El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) representará a las Islas Baleares en la 52ª edición del Festival Internacional del Cómic de Angoulême, que se celebra desde este miércoles hasta el próximo domingo en esta ciudad francesa, ha informado la Conselleria de Cultura.

La presencia del IEB en el certamen incluye la presentación del nuevo catálogo de cómic balear y el programa de subvenciones a editores extranjeros interesados en publicar obras de autores de las islas.

El ITB contará con un estand decorado con imágenes de cómics recientes de creadores como Flavia Gargiulo, Toni Galmés, Canizales, Víctor Escandell, Álex Fito, Anapurna y Guillem March.

Además, se han programado reuniones con editoriales especializadas en cómic y novela gráfica de países como Suiza, Italia, Suecia, Portugal, Estados Unidos, Polonia, Bélgica y Filipinas.

En esta edición del festival, España es el 'País Focus' bajo el lema 'España, talento en viñetas', con un cartel diseñado por Max, primer ganador del Premio Nacional de Cómic en 2007 y residente en Mallorca.

Más de 100 profesionales del sector participarán en actividades organizadas por el Ministerio de Cultura y Acción Cultural Española (AC/E), en colaboración con la Sectorial del Cómic, destacando la riqueza creativa, la bibliodiversidad, la pluralidad lingüística y la igualdad de género en el panorama del cómic español.

Entre las representantes baleares en la programación cultural, la autora Bàrbara Alca participa en la exposición 'Constelación gráfica', que reúne el trabajo de jóvenes creadoras de cómic de vanguardia y podrá visitarse en el Musée d'Angoulême.

También figuran en la agenda los mallorquines Bartomeu Seguí y Max, cuyas obras forman parte de la exposición 'Premios Nacionales de Cómic', ubicada en el Pabellón de España, donde se exhibirán las 18 obras galardonadas con el certamen del Ministerio de Cultura.

En el ámbito profesional, Max intervendrá en la mesa redonda 'Spanish Comics: When Talent Knows no Borders', que se celebrará en el Mercado Internacional de Derechos de la feria.

Además, el ilustrador mallorquín Toni Galmés firmará ejemplares de Molly Wind: Bibliothécaire du Far West, publicado en Francia por la editorial Dupuis, y participará en un taller donde enseñará a dibujar al personaje principal de su obra.

Como parte de las actividades organizadas por las editoriales participantes, Galmés también protagonizará una batalla de dibujo junto al autor francés Marko, en la que deberán improvisar ilustraciones en apenas un minuto sobre distintos temas propuestos.

Con esta participación, el IEB refuerza su compromiso con la promoción del cómic balear en el ámbito internacional, ofreciendo apoyo a sus creadores y facilitando su proyección en mercados editoriales extranjeros