No es la primera vez que una novela debut se hace con el Ciutat de Palma, algo que ocurrió, por ejemplo, en 2018 con Rosa Calafat, pero resulta igualmente sorprendente. Sorprendido también está el autor de la obra premiada, Joan Moragues Roca. «Es la primera novela que he escrito, nunca lo había hecho antes, aunque sí es cierto que ya estoy trabajando en una segunda», reconoce, con una mezcla de nerviosismo y emoción.

Lo curioso, cuenta, es que esta novela, titulada Les estrelles no parlen, surgió a raíz de un trabajo del máster de formación de profesorado, en Barcelona. «Un profesor nos mandó explicar un episodio poco conocido de la historia de la física [Moragues se graduó en Física y luego cursó un máster en Astrofísica en la UIB]. Pregunté al profesor si podía hacerlo como si fuera una narración literaria y, para mi sorpresa, me dijo que sí», recuerda. Así fue como empezó a perfilar la historia que ayer se alzó con el prestigioso premio. «Al ser un trabajo de una asignatura era una novela muy breve, pero al terminarla me di cuenta de que los personajes daban más juego, así que profundicé más en la historia y en los personajes y terminé escribiendo una novela más larga. Estuve escribiendo durante todo el año 2023, pero en 2024 fui retocándola hasta poco antes de presentarla al certamen», relata Moragues, que actualmente se dedica a la docencia en un instituto de sa Pobla.

Les estrelles no parlen presenta dos tramas que transcurren de forma paralela, pero no en el tiempo. «Por una parte, está la historia ambientada en los años de la Primera Guerra Mundial y está protagonizada por el científico alemán Fritz Haber [Premio Nobel de Química de 1918 por desarrollar la síntesis del amoníaco]. Es la génesis de la novela, porque fue el núcleo del trabajo que realicé para el máster. Es un personaje poco conocido pero que ha hecho grandes descubrimientos, muy positivos para la humanidad, aunque también tienen su parte negativa. Esa dualidad me daba juego para plantear dilemas éticos interesantes. No es que cuente su historia, sino más bien la de su familia, formada por su esposa Clara y el hijo de ambos, Hermann. Eso hace que podamos comparar esta trama con la del presente, que se centra en Bàrbara, una enfermera que tiene que decidir si quiere recuperar la relación con su padre, de quien se distanció por motivos relacionados con el maltrato, mientras que empieza la relación con un paciente del hospital, Miquel, con el que choca», detalla. En definitiva, «la novela plantea una serie de dilemas éticos encarnados en la figura del químico y que se pueden trasladar a la actualidad, pero también otros dilemas introspectivos que se reflejan en el personaje de Bàrbara».