UIBCongrés se prepara para un octubre con la agenda llena

UIBCongrés, de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), se prepara para recibir un octubre intenso en cuanto a congresos se refiere. Durante este mes organizarán hasta cuatro actos sobre gestión de emergencias y catástrofes, física, inteligencia artificial y educación física.

El mes se iniciará con un curso del campo de la salud titulado International postgraduate course in Medical Response to Major Incidents (MRMI) Basic course, organizado por el Hospital de Inca, European Society for Trauma & Emergency Surgery (ESTES) y la asociación MRMID. Del 4 al 6 de octubre se celebrarán diversas actividades de simulación de asistencia en catástrofes desde diversos puntos de vista: la actuación sobre la escena, el transporte, el hospital, la coordinación y el comando.

Del 9 al 11 de octubre tendrá lugar el congreso NOMA - Nonlinear Maps and their applications en el edificio de Sa Riera, en Palma. Durante estos días se reunirán matemáticos, físicos, ingenieros y biólogos para compartir ideas y hallazgos en esta área de investigación. En su organización participa el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea).

Ya a finales de mes, entre el 23 y el 25 de octubre, coincidirán dos congresos. El primero de ellos es el 22º Congreso Internacional de la Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial. Desde el Centre d’Interpretació del Parc Nacional de Cabrera en la Colònia de Sant Jordi se debatirá sobre los trabajos de inteligencia artificial desarrollados dentro del dominio lingüístico del catalán. Este acto está organizado por la Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial y la Universitat de les Illes Balears (UIB).

En estas mismas fechas y en el edificio de Sa Riera se celebrará el VI Congreso Internacional y XXVII Nacional de Educación Física. De la mano de la Sociedad Científica Educación Física Española y el Grup d’Investigació en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (GICAFE) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), se abrirá un punto de confluencia de profesionales de esta área. De esta forma podrán compartir experiencias docentes e investigadoras en este campo.

OCTUBRE, EL MES CLAVE. Tal y como explica Margalida Homar, responsable de UIBCongrés, octubre es un mes clave para los congresos. “Suele haber bastantes, porque la ocupación hotelera empieza a bajar y hay más disponibilidad de alojamiento”, señala. Precisamente, indica que años atrás solía haber más congresos en septiembre, pero en la actualidad se han desplazado a octubre o noviembre.

UIBCongrés lleva a cabo una gestión integral de los congresos. Se encarga de toda la gestión económica, de la recepción de artículos, de las inscripciones de participantes, de dar de alta a los evaluadores, del alojamiento y de los viajes. Se puede contratar una gestión integral o solo algunos servicios.