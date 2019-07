Apps de turismo con sello mallorquín

Somos unos afortunados de vivir en estas islas maravillosas, las Baleares están considerados por muchos como el Silicon Valley del turismo y no es para menos, con la gran cantidad de grandes empresas y talento que tenemos. Quizá es por ello que cada vez surgen nuevas startups y aplicaciones relacionadas con el sector.

Estoy segura de que hay muchísimas buenas ideas y proyectos en marcha. De hecho, tengo la oportunidad de descubrir siempre grandes proyectos en programas como Eureka, aceleradoras como Conector, o encuentros de Mallorca Startups. De hecho, la asociación de startups de Mallorca sobrepasa las 1000 startups.

Hoy os voy a hablar de dos de estos proyectos. En primer lugar está Hotel Break, un concepto que llevo años defendiendo y que soluciona dos problemas: por un lado la oferta de ocio y el poder encontrar experiencias diurnas dentro de hoteles y por otro el de los hoteleros, que ante competencia (más o menos legal) se encuentran con que podrían llenar más sus instalaciones y obtener más beneficio. Es cierto que existen apps como DayPass que hacen algo similiar (y que ha sido galardonada en diferentes ocasiones), pero lo que más me gusta de HotelBreak es que no se trata solo de un pase de día sino de experiencias que hasta ahora solo podíamos disfrutar siendo huésped de un hotel: spas, piscina, cenas, etc. Estas experiencias son cuidadosamente seleccionadas en hoteles de 4 y 5 estrellas. Quizá una buena oportunidad para alternar con los días de playa.

Por otro lado, tenemos Driveando, una startup que ofrece excursiones personalizadas a través de un coche-guía. Por ejemplo, los rent a cars podrán ofrecer un complemento atractivo a sus clientes y a su vez los clientes pueden pagar un precio menor por excursiones a su gusto, accediendo a lugares que de otro modo no podrían llegar a visitar.

Buenas ideas que nos ayudan a ampliar la oferta de ocio a los que nos visitan y a los locales.