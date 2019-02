Balears sube un puesto en el ranking de PIB per cápita

La revisión de la Contabilidad Regional ha supuesto cambios significativos en lo que respecta a las variables macroeconómicas de Balears. La buena noticia es que el Archipiélago recupera la sexta posición en el ranking de PIB per cápita, de manera que sube un escalón, superando a La Rioja. La mala es que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2017 las Islas no crecieron un 2,7%, como indicaron en el mes de marzo del pasado año, sino un 2,4%, tal y como se ha quedado después de la última revisión.

Los datos de Contabilidad Regional de España se publican en primera estimación y se revisan cuando se conoce la actualización de la Contabilidad Nacional de España. De manera que, siguiendo su metodología, los datos de 2017 pasan de “primera estimación” a “avance”. Esto, a nivel teórico. A nivel práctico, los mayores cambios los ha sufrido Balears.

El nuevo dato de PIB per cápita correspondiente al año 2017 es de 26.287. Se trata de un incremento notable, frente a los 25.772 euros que se estimaron en marzo de 2018, lo que son 515 euros más. La Rioja, cuya cifra era 26.044 euros, también ha crecido, hasta los 26.194. Pero por un escaso margen, Balears le ha adelantado, de manera que tras nueve años ocupando la séptima posición en el ranking, el Archipiélago ha ascendido hasta la sexta posición. Continúan por encima en bienestar Madrid (33.824 euros por persona), País Vasco (32.969), Navarra (30.853), Catalunya (30.064) y Aragón (27.648).

Balears es, de este modo, la comunidad más afectada por esta revisión en términos absolutos. Sin embargo, también hay otro cambio en el ranking, puesto que con la actualización, la Comunitat Valenciana supera a Asturias por muy poco, 22.055 y 22.046 euros de PIB per cápita, respectivamente. Con la revisión, todas las comunidades han mejorado su PIB per cápita excepto el País Vasco, Navarra, Castilla y León, Galicia y la Comunitat Valenciana.

Los datos de crecimiento real de la economía, no afectada por la variación en los precios -o como se llama de manera técnica, crecimiento en términos de volumen-, también ha sufrido variaciones. La comunidad más afectada de nuevo es Balears, que pierde 0,35 puntos. Extremadura (0,34), La Rioja (0,29), Castilla y León 0,23), Murcia (0,25) y Canarias (0,21) también disminuyen de manera significativa su tasa de crecimiento respecto a la primera estimación. En cambio, la comunidad que más gana con el cambio es Asturias (0,32 puntos).

Así, Asturias fue la comunidad que más creció en 2017, seguida de Cantabria, Aragón y Madrid. En cambio, las que menos crecieron fueron La Rioja, la ciudad autónoma de Ceuta, Castilla y León y la ciudad autónoma de Melilla.

Balears se situó en 2017 en el tramo de regiones con menos crecimiento, después de unos años extraordinarios. Con esta actualización, se sitúa como la cuarta comunidad por la cola -además de Ceuta y Melilla-.