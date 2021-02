El momento dulce de la agricultura

La pandemia y el confinamiento han hecho situar de nuevo a la agricultura en el centro de la economía, otorgando el prestigio y el mérito que había perdido en la escala de prioridades en tiempos pasados. Junto a una creciente inquietud por el cambio climático, la sostenibilidad y un interés por el estilo de vida saludable, la coyuntura sitúa al sector agrícola en un momento dulce, siempre que sea capaz de subirse al tren de la innovación y se adapte a las nuevas tendencias en consumo. La jornada titulada ‘Explorando oportunidades en tiempos de crisis’, organizada por Bankia Forward y Ultima Hora el jueves día 4 por streaming, puso de manifiesto que las innovaciones que se están desarrollando en los sectores de la alimentación, la movilidad, el turismo y la salud pueden ayudar a reinventar el futuro de la agricultura.

Bankia Forward es una iniciativa del banco para apoyar a las empresas en el desarrollo de negocios innovadores. Jesús Navarro Campos, CEO de la consultora Innsai, abordó a lo largo de su conferencia los cambios que se han dado en los patrones de consumo a raíz de la pandemia: por una parte, digitalización del consumo; por otra, mayor sensibilidad y preferencia por los productos sostenibles, saludables y de proximidad. Estos cambios afectan a la agricultura, pero también a la alimentación, el turismo, la salud y la movilidad. Por ello, Navarro abogó por una colaboración entre empresas para adaptar el modelo de negocio a un futuro que ya está aquí. «Las empresas agro debemos conectar con el crecimiento del ecommerce en la alimentación para generar comunidad, y también con el turismo de proximidad, la transformación de la movilidad en la última milla y con la innovación en la salud, más centrada ahora en la prevención que en la cura. Para conectar, tenemos que mirar más allá de nuestra empresa y de nuestro sector. Debemos adaptarnos al nuevo estilo de vida, la sostenibilidad y la digitalización para hacer un modelo de negocio más adaptado a lo que va a venir. Para hacer todo esto, no estamos solos. Podemos cooperar», señaló.

Este gran reto es imprescindible, a su modo de ver, para que las empresas del sector agroalimentario puedan beneficiarse de los cambios que se están produciendo en el consumo y que hasta ahora no han sabido aprovechar.

«Durante el confinamiento, los consumidores han redefinido sus rutinas diarias. La demanda de frutas y hortalizas, ligada a un componente de salud, creció. Aumentó un 37% consumo de hortalizas y un 16% el de frutas frescas. Los precios que pagó el consumidor se llegaron a multiplicar por siete y hasta por diez, pero en términos de precios los agricultores no se beneficiaron de estas subidas», señaló.

La digitalización, la automatización de la producción y la agricultura sostenible evolucionan de forma muy rápida. «Todo lo digital irrumpió de manera importante como fórmula para mantener el estado de ánimo durante el confinamiento. Aparecieron nuevas experiencias de compra desde casa y surgió un marketing más sensible para dar a entender que las empresas cuidan de nosotros. Una empresa no debe pensar qué me falta, sino cómo quiero que sea la empresa en ese futuro que somos capaces de imaginar, centrado en el consumidor. Y a partir de ahí, debemos adecuar la producción a ese estilo de vida que imaginamos e introducir energía positiva e ilusionante», señaló.

Jesús Navarro insistió en que hay que colocar el consumidor en el centro y de esta forma surgirán sinergias que de otra manera no los empresarios no son capaces de ver.

Sinergias positivas

La jornada de Bankia Forward analizó en detalle las sinergias que han surgido entre el sector agrícola y la alimentación, la movilidad, el turismo y la salud a raíz de la digitalización y los cambios en el consumo. Unas sinergias que se pueden aprovechar para cambiar el modelo de negocio, conectar con el consumidor, potenciar la venta directa y aumentar así los márgenes.

