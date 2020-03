Playa de Palma, la gran olvidada por el sector público

El estudio realizado por la empresa de investigación Salvetti Llombart en la zona de la Playa de Palma para conocer las principales preocupaciones, demandas y necesidades no cubiertas de la población residente y en el ámbito empresarial, concluye que el 66% de los residentes tiene una mala percepción de la zona y se quejan de la degradación, deterioro y falta de inversiones públicas. A esto, sumar que 9 de cada 10 encuestados apuesta por nuevas actividades económicas que funcionen durante los doce meses del año y que vayan dirigidas a todos los públicos.

La encuesta, con una muestra de 800 entrevistas y cuatro reuniones de grupo realizadas el pasado año, refleja un amplio abanico de reivindicaciones que tienen como objetivo mejorar el futuro de la Playa de Palma, pero especialmente incentivar la inversión pública en una de las principales zonas turísticas maduras de Baleares y de España. Hasta la fecha, la iniciativa privada es la que ha tirado del carro y mejorado con inversiones que superan los 1.000 millones de euros la calidad de la oferta hotelera y complementaria, en concreto en restauración.

En el ámbito de la estacionalidad, la Playa de Palma ofrece muy pocas opciones fuera de temporada, lo que resulta en la percepción de parte de los mallorquines que se trata de un «espacio dedicado a playa y borrachera en verano», lo que le otorga una estacionalidad muy marcada que afecta al empleo en invierno y la convierte en ciudad dormitorio la mitad del año.

Tendencias

En la encuesta se desprende la necesidad de una estimulación económica más allá del turismo y de la propia estacionalidad de verano, para solventar un problema de opinión generalizada sobre la degradación y deterioro de la zona. Así, el 85% quiere que se promuevan actividades económicas para rebajar la tasa de paro y temporalidad. El 58% de los encuestados vincula la Playa de Palma al turismo de borrachera y un 66% cree que se trata de un enclave inseguro. Esta situación es la que se quiere cambiar de raíz con mayor inversión pública y nuevas iniciativas privadas.

La opinión unánime es que se necesitan actuaciones de mejora y actividades que funcionen todo el año para todos los públicos, pero en concreto para captar el turismo familiar y mejorar la oferta a los residentes.

En cuanto a la oferta comercial y de compras, se reconoce la presencia de un centro comercial, pero se recrimina la falta de diferenciación de la oferta y el exceso de la demanda en temporada alta.

A pesar del fuerte apoyo al comercio tradicional, el 68% de los encuestados opina que las grandes superficies favorecen el empleo y dinamizan la economía, por lo que 7 de cada 10 residentes están a favor de nuevas aperturas en la Playa de Palma, ya que ello incidiría en la propia desestacionalización y en una mejora de todos los sectores productivos y en el empleo.

«Hay una deuda histórica con la Platja de Palma»

Carmen Planas, presidenta de la patronal CAEB

Carmen Planas, presidenta de la patronal CAEB, afirma: «Es evidente que la mil veces aplazada reforma de la Playa de Palma es una deuda pendiente con los residentes de esta emblemática zona. Una deuda que es histórica y a la que hay que poner fin lo antes posible y en la que la importante inversión privada, que supera los mil millones de euros, no se ha visto complementada con inversiones públicas. Llevamos muchos años con este tema sobre la mesa. Años en los que se han concretado diferentes convenios estatutarios que no se han cumplido, en los que tampoco se han revertido en la zona suficientes recursos públicos procedentes de impuestos, como el que grava las estancias turísticas, y que han llevado, en definitiva, al deterioro de una zona que aporta a la ciudad mucho más de lo que recibe de ella. Además, considero que es preciso incorporar nuevos espacios y equipamientos que doten a esta zona de una mejor estética, favoreciendo la renovación de la actual estructura económica y la diversificación con nuevos y mejores productos».

«Falta un plan de inversiones para corregir deficiencias»

Javier Vich, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio

Javier Vich, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio, puntualiza; «En los últimos años la inversión privada ha tomado las riendas y la iniciativa de incidir de lleno en lograr la reconversión de esta zona turística madura con productos sostenibles. Falta claramente un plan de inversión por parte de las administraciones públicas para corregir las deficiencias y carencias de servicios que actualmente padece la Playa de Palma. Sobre la llegada de nuevos productos de calidad, opinamos que son positivos y bienvenidos. Al mismo tiempo, pedimos que se apoye a la reconversión del pequeño y mediano comercio para situarse en los mismos niveles que el hotero, ya que ello es necesario para revertir la actual imagen y reposionarla a nivel internacional con productos de calidad».

