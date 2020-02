Huevos ‘de ca nostra’ ecológicos

Ous de Ca Nostra es solo la primera fase de un proyecto de agricultura regenerativa y de producto local mallorquín que ha unido a las empresas Petit Plaer y Flor d’Ametller. La iniciativa incluye la recuperación de un gran campo de almendros en la finca Sa Cova d’Ayreflor, en Sencelles, de 14 hectáreas. También introducirá otros animales que pasten y abonen el campo para su regeneración y una granja de huevos ecológicos que está en expansión.

Ous de Ca Nostra es la marca registrada de Petit Plaer Mallorca, al frente del cual está el empresario catalán Alfons Subirana. De momento, en este gallinero ecológico tienen 1.100 gallinas, que pastan libres. Los animales tienen comida y agua dentro del gallinero, que está siempre abierto al exterior. Cada tres días beben 350 litros de agua y se calcula que coman 120 gramos de pienso por gallina y día. Esta granja funciona desde hace dos años. José Puerta, joven agricultor, se encarga del día a día.

Empresa: Petit Plaer, Flor d’Ametller y Eco Ayreflor SL.

Dirección: Finca Sa Cova d’Ayreflor. Sencelles.

Teléfono: 610 259 478.

Email: asm@grupogestioncomercial.com

Subirana planea ampliar sus instalaciones hasta albergar tres mil gallinas. Para ello está en construcción un nuevo gallinero, que funcionará de forma paralela y separada del actual, ya que los animales de cada instalación tienen que estar debidamente separados. Este gallinero que está en construcción automatizará la recogida de los huevos con unas cintas, pero por lo demás será muy similar al gallinero actual.



El nuevo gallinero, que está en construcción, tendrá unas cintas para automatizar la recogida de los huevos. Estará en funcionamiento en unos meses.

La producción de agricultura ecológica en las Baleares está certificada por el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE). Las gallinas se alimentan de las plantas e insectos del entorno y de pienso ecológico. Están en libertad. «El color de la yema del huevo es engañosa. Al contrario de lo que muchos creen, una yema de color amarillo es de más calidad que una de color naranja. El color naranja sale del pienso artificial, que lleva colorante. Solo puede ser naranja y de calidad si la gallina come maíz, pero no suele pasar», explica Subirana. Su producto se puede encontrar en grandes supermercados como Eroski, Carrefour o Alcampo, además de en el mercado de Santa Catalina. También sirven a un distribuidor de productos ecológicos. «No es fácil para un pequeño productor como nosotros entrar en estas cadenas de distribución, y menos competir con el producto de fuera que, aunque sea ecológico, no es kilómetro cero. Aun así, podemos asegurar que el huevo que compra un cliente es de esa misma semana, así que nuestro producto es muy fresco. Este es nuestro valor añadido. Los repartidores vienen a buscarlo una vez a la semana y en un día o dos está en los lineales», añade. Explica que el precio, aunque es más caro, el coste unitario no llega al doble.



En el gallinero los animales tienen siempre agua y pienso. Pueden estar dentro o fuera, pastando, ya que viven en libertad.

Proyecto conjunto

Alfons Subirana, de Petit Plaer, y Enric Benito, gerente de Flor d’Ametller y Tot Herba, han decidido unirse para crear un proyecto de agricultura regenerativa. Esta línea persigue ayudarse de la simbiosis entre cultivos y animales para que la tierra tenga los nutrientes necesarios sin tener que añadir abonos. Para ello han creado una sociedad conjunta, Eco Ayreflor, que será con la que se gestionará el gallinero ecológico y el resto de productos. Estas instalaciones se han ubicado en una finca propiedad de la familia Benito, en el municipio de Sencelles. «La primera vertiente del proyecto es Ous de Ca Nostra. Otra parte es la explotación de la finca para recuperar los almendros que nos servirán para hacer el perfume Flor d’Ametller. Y después queremos hacer el proyecto que será más en conjunto, de agricultura regenerativa. Con diferentes animales además de las gallinas, como corderos o vacas, haremos un control y una rotación para que vayan comiendo y abonando. Así no se labra la tierra y no se necesita ningún producto fitosanitario, ni siquiera los ecológicos», explica Enric Benito.



Alfons Subirana y José Puerta, en la finca.

Además de la recuperación de los almendros, sembrarán la comida que necesitan los animales y plantarán las aromáticas que Tot Herba utiliza para sus productos cosméticos, como salvia, romero o lavanda. A medio plazo podrían sumarse otros frutos secos ecológicos y otros productos de ganadería ecológica.

Por su parte, Flor d’Ametller centra sus esfuerzos en abrir nuevos canales de comercialización, tanto con la venta online en su página web como directamente en su fábrica, además de puntos de venta al público en perfumerías y pequeños comercios en toda Mallorca. Por otra parte, los productos naturales de higiene y belleza Tot Herba se pueden encontrar en herboristerías y tiendas de toda España.