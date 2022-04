Pedro Camara es el CEO y fundador de TravelgateX. Es una tecnológica enfocada al mundo del turismo que se dedica a poner en contacto diferentes empresas. Es decir, a posibilitar la conectividad.

La empresa surgió de la necesidad de la industria turística. Fue a finales de 2011 cuando Ovidio Andrés, propietario de Logitravel, planteó Camara la necesidad que tenía su empresa de incorporar nuevos productos a su oferta online. Logitravel crecía de forma exponencial, con gran rapidez, y tenía la necesidad de realizar muchas integraciones, que siempre son costosas económicamente, laboriosas y complicadas. «TravelgateX es el camionero que transporta los productos del proveedor hasta el punto de venta. Nos conectamos a los proveedores y, en lugar de productos físicos, trasladamos fundamentalmente tarifas y disponibilidad de hoteles», explica Pedro Camara.

Inicialmente, TravelgateX disponía de hoteles, vuelos, alquiler de vehículos, transfers, actividades en destino, trenes... pero decidieron enfocarse hacia el mundo de los hoteles.

Los clientes de TravelgateX son diversos y de muy diferente tipo. Entre muchos otros, Ávoris, Logitravel, Jumbo, Hotelsbeds, Atrápalo, Lastminute… son clientes de la empresa.

Alrededor del 30% de los clientes de TravelgateX está en España, pero la empresa tiene presencia en más de una vintena de países. España e Inglaterra son los países con los que más trabaja TravelgateX, aunque también tiene importantes clientes en Italia, Dubai, China, Estados Unidos…

Alemania es un país muy potente desde el punto de vista turístico, pero TravelgateX tiene poca presencia allí. «Es un país que a nivel de turismo no sigue los cánones habituales de otros lugares. La gente viaja mucho a través de turoperadores. Compran de una forma diferente. Tui y los principales turoperadores alemanes, en general, funcionan mucho quedándose todo o parte de un establecimiento pagando una garantía», asegura.

En el sector turístico pueden llegar a ser multitud los actores que intervienen en una compraventa -receptivos, bancos de camas, turoperadores, buscadores, metabuscadores-...

«Todos compran y venden. Hoy puede suceder que compres una habitación de hotel a Logitravel, que previamente la había adquirido a Hotelbeds, que se la había comprado a Jumbo, que se la había comprado a Restel, que la había comprado al hotel… Nosotros facilitamos la conectividad. Cada cliente solo se tiene conectarse a TravelgateX y automáticamente ya está conectado con todos los proveedores que tenemos en nuestro portfolio», indica el CEO de la empresa.

El modelo de negocio de TravelgateX ha ido variando y ha experimentado un cambio sustancial tras la pandemia. «Inicialmente, cobrábamos una cantidad fija mensual y también un tanto por el tráfico que se generaba por cada integración, por cada proveedor. Ahora cobramos un porcentaje muy pequeño por cada reserva, y un fijo al que lo compra. Si se cancela, no cobramos», afirma Camara.

TravelgateX supuso un cambio sustancial en el mundo del travel. Antes, cada empresa integraba uno o dos proveedores de gran tamaño y nada más. Fue así como empresas como Hotelbeds se hicieron gigantes, puesto que tenían mucho producto agregado.

Inicialmente, TravelgateX se llamaba XML Travelgate. «En el sector, cuando integrabas a un proveedor, lo llamaban hacer un XML, que es un lenguaje de comunicación de datos. Ahora ya se ha quedado obsoleto y en desuso. Con la evolución de la tecnología decidimos quitar el XML, puesto que podía transmitir una idea de antiguo, de casposo», asegura Camara.

EL INICIO. Pedro Camara, nacido en Brasil, fundó TravelgateX en 2012. Estudió informática en Barcelona, ciudad en la que se inició como programador. «Decidí independizarme y monté una empresa de desarrollo informático junto a un amigo. Desarrollábamos webs, aplicaciones… Conocía a Ovidio Andrés, propietario de Logitravel, y me propuso realizar integraciones para su empresa. Empezamos en Barcelona en 2011. Yo viajaba cada semana hasta el Parc Bit de Palma con un USB e instalaba las integraciones en sus servidores. Mi novia era de Mallorca y quería vivir aquí. Fue así cuando se creó TravelgateX y nos dedicamos solo a las integraciones. Creamos la empresa inicialmente Laura Andrés, hija de Ovidio Andrés, y yo. Ahora, su hermano Javier también es socio», argumenta.

