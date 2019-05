Crea tu propia academia online con ClassOnlive

Las redes sociales y la tecnología han cambiado casi todos nuestros hábitos y han transformado todos los sectores, entre ellos la formación.

Seguro que muchos de vosotros, al entrar en la página de una herramienta que vais a usar, o de algún emprendedor, por ejemplo experto en comunicación, habréis visto que te ofrece webinars o cursos online. Estamos en un momento en el que aprender desde casa y bajo demanda hace que podamos acceder a un abanico más amplio de conocimiento y a la hora que mejor nos vaya.

Existen múltiples plataformas para hacer videoconferencias o formación interna de la compañía como pueden ser WebEx, Skype o GoToWebinar o plataformas de Moocs como Coursera, Udemy o Edex.

Hace poco he descubierto ClassOnlive, una herramienta hecha en España y utilizada ya por más de 10.000 youtubers, emprendedores, autores, conferenciantes... de España y Latinoamérica. Se trata de una startup nacida en Valencia, que cuenta con el apoyo de PlugandPlay, Lanzadera, Fundación para el Conocimiento Madri+d o i+dLanzadera, la incubadora de Juan Roig.

La plataforma ha diseñado y creado un sistema de videoconferencia específico para la formación online que permite crear e impartir formación en streaming, en todas sus modalidades: uno a uno, talleres en grupo y modalidad webinar o conferencia online. Puedes crear tu propia academia online en unos minutos.

Lo que más me ha sorprendido de su uso es que no necesita de conocimientos técnicos previos, y que para poder hacer streamings (webinars) no es preciso que los participantes se descarguen ningún software. Pueden entrar directamente desde una url que el ponente les facilita.

Para el año 2019, el 50% de la formación se realizará a través de internet y en 2022 el mercado de la videoconferencia superará 7.500 millones de dólares. Una oportunidad de negocio que está al alcance de todos.