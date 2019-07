EcoBsystem avisa sobre los falsos verdes

EcoBsystem quiere ser mucho más que una empresa de distribución de menaje, envases y embalajes para alimentación 100% libres de plásticos. Carlota Campoy y Ana Suárez han fundado esta empresa con el objetivo de promover la necesidad de cuidar el planeta y educar a la sociedad sobre los aspectos desconocidos y no tan positivos de los productos que se utilizan como alternativa al plástico. Solo se están adelantando al futuro ya que, con la reciente aprobación de la Ley de Residuos, en 2021 habrá que decir adiós para siempre a los plásticos de un solo uso.

La caña de azúcar o los bioplásticos -también conocidos como PLA, hechos a partir de fécula de patata o almidón de maíz- son los productos que más se utilizan a la hora de fabricar sustitutivos del plástico. Sin embargo, según aseguran estas emprendedoras, no todo son ventajas. “Los productos alternativos están inundando el mercado y no siempre son sostenibles, por muchos motivos. Existen muchos falsos verdes, ya sea porque en realidad contienen materiales tóxicos o porque su producción no es sostenible. Falta información sobre los pros y contras de estos productos”, afirma Campoy.

Estas emprendedoras enumeran una serie de desventajas que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en eliminar los plásticos. “Eliminar los plásticos y sustituirlos por otros materiales es el primer paso hacia la reducción del consumo y nos parece positivo, pero hay que tener en cuenta todos los factores. Por ejemplo, los materiales hechos con bioplásticos se parecen mucho estéticamente a los plásticos convencionales y esto da problemas a la hora de reciclar. Otro problema es que las bolsas de basura hechas con fécula de patata o de maíz necesitan un compostaje industrial y diría que no estamos preparados”, explica Suárez.

También indican que muchas plantaciones de caña de azúcar, que se utiliza como material para hacer pajitas, no se producen de manera sostenible.

Por ello, han impulsado una empresa de distribución de menaje y envases alternativos con la certificación FSC para hoteles, restaurantes, take away, catering y sector náutico.

“Trabajamos para reducir el impacto medioambiental de los envases de usar y tirar contribuyendo a la sustitución de envases plásticos de uso habitual en negocios de comercialización de alimentos”, añade Campoy. También persiguen impulsar la competitividad global de la hostelería en Balears.

Todos sus artículos están fabricados con materiales naturales, de origen vegetal, de producción sostenible y certificados. Son biodegradables y compostables y se pueden desechar en el contenedor orgánico -el marrón-.

PRODUCTOS. Eligen sus productos a partir de tres criterios: funcionalidad, diseño y ecología. En menaje, ofrecen platos, boles, cubertería, vasos, mantelería y servilletas. También tienen envoltorios, bolsas de basura y bolsas de take away. Asimismo, disponen de cajas de pizza, de menú, bandejas, salseras, tarrinas de helado y pajitas. Venden también productos de limpieza ecológicos como friegasuelos, limpiacristales, desengrasantes, lavavajillas, papel higiénico y secamanos. Trabajan con los bares palmesanos La Polka, El Mojito y La Sifonería, entre otros.

Se comprometen a matener en Palma el stock suficiente como para poder atender a las necesidades de sus clientes mediante un servicio de mensajería rápido y ecológico, para lo que han llegado a un acuerdo con la empresa Ángel24. Asimismo, cuentan con la supervisión y el apoyo de la Associació Acció Solidària de Palma.

EcoBsystem fue finalista en los premios Eureka de PalmaActiva de este año en la categoría de emprendimiento.