TravelgateX nació así con la idea de ofrecer servicio a Logitravel e intentar comercializar también sus trabajos a terceros. Los años previos a la pandemia fueron excelentes para TravelgateX. En 2019, la empresa realizó 1.500 millones de reservas y la empresa facturó poco más de ocho millones de euros. El margen de beneficio fue muy bajo, puesto que los beneficios rondaron el millón y medio de euros. TravelgateX invierte siempre en crecimiento. «Ahora, siempre alrededor de la conectividad, realizamos diferentes proyectos. Por ejemplo, hemos desarrollado una nueva app de vuelos. Tenemos una aplicación que «juega» con el margen de beneficios de la venta. El margen es muy dinámico, puesto que depende del producto, del mercado al que estás vendiendo, de la ciudad del cliente que está comprando, del número de días, del país, de la antelación… Tenemos una aplicación que te ayuda a mejorar el margen», indica.

Además, TravelgateX maneja una gran cantidad de datos sobre los patrones de consumo actual, que con la ayuda de la inteligencia artificial pueden ser de gran utilidad.

TravelgateX es una empresa de carácter tecnológico enfocada en el mundo travel, pero la necesidad de conectar equipos informáticos no es exclusiva del sector hotelero. «El travel es el sector más complicado, puesto que es un producto muy perecedero y tiene un montón de pequeñas reglas. Hay muchas tarifas, muchos tipos de habitación, en algunos hoteles los niños tienen un tanto por ciento de descuento o su estancia es gratis... Puedes alojarte con desayuno, a media pensión, con pensión completa, todo incluido… Hay muchos otros sectores que son más sencillos y que, además, tienen un margen mayor. He pensado en multitud de oportunidades en montar otra empresa, pero no está previsto. En el corto o medio plazo no sucederá. En todo caso, a nivel de retail, por ejemplo, sería muy interesante», indica Camara.

La pandemia fue devastadora para TravegateX, que gestionaba unas 30.000 reservas al día con un ratio de cancelación del 30%, aproximadamente. «Entre el 18 y el 25 de marzo de 2020 pasamos a hacer unas 800 reservas y se cancelaban unas 55.000 cada día. Nosotros cobramos por fecha de entrada y todo lo que se había vendido se fue cancelando. Internamente, de la noche al día, nos quedamos solo 30 personas trabajando a media jornada y el resto tuvieron que estar en ERTE. Y 2021 fue bastante malo hasta la segunda mitad de agosto», asegura Camara.

Los trabajadores y los sistemas han sido tradicionalmente el principal coste de la empresa. De hecho, TravelgateX se gastó durante 2019 casi tres millones de euros en sistemas, en los diferentes servidores que tiene la empresa en Google, Microsoft... Durante la pandemia, además de realizar el mantenimiento básico, la empresa optimizó las diferentes aplicaciones. «Ahora consumimos un 40% menos de lo que consumiamos antes. Además, hoy necesitamos muchos menos trabajadores para dar el mismo servicio. Necesitamos un 30% menos de mano de obra. De esta manera, la empresa es ahora mucho más rentable», indica. Asimimo, durante la pandemia TravelgateX solicitó dos créditos ICO.

Durante los meses más duros, al inicio del confinamiento, TravelgateX decidió ofrecer un servicio público de información a partir de dar transparencia a sus datos. Desde entonces, publica regularmente qué está pasando con las reservas. «Es un buen termómetro para conocer el estado del turismo», señala.

