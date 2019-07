La UIB te ayuda a encontrar trabajo

Afrontar la búsqueda de empleo en estos tiempos puede ser una tarea complicada para cualquiera. Requiere reflexión, bastante tiempo e incluso un método. Si te planificas bien, te organizas y sigues una serie de pasos, tendrás más posibilidades de encontrar un trabajo. Por el contrario, si no te implicas en el proceso y dejas que el tiempo vaya pasando, probablemente no obtengas buenas noticias. La mayoría de las personas a la hora de buscar empleo se encuentran perdidas, no saben exactamente por dónde empezar y sobre todo cómo hacerlo de la mejor manera posible con el fin de convertirse en un perfil atractivo para las empresas dentro del mercado laboral. En estos casos, unos buenos consejos de gente especializada siempre son bienvenidos.

El Servicio de Orientación Profesional del DOIP, financiado por el SOIB, tiene como objetivo ser el facilitador de la inserción laboral de los estudiantes, los nuevos graduados universitarios y los titulados al tejido empresarial. De esta manera, ofrece un asesoramiento gratuito de orientación profesional mediante sesiones de carácter individual. Este servicio está destinado y abierto a estudiantes y titulados de cualquier universidad del mundo que quieran información y orientación en su búsqueda de trabajo y se ejerce tanto en Mallorca, Menorca como en las Pitiüses. Los interesados tendrán a su disposición un dispositivo de orientación profesional, tanto presencial como virtual con un personal técnico totalmente especializado.

De manera más específica, el DOIP ha intentado definir los diferentes aspectos que hoy en día te pueden facilitar la consecución del objetivo de la inserción laboral. De esta manera: te proporcionan herramientas útiles y recursos actualizados para facilitar el proceso de investigación laboral; realizan una revisión de tu currículum vitae y de tu carta de presentación que se presentará en próximas candidaturas; te ayudan a construir un itinerario personalizado de inserción profesional; te entrenan con la finalidad de mejorar una serie de habilidades específicas en la búsqueda de trabajo, como por ejemplo la superación de una entrevista o cómo realizar candidaturas; analizan tu proceso anterior de búsqueda de empleo; y finalmente, tu orientador te acompaña en todo el proceso de búsqueda.

UN GRAN ÉXITO. Natalia Barrientos es una de las tantas personas que han aprovechado la ayuda que ofrece el DOIP. Actualmente está trabajando en la Fundación Marilles. Su caso es un tanto especial. Al acabar el instituto fue a estudiar Ingeniería Geológica a la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente pasó 10 años viviendo en Suecia, donde se doctoró. A pesar del largo tiempo que residió en el norte de Europa, quiso volver a Mallorca y encontrar trabajo en la isla. Entonces fue cuando entró en la página de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y encontró un enlace del DOIP. “No dudé en apuntarme para obtener información”, recalca Barrientos.

Una orientadora se puso en contacto por email con la joven mallorquina y después tuvieron una primera sesión con Google Hangouts, que posteriormente se repitieron para conseguir más ayuda. Además de desconocer la situación del mundo laboral en Balears, necesitaba convalidar títulos e idiomas, elaborar un currículum y recibir consejos para afrontar las entrevistas de trabajo y las herramientas para encontrar empleo. En general, Natalia salió muy satisfecha por el servicio de orientación gratuito del DOIP, del cual destaca su “transparencia y organización”. Gracias a su labor, obtuvo “la confianza y el apoyo que necesitaba en estos momentos de toma de decisiones de cambio de país y cambio laboral. El DOIP tiene un equipo bien informado y ágil tecnológicamente”, concluye.

Para más información, puedes visitar su página web https://fueib.org/doip.