En el ámbito de la alimentación, todas las tendencias de innovación tienen la tecnología en el centro. «Existe un mayor enfoque de los productos hacia la salud, demandando más seguridad alimentaria. Han aparecido nuevos productos saludables. El consumo es más consciente y local, minimizando el desperdicio alimentario. Los embalajes son más sostenibles. Además, muchos fabricantes han pasado de la distribución a la venta online directa al consumidor. Por ejemplo, han surgido empresas que venden cajas con excedentes agrícolas o producto de segunda categoría directamente al consumidor. Y ha cambiado la forma de comunicar el producto, con mayor transparencia y cercanía. «Las empresas deben ser como cajas de cristal», ejemplifica.

Las restricciones a la movilidad han provocado una caída en picado del turismo. Una actividad que antes de la pandemia ya estaba en cambio continuo para buscar la sostenibilidad ambiental. En cambio, ha crecido el turismo de proximidad, lo que es una gran oportunidad para la agricultura local. También han cambiado los protocolos para garantizar la seguridad. Las principales sinergias con el sector agro son la microsegmentación de experiencias personalizadas, el turismo sostenible y una democratización de la oferta de servicios a precios accesibles.

Los cambios que se están produciendo en la movilidad también pueden potenciar la propuesta de valor de las empresas del sector primario. «La COVID-19 ha traído consigo una reducción del tráfico y de la contaminación. En cambio, el mercado global de vehículos autónomos ha aumentado un 40%. Se están haciendo pruebas de entrega de productos con drones y con bicicleta eléctrica. Se está reduciendo el contacto en la entrega en la última milla», resumió Navarro.

Mientras que el sector de la salud ha ganado importancia con la pandemia. «El ecosistema de la salud más allá de la enfermedad, incluyendo la alimentación, el ejercicio físico, la vivienda o la educación. Hemos cambiado hábitos de alimentación y deporte y cocinamos más de forma saludable. Se personaliza la salud. Es un cambio de paradigma que fomenta el bienestar holístico. Todo el modelo se está reinventando para ofrecer salud a un precio accesible», indicó el experto.

Retos del sector

Jesús Navarro invitó a los oyentes a pensar en el futuro de sus negocios incluyendo a estos sectores, con dos vectores de cambio muy presentes: la venta online, que ha experimentado un gran crecimiento durante el confinamiento, y la venta directa al consumidor, que permite reducir la brecha entre el precio que paga el cliente y el que recibe el productor.

«La menor distancia con el consumidor permite mejorar la satisfacción. El precio accesible, junto con la idea de ofrecer una experiencia de salud, es un binomio que genera un valor diferencial y que nos permite ser apreciados y queridos», concluyó.

José Ignacio Goirigolzarri

Presidente de Bankia

«El sector agro debe optimizar los procesos» José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, inauguró la jornada de Bankia Forward sobre los retos de la agricultura en tiempos de crisis dando la bienvenida a los participantes. Explicó que el sector primario y la industria agroalimentaria han aumentado su peso en la economía en los últimos tiempos y han sufrido una destrucción de empleo menor que otros sectores. También recordó algunos de los retos del sector: «El sector agro debe afrontar con determinación los cambios que se están produciendo, desde el fuerte crecimiento de la demanda de alimentos por el aumento de la población hasta los cambios de hábitos en el consumo, y debe optimizar los procesos», señaló.

El presidente de Bankia describió sin paños calientes la difícil situación que atraviesa la economía de forma resumida. «Vivimos los años más complejos de la historia reciente», señaló. «La crisis sanitaria ha dejado una intensa huella en pérdida de vidas humanas y en términos socioeconómicos, afectado a todos los sectores de nuestro países, llenando el panorama actual de incertidmbre e incidiendo en los modos de consumo», añadió.

Con todo, tuvo palabras de optimismo para describir la situación del sector agroalimentario. «Bankia Forward es una herramienta de acompañamiento a nuestros clientes en la anticipación de los cambios que nos depara el futuro y para contribuir a la sostenibilidad de los modelos de negocio del sector. Todo ello es clave para que las empresas puedan avanzar», concluyó Goirigolzarri.