El mundo del turismo ha sufrido una profunda transformación con la pandemia, tal y como explica el empresario. Han cambiado multitud de cuestiones, unas de forma coyuntural pero muchas otras para siempre. «España es un país que tradicionalmente reserva a última hora, mucho más que los ingleses. Nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente muy importante, que es British Airways. Pues bien, en el Boxing Day, que es el 26 de diciembre, empieza la campaña de verano. Históricamente eran días de mucho tráfico y numerosas reservas. En 2020 no hubo apenas movimientos. En 2021 empezó más tarde, sobre el ocho de enero, y fue casi testimonial. La gente compra ahora más tarde. Da un poco de miedo, puesto que ahora hacer previsiones es mucho más complicado. Son pocos los que se arriesgan a comprar un viaje para agosto porque nadie sabe cómo estará el mundo, si se podrá viajar, qué restricciones estarán en vigor... Cualquier noticia influye muy directamente en las reservas», manifiesta.

En TravelgateX es fundamental la seguridad y la rapidez. En verano puede llegarse a gestionar una reserva cada ocho seguros. «Tenemos todos nuestros data center duplicados y hasta quintuplicados. Tenemos uno en Madrid, dos en Irlanda, dos en Holanda, uno en Estados Unidos, uno en Alemania, otro en Suecia…», señala.

El teletrabajo ha experimentado un auge espectacular con la pandemia, aunque en TravelgateX no ha supuesto ninguna novedad. «Nosotros, desde siempre, hemos fomentado que nuestros empleados trabajen desde casa un día o dos por semana. No tenemos servidores en la oficina, todo está en la nube. Por eso no fue tan duro trabajar desde casa durante la pandemia. Hoy en día tenemos un formato híbrido, aunque cada vez son más los trabajadores que no están en Mallorca. En Sevilla creo que tenemos unos diez trabajadores, dos en Madrid, uno en Barcelona, uno en Praga…», argumenta.

TravelgateX conecta empresas a nivel tecnológico, pero fomenta también las relaciones humanas. «En 2019 montamos una jornada de conferencias en Mallorca e invitamos a la práctica totalidad de nuestros clientes e hicimos un acto en Son Termes. Hubo unas charlas de unos 20 minutos que contaron con la participación de gente muy top como representantes de Microsoft, Google, Rakuten… Y también hicimos diferentes mesas redondas con diferentes trabajadores del sector, todos de gran nivel. Por la tarde hicimos networking y una pequeña fiesta nocturna», recuerda.

CON-X 2022. Superada ya la pandemia, TravelgateX organizará el próximo 31 de mayo el evento Con-X 2022 en es Baluard de Palma. Será una conferencia mundial de B2B con más de 156 compañías de viajes de 45 países con la que celebrarán también el décimo aniversario de la empresa. El evento se centrará en tres pilares Adapt, Pivot, Grow con el fin de conocer cómo las empresas del sector han avanzado tras dos años de crisis y cambios. Las ponencias debatirán el futuro de los negocios, el metaverso, las conexiones, big data, tendencias y predicciones, OTA, mayoristas... Algunos de los ponentes y moderadores ya confirmados para esta edición son Toni Nadal, director de la Rafa Nadal Academy; Lee Hayhurst, editor in chief de Travolution; Kate Irwin, directora comercial EMEA de Skift; Bill O’Connor, CEO y fundador de Agents Of Innovation; Christian Kremers, vicepresdidente ejecutivo en Europa de AMResorts; Jonathan Bedford, jefe de ventas de SiteMinder; June Zhu, director general adjunto en América de Trip.com; Mirja Sickel, Executive VP Traveller Centric Platform de Amadeus; Gaurav Bhatnagar, cofundador de Tbo.com; Wouter Geerts, director de investigación de Skift; Alen French, CEO de Thomas Cook; Bas Lemmens presidente en EMEA de HotelPlanner, y Maialen Carbajo San Millán, jefa de Travel en Google. Por la tarde, el evento se trasladará al Castillo de San Carlos con una fiesta para 250 invitados.

Mientras que el 1 de junio, más de 450 invitados podrán disfrutar de un networking distendido en el Nikki Beach de Calvià para celebrar los 10 años de TravelgateX. Será una agenda de tres días llenos de eventos, ya que el lunes 30 tendrá lugar un preevento de bienvenida en el hotel Meliá Victoria de Palma.