«Falta un plan de inversiones para corregir deficiencias»

María José Aguiló, vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca

María José Aguiló, vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), afirma: «La inversión privada en la Playa de Palma ha superado con creces la inversión pública, con el impacto negativo que ello ha supuesto para toda la zona y residentes. El hecho en cuestión es que en estos momentos hay un desequilibrio de calidad entre la oferta hotelera y el resto de productos turísticos. Este desequilibrio se agudiza más en materia de infraestructuras. La Playa de Palma necesita reinventarse con productos renovadores, de ahí que toda oferta de calidad vinculada a gastronomía u otro tipo de productos es importante y necesaria».

«El abandono es absoluto por las administraciones»

Jesús Sánchez, presidente de la Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento

Jesús Sánchez, presidente de la Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento (Abone), concluye que «el abandono de la Playa de Palma es absoluto por parte de las administraciones, de ahí la percepción negativa que tienen todos los residentes. Está abandonada por los estamentos públicos y políticos, lo cual repercute en la seguridad, limpieza e infraestructuras. La llegada de nuevos productos es positivo, pero está claro que es de nuevo la inversión privada la que tira del carro, frente a la inacción de la inversión pública».

«Hit Mallorca o Palma Springs son apuestas empresariales»

Juan Miguel Ferrer, CEO de Palma Beach

Juan Miguel Ferrer, CEO de Palma Beach, explica: «La percepción general es que la Playa de Palma necesita un cambio general en cuanto a infraestructuras públicas. Es una zona que tiene un gran futuro y que ha apostado por un turismo sostenible y de calidad. El problema viene cuando la inversión pública no acompaña. Contar con el Hit Mallorca o el futuro centro comercial Palma Springs, son dos ejemplos de apuesta empresarial. Hace tiempo que dije que en la Playa de Palma tendríamos una estrella Michelin y la presencia de un chef como Berasategui es el camino. No era una idea descabellada y esto no hace más que demostrar el poder de atracción que tiene esta zona. En materia comercial, indicar que no ha habido valentía política para modernizar el pequeño y mediano comercio y hacerlo más competitivo. Este sector necesita un cambio drástico para modernizarse y apostar por uno de más calidad, porque es el único que no ha hecho nada para mejorar su calidad en los últimos años».

«No estamos en contra de proyectos que traigan trabajo»

Juan Domenech, delegado de operaciones de Riu para Baleares y Berlín

Juan Domenech, delegado de operaciones de Riu para Baleares y Berlín, entra en el foco del problema: «Entendemos la percepción y la queja por parte de los residentes. La Playa de Palma es una zona que genera mucha riqueza, pero la inversión en su mantenimiento y la mejora de las infraestructuras no llega a los residentes. Los vecinos de muchas calles sufren aceras rotas o iluminación deficiente, que son problemas básicos, mientras otras infraestructuras más pensadas para la industria sí funcionan, aunque más bien solo durante la temporada. Nosotros no nos vamos a posicionar en contra de inversiones que traigan trabajo, opciones de ocio y novedades tanto para los turistas como para los residentes, siempre que todo esté dentro de la legalidad. En concreto, sobre el centro comercial Palma Springs, nosotros consideramos que si el promotor tiene derecho, el proyecto debería salir adelante. Si la normativa se lo permite, que se sienten a negociar autoridades y empresa para desbloquear la inversión. Lo que no tendría sentido es que finalmente se acabara cargando sobre el contribuyente una indemnización millonaria. Resultaría incomprensible ver que no hay dinero público para destinar a la mejora de las infraestructuras y que finalmente se puedan gastar millones por una cuestión así».

«Se está haciendo un gran esfuerzo hacia la sostebilidad»

Isabel Vidal, presidenta de la Asociación Hotelera de la Playa de Palma

Isabel Vidal, presidenta de la Asociación Hotelera de la Playa de Palma, incide en una cuestión fundamental: «Hay que mejorar la seguridad, infraestructuras y todo lo relacionado con la limpieza. Se está haciendo un gran esfuerzo por apostar por un nuevo modelo de turismo sostenible y de calidad con carácter de 365, es decir durante todo el año. Aquí, compaginamos todos los productos que complementen al tradicional de sol y playa, como es el MICE, deportivo, cultural y gastronómico. Somos conscientes de nuestra gran potencialidad, más aun al estar tan cerca de Palma. Hay que seguir en este camino. En cualquier caso es positivo que se mejore la oferta comercial y de restauración con inversiones que incidan en la calidad».

