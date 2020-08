Grupo Restalia lanza un segundo paquete de medidas de protección a sus franquiciados por la pandemia

El fundador y presidente de Grupo Restalia, José María Fernández-Capitán, creador de las marcas 100 Montaditos, Cervecería La Sureña, TGB The Good Burger, Panther Juice & Sandwich Market y Pepe Taco, vuelve a mostrar su apoyo a los franquiciados a través de un segundo paquete de medidas de ayudas dirigido a reforzar el último trimestre del año ante una nueva oleada de contagios de coronavirus, según ha informado la enseña en un comunicado.

Estas medidas excepcionales se aplicarán desde septiembre en todas las enseñas de la compañía y comprenden desde «importantes» bonificaciones en el 'royalty', hasta bonificaciones especiales en los productos estratégicos más importantes de cada marca y financiación de compras de materia prima para franquiciados en situaciones especiales, así como el soporte de un equipo específico de Restalia que prestará asesoramiento y ayuda al franquiciado en las renegociaciones de alquiler de los locales.

La compañía ha señalado que la renegociación del alquiler de los locales es uno «de los más importantes objetivos» que tiene la firma, ya que las restricciones de aforo, la falta de turismo y los semi confinamientos que está habiendo en España hacen necesario que losarrendatarios «ayuden a los locales con bonificaciones y adecuaciones de renta a la situación actual».

Restalia ya fue pionero en aplicar un primer paquete de medidas de apoyo a sus franquiciados tras decretarse el Estado de Alarma en marzo, que consistían en bonificaciones de 'royalty' y ayudas de producto vigentes hasta finales de agosto.

Sin embargo, ante la incertidumbre prevista por una segunda ola de contagios por coronavirus, el grupo vuelve a tender de nuevo la mano a sus franquiciados, mejorando incluso las medidas del primer plan de ayudas que comenzó en marzo.

El objetivo del grupo es apoyar a sus franquiciados en estos «duros momentos» que atraviesa la hostelería, uno de los sectores más afectados por la pandemia, para que puedan mantener abiertos sus locales y poder seguir dando refugio a todos sus clientes.

«Hemos conseguido superar la primera ola del coronavirus gracias a nuestra fortaleza como compañía y las medidas de ayuda a todos los franquiciados y ahora, que todo apunta a que viene una segunda ola, queremos mostrarles nuestro apoyo nuevamente con un nuevo plan de ayudas que nos permita continuar seguir luchando por las cientos de familias que viven y dependen de que el negocio siga funcionando», ha explicado la directora general de la compañía, Belén Martín.

Martín ha recordado que Restalia es un «motor generador de empleo, gracias al esfuerzo» de sus franquiciados que «luchan día a día por sus negocios, y gracias a un consumidor que sigue siendo fiel». «Así además nos lo han demostrado tras la reapertura de los locales en el mes de junio en el que hemos podido ver nuevamente a nuestros clientes», ha señalado.

«Tras una trayectoria de 20 años nuestras marcas siguen aguantando esta fuerte crisis, tal y como nos indican nuestros informes internos, ya que nuestras enseñas siempre han sido un refugio para los clientes, incluso en los momentos más complicados», ha recalcado.

Abiertos el 97% de los negocios tras el confinamiento

A pesar de esta segunda oleada de contagios, Restalia mira al futuro con optimismo y con la estrategia decidida de seguir abriendo locales en España y en el extranjero, a la vez que sigue apostando por la innovación, desde la creatividad de nuevos conceptos a la modernización de la operativa.

«Desde Restalia apoyaremos tanto a franquiciados como al consumidor final ante cualquier recesión económica ocasionada por el Covid-19. La restauración organizada es uno de los principales motores económicos de nuestro país y en nuestro caso, en épocas de crisis, la compañía siempre se ha visto reforzada debido a la solidez de sus modelos», ha recordado Martín, que ha precisado que ya ha reabierto el 97% de los negocios tras el confinamiento.

La compañía también apuesta por otro tipo de medidas de apoyo a sus franquiciados, no solo las económicas, ya que también están atendiendo las nuevas demandas del consumidor actual como el 'take away' o el 'delivery'. Por ejemplo, la compañía ha lanzado la 'Big Box' de TGB, un menú para grupos para degustar en casa, así como el servicio a domicilio con 100 Montaditos.