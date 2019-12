Máximos en Wall Street y elecciones en 2020

Las bolsas norteamericanas van a empezar el año 2020 en máximos históricos o muy cercanas a ellos. Muchos son los análisis en los últimos años diciendo que los índices de Estados Unidos están muy caros, que están muy por encima de su PER histórico (el PER de Schiller es una medida muy utilizada) o que puede volver a haber una burbuja tecnológica. Sin embargo, la tendencia alcista no frena y no apunta a que haya de experimentar un retroceso, al menos durante los próximos meses.

También es frecuente oír la siguiente afirmación: “En año electoral Wall Street siempre sube”. Como en 2020 se celebran elecciones presidenciales, es buen momento para analizar esta estacionalidad (en esta sección se han estudiado otras como el verano o el final de año). Hay que decir que durante este siglo se han celebrado cinco procesos electorales, en dos de ellos las bolsas han bajado: en 2000 un 10,14% el S&P y un 36,84% el Nasdaq, mientras que en 2008 hicieron lo propio un 38,49% y un 41,89%, respectivamente. Sí subieron en 2004 (+8,99 y 10,44%); 2012 (+13,41 y 15,91%) y 2016 (+9,54 y +7,50%).

Aunque haya más años vencedores, el promedio es negativo: un descenso del 3,34% para S&P y un retroceso del 8,98% para el Nasdaq. También es cierto que los años 2000 y 2008 son el momento álgido de dos importantes crisis bursátiles: la explosión de la burbuja tecnológica y la crisis financiera, lo que puede distorsionar el resultado.

Mirando únicamente la estadística, los años electorales son malos para las bolsas. Sin embargo, sí son buenos los preelectorales: el promedio de rentabilidad para el S&P es (sin tener en cuenta 2019) un 9,74%, y para el Nasdaq un 35,64%.

Teniendo en cuenta que la media anualizada desde 1999 es un 5,13 y un 11,01% respectivamente, sí podemos concluir que el año preelectoral es muy bueno. De momento, este va en camino, así que se volvería a cumplir, quedando en el aire la evolución de 2020.

Como siempre, habrá que analizar resultados, entorno macro y situación técnica como si fuera un año más; mientras tanto, los soportes a vigilar son 3.025 y 2.600 para S&P y 8.000 y 6.900 para Nasdaq.