«Aplaudimos que lleguen Hit Mallorca o Palma Springs»

Alfonso Robledo, presidente de Restauración Mallorca

Alfonso Robledo, presidente de Restauración Mallorca, puntualiza: «La administración pública debe de actuar con más mano dura en toda la zona y en todos los sectores turísticos. Hay que defender al empresario que apuesta por mejorar su producto y la imagen de la zona. Nuestro sector trabaja en primera línea, pero nos encontramos con el grave de problema de que las administraciones nos ponen todo tipo de barreras en cuanto a erradicar la basura o el turismo de borrachera. En algunas zonas estamos a nivel de Magaluf. Y aplaudimos la llegada de nuevos proyectos como Hit Mallorca o el centro de Palma Springs, si llega a plasmarse, porque inciden en la desestacionalización y en la imagen global de la Playa de Palma».

«No hay reforma de infraestructuras y falta conectividad»

Joan Rams, director general de PalmaAquarium

Joan Rams, director general de PalmaAquarium: «Falta mucha mejora en la zona, más aun cuando todos coincidimos en que hay que apostar por la desestacionalización. Estamos lejos de conseguirlo, pero se hacen esfuerzos empresariales para lograrlo. La reforma hotelera es un ejemplo de ello, aunque todo lo bueno que se ha hecho todavía no se percibe en su totalidad por los residentes. Considero que aquí quizás no ha tenido lugar la apuesta necesaria por parte de las administraciones. No hay mejora de infraestructuras y la conectividad con la Playa de Palma es insuficiente. Lo curioso del caso es que lo tenemos todo para triunfar y consolidarnos. Es por ello que hay que apostar por aquellos proyectos que inciden en la desestacionalización. Cualquier actividad, sea de restauración o comercial, que ayude a complementar la actual oferta es positiva, siempre y cuando cumpla con la normativa vigente y tenga todos los permisos en regla y no suponga ningún impacto medioambiental negativo».

«Lo único que ha funcionado ha sido la inversión privada»

Roberto Darias, presidente de la Asociación Balear de Actividades Turísticas

Roberto Darias, presidente de la Asociación Balear de Actividades Turísticas (Abactur), es muy crítico con la actitud de las administraciones: «Toda la zona de Can Pastilla es un enclave que necesita una modernización integral y urge emular lo que se ha hecho en Magaluf. Es lógico que los residentes se quejen, pero aquí las administraciones deberían actuar con otro talante. En la Playa de Palma lo único que ha funcionado ha sido la inversión privada, ya que la pública ha sido un total fracaso. Aquí, hay que mencionar los planes de reforma o reconversión que han fallado. Lo único que ha estado a la altura de las circunstancias, insisto, es la apuesta empresarial y las fuertes inversiones que han realizado. Si a corto o medio plazo llegan nuevos proyectos con productos diferenciadores, todos ellos tienen que cumplir con la normativa vigente y que sirvan para dinamizar la zona».

«Promesas muchas, pero realidades muy pocas»

Jeroni Mas, director del hotel Caballero

Jeroni Mas, director del hotel Caballero, recalca precisamente los planes de reconversión fallidos por parte de la Administración central, autonómica y locales: «Estamos en una situación muy similar a los últimos veinte años, en los que las promesas con la realización de todo tipo de planes de mejoras y de reformas no se han ejecutado. Las promesas políticas han sido muchas, pero las realidades muy pocas. A esto sumar que la inversión privada es la que ha mejorado la imagen, ya que la inversión pública ha sido poca o inexistente en algunos enclaves. En los últimos diez años el 80% de la planta hotelera, con un gran esfuerzo empresarial, ha logrado reformarse e incrementar su categoría. Lo que se pide es que las administraciones cumplan la normativa vigente, como mínimo, en materia de seguridad, limpieza y erradicación de problemas de orden público. Sobre los nuevos proyectos, todo lo que sea inversión que incida en la calidad es positivo, pero no sirve si la misma no viene acompañada por actuaciones públicas. Somos una zona turística madura que lo tiene todo, pero la inversión pública no llega».

«No es lógico que la inversión pública haya sido nula»

Jordi Fuster, director del hotel Cid

Jordi Fuster, director del hotel Cid, reincide como el resto de los encuestados en la falta de inversión pública: «La percepción de la Playa de Palma es positiva en comparación con otras zonas, pero la falta de inversión pública ha sido de tal calibre que si no hubiera sido por la inversión privada, caso de la hotelera, la situación sería mucho más grave. No es lógico que la inversión privada haya tirado del carro, mientras la pública ha mirado hacia otro lado. Y en cuanto a nuevos proyectos, todo lo que influya en dinamizar la zona es positivo, más aun cuando ello puede conllevar una mejora de los accesos a la Playa de Palma con el nuevo centro comercial y en la oferta de restauración con la llegada de productos de calidad».