, indica que aunque los turoperadores siguen siendo importantes, «las OTA van ganando peso en el total de la comercialización». Y es partidario de mantener la promoción turística: «No podemos dormirnos en los laureles», concluye.