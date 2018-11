El 53% de ciudadanos de Balears ahorra cada mes

La VI Encuesta sobre la Jubilación y los Hábitos de Ahorro del Instituto BBVA de Pensiones refleja que el 53% de los ciudadanos de Balears consigue ahorrar cada mes, mientras que solo lo hace el 42% de los españoles. Otro dato significativo de los pensionistas de Balears es que al 53% les hubiera gustado jubilarse más tarde. En España, en cambio, menos del 40%.

El lnstituto de Pensiones es una Iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa de BBVA, que no vende ningún tipo de producto sino que tiene como objetivo contribuir a la formación de la sociedad. Luis Vadillo, director del Instituto de Pensiones, matiza que la encuesta de este año es diferente a las realizadas con anterioridad, puesto que en esta ocasión se ha dirigido solo a mayores de 60 años. Es decir, a personas ya jubiladas o que tienen muy cerca la jubilación.

Luis Vadillo explica que contrariamente a lo que mucha gente opina la cantidad que se percibe en concepto de pensión es muy superior a lo que se llega a cobrar. “Con 40 años de cotización se pagan unos 12 años de pensión”, asegura Vadillo, que afirma que el sistema estaba diseñado para una población con una esperanza media de vida de 77 años.

Casi la mitad de los pensionistas de Balears, el 48%, no sabe qué va a cobrar hasta que no le ingresan la primera pensión. Además, se da la paradoja de que un 27% de encuestados considera que la pensión que cobra es muy mala y un 38% la considera mala, pero de haber conocido con más antelación el importe de su pensión, un 74% no habría hecho nada distinto para cambiar la situación.

Balears es una de las comunidades con las pensiones más bajas. La pensión más común, que cobra el 29% de los encuestados en las Islas, es de 601 a 800 euros. La encuesta de BBVA refleja que existe preocupación sobre la sostenibilidad de las pensiones en el futuro, pero también se refleja que más de la mitad de los ciudadanos de las Islas no ahorra para la vejez.

Además, existe un desconocimiento general sobre la pensión que van a recibir los ciudadanos de Balears. “El 48% de los pensionistas se enteró de cuánto iba a percibir cuando cobró su primera pensión, más que en el conjunto de España (39%). Al contrario, un 51% de los pensionistas de Balears y un 60% en España lo supieron antes, además de un 2% de encuestados que no responden”, asegura.

Sin embargo, más de la mitad de los ciudadanos españoles no ahorra para la vejez (54%), frente al 46% que sí lo hace. Todos los ciudadanos de Balears empezaron a ahorrar hace 30 años, mientras que en todo el país varía el tiempo que hace que están ahorrando.

De haber conocido con más antelación el importe de su pensión, algunos pensionistas de las Islas habrían actuado de modo distinto. Según responden en la encuesta, un 22% habría tratado de ahorrar más, un porcentaje mayor que el 11% a nivel estatal. Sin embargo, la mayoría de ellos, un 74%, no habría hecho nada distinto, un porcentaje que sube hasta el 85% en el conjunto de España.

FUTURO. De cara al futuro, los pensionistas son optimistas respecto a su pensión, pero pesimistas de cara a las generaciones venideras. “El 60% de los encuestados en Balears considera que su pensión está garantizada, es decir, que va a seguir cobrándola mientras viva, frente al 29% que opina que no está garantizada y el 11% que no contesta”, asegura Vadillo.

Otra cosa son los jóvenes y de mediana edad: el 61% de los ciudadanos de Balears, según la encuesta, responde que no a la pregunta de si cree que las pensiones de jubilación de quienes hoy tienen entre 40 y 50 años están aseguradas, frente al 30% que cree que sí cobrarán su pensión cada mes.

A un 34% le preocupan mucho las pensiones de las generaciones más jóvenes y a un 49% le preocupan bastante. Sin embargo, también se les pregunta si aceptarían que su pensión se redujera en un 10% para garantizar las pensiones de esas generaciones más jóvenes, a lo que el 38% responde que sí, el 57% que no, y el 5% no contesta.

Además, existe práctica unanimidad (94%) en que no revalorizar anualmente las pensiones de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC) nunca es aceptable. “Solo el 3% de los encuestados en las Islas considera que es aceptable cuando la Seguridad Social tiene déficit y la situación económica del país es mala, y un 3% no responde”, indica.

La encuesta se realizó a una muestra de 3.000 personas mayores de 59 años de toda España. Un 80% de ellos son pensionistas: el 63% pensionistas de jubilación, el 3% por incapacidad y el 15% de viudedad.