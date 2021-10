El lunes 25 de octubre tendrá lugar en la sala de actos del Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears la lección inaugural del título de Experto Universitario en Derecho Penal Económico y de la Empresa, que correrá a cargo de Javier Boix Reig, abogado y catedrático de la Universitat de València. Todo está ya preparado para empezar esta nueva formación, que dirigen los profesores de la UIB Antoni Llabrés y Carmen Tomás-Valiente ante la necesidad de que las empresas estén correctamente asesoradas en cuestiones tan destacadas como el compliance y la prevención de delitos en su seno.

“Es muy importante que las empresas establezcan un protocolo de procedimientos y buenas prácticas dirigido a evitar que se cometan delitos en el seno de la persona jurídica, ya que ello les exime de responsabilidad penal”, indica Antoni Llabrés, profesor de Derecho Penal de la UIB y codirector de la titulación.

“La formación en derecho penal económico y de la empresa es una carencia en Balears, ya que hasta ahora no existía ningún posgrado de estas características. Esta materia no se desarrolla específicamente en el currículum del Grado en Derecho y los titulados seniors evidentemente no conocen esta normativa porque no existía cuando estudiaron. Por esta razón hemos diseñado esta formación contando con algunos de los mejores expertos de España en la materia. Está dirigida a abogados en ejercicio y de empresas. Además de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ahondaremos en los delitos societarios, la administración desleal o el blanqueo de capitales”, aclara. El plazo de inscripción acaba el 18 de octubre. El curso es semipresencial y la duración es de 15 créditos.

La litigación penal económica ha crecido de forma exponencial en los últimos años, al tiempo que ocupa cada vez más relevancia mediática y reputacional.

Temario:

1. Principios constitucionales y garantías penales y derecho penal económico.

2. Cuestiones de teoría del delito en el derecho penal económico. Imputación del delito económico a la persona física.

3. La responsabilidad penal de la persona jurídica. Criterios de imputación del delito económico a la persona jurídica y sistema de penas.

4. Compliance y exención de responsabilidad. Los modelos de organización y gestión orientados a la prevención de delitos.

5. Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial. Falsedades en la actividad empresarial.

6. Aspectos procesales en la delincuencia económica.

7. Delitos societarios. Frustración de la ejecución y insolvencias punibles.

8. Delito de blanqueo de capital.

9. Apropiación indebida y administración desleal.

10. Delitos de corrupción en los negocios.

11. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial. Delitos contra los trabajadores.

Profesorado:

- Antoni Llabrés Fuster (UIB)

- Carmen Tomás-Valiente (UIB)

- Javier Boix Reig (Un. València)

- Jaime Campaner Muñoz (UIB)

- Jacobo Dopico (Carlos III)

- Antoni Gili Pascual (UIB)

- Manuel Gómez (Un. Valladolid)

- Juan A. Lascuraín (UAM)

- Nuria Pastor Muñoz (UPF)

- Llorenç Salvà Romartínez (UIB)

- Josep Torrent Santamaria (UOC)