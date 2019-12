“Las agencias debemos aportar valor”

Xisco Mulet, director de Viatges Massanella, que forma parte del Grup AVA, preside la Agrupación Empresarial de Agencias de Viaje de Balears (Aviba) desde el pasado mes de junio. Aficionado al fútbol -llego a jugar en el Constància-, es también aficionado, como no podía ser de otra manera, a viajar.

¿Por qué decidió presentarse?

Soy socio de Aviba desde hace muchos años y siempre he seguido con interés las actuaciones de la asociación. Decidí presentarme porque estaba en perfecta sintonía con Antoni Abrines, que había sido el presidente antes del periodo de interinidad que ha acabado con mi elección. La verdad es que no me costó demasiado dar el paso.

¿Se ha encontrado muchas sorpresas en los cajones?

Ninguna, aunque es evidente que hay mucho trabajo por delante. Sé que durante los últimos años se ha hecho un buen trabajo y no ha sido fácil, puesto que la crisis y los cambios tecnológicos han afectado de forma severa a nuestro sector. Como socio, he visto cómo se ha conseguido mantener a Aviba con una presencia importante dentro del ámbito turístico. Somos una organización con visibilidad dentro de la sociedad.

En Aviba no solo cuentan con agencias emisoras.

Hay una mayoría de lo que tradicionalmente se consideran agencias de viaje, aunque contamos también con un buen número de receptivas, de aquellas que trabajan con turistas que vienen a Mallorca de vacaciones. Su trabajo es más desconocido para el público, pero su labor es fundamental. Dan servicio a agencias o turoperadores, habitualmente extranjeros, y se ocupan de cuestiones tan básicas como los traslados, los guías, las excursiones... En definitiva, cualquier tipo de servicio turístico. El resto de socios somos emisores.

¿Por qué tengo que ir a una agencia? Existe la creencia generalizada de que acudir a una agencia es más caro.

Hay mucha gente que lo piensa, pero no es cierto. Comprar un viaje en internet no es más barato que hacerlo en una agencia. Nosotros tenemos acceso a tarifas que no están al alcance de todo el mundo. De hecho, las agencias tienen un conocimiento del producto que hace que se pueda ofrecer al cliente lo que más le conviene en cada momento.

En ocasiones, cuando contratas un servicio por internet, la realidad no se corresponde con lo que habías visto.

La verdad es que con una agencia también puede pasar, pero en muchas menos ocasiones. Nuestros proveedores, en todo caso, son los primeros interesados en ofrecer productos que se corresponden con lo que se publicita. Nuestro interés es siempre fidelizar al cliente y es imprescindible que esté contento con nuestros servicios. Las agencias también tenemos nuestro propio Trivago, para entendernos, y contamos siempre con los mejores precios.

¿Su competencia son las agencias online, los turoperadores o la venta directa?

En Aviba contamos con alguna agencia que es exclusivamente online, aunque son de pequeño tamaño y muy especializadas. Y también contamos con algún turoperador como Jumbo Tours. Nosotros no debemos fijarnos en la competencia, sino en mejorar nuestros servicios. Las agencias somos intermediarios y debemos aportar valor al cliente. Y, ciertamente, lo hacemos.

Pero están ustedes en franca decadencia.

No, justo lo contrario. De hecho, durante los últimos cuatro ejercicios no dejamos de crecer. Somos más, aunque es evidente que somos muchos menos que antes de la popularización de internet. Hemos llegado a ser más de doscientas agencias y en la actualidad somos poco más de un centenar.

¿Y se quejan ustedes tanto como los hoteleros?

Nosotros intentamos defender nuestra profesión delante de las instituciones y algunos proveedores, que quieren eliminar la intermediación, aunque también es cierto que hay turoperadores importantes que creen en nuestro trabajo. En estos tiempos, todo se complica y las compañías aéreas varían las condiciones para volar muy a menudo.

Entiendo de sus palabras que las agencias tienen el futuro garantizado.

Siempre que aportemos valor al producto que vendemos tendremos un futuro de éxito. Estoy convencido.

¿El futuro de las agencias pasa de forma esencial por los viajes organizados y los viajes especializados?

Sin duda. Nosotros podemos aportar valor tanto a los viajes organizados como a los más especializados. Contamos con experiencia y es vital a la hora de organizar un viaje a destinos poco habituales.

¿Qué balance podemos hacer de la temporada?

A nivel emisor estamos manteniendo un crecimiento superior al 4%. Ha sido un año con altibajos. La celebración de elecciones, por ejemplo, paralizó las ventas de viajes de forma importante. En el otro extremo nos encontramos con el mes de julio, que fue ciertamente extraordinario.

En los últimos meses se ha hablado mucho de los síntomas que apuntan a una clara desaceleración económica, ¿la han notado?

De momento, no.

A nivel de agencias receptivas, se ha notado durante la temporada alta una bajada del mercado alemán y un mantenimiento del mercado británico, pese a la incertidumbre del brexit.

Ahora, ya se ha acabado con la incertidumbre que rodeaba el brexit. No podemos evaluar sus consecuencias, aunque todo apunta a un repunte de las reservas del mercado británico. El mercado alemán, por su parte, es cierto que ha experimentado un